Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng bỏng 80%

  • Thứ tư, 24/12/2025 20:05 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố TP.HCM cho biết sau hơn 3 tháng điều trị, bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng 80% diện tích cơ thể đã qua cơn nguy kịch.

Giữa tháng 8/2025, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tiếp nhận bé L. (5 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh cũ) trong tình trạng nguy kịch sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phòng trọ, khiến nhiều người trong gia đình thương vong.

Be trai bong xang 80% anh 1

Bé L. nghị lực vượt qua những cơn đâu nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước. Ảnh: BVCC.

Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng độ II–III khoảng 80% diện tích cơ thể, tổn thương lan rộng vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân và cơ quan sinh dục; kèm bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, phù toàn thân. Các bác sĩ phải cho trẻ phải thở máy, hồi sức tích cực, bù dịch liên tục để duy trì sự sống.

Sau giai đoạn điều trị hồi sức tại khoa Hồi sức Ngoại, bệnh nhi được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trong 96 ngày nằm viện, bé được chăm sóc cách ly nghiêm ngặt, hỗ trợ hô hấp, điều trị vết bỏng bằng gạc sinh học, rạch giải áp chèn ép khoang hai chân, đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC), ghép da từ người thân, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và ống thông dạ dày.

Bệnh nhi cũng được theo dõi tâm lý, tập vật lý trị liệu sớm nhằm hạn chế sẹo co rút và phục hồi chức năng vận động.

Be trai bong xang 80% anh 2

Phòng Công tác xã hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Theo đại diện khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn do diện tích bỏng rộng, nguy cơ nhiễm trùng cao và tình trạng tâm lý sang chấn nặng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và sự tuân thủ điều trị, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện, các vết bỏng lành tiến triển tốt.

Trong vụ việc, cha mẹ và chị gái của bé đều không qua khỏi. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chi phí điều trị lớn nên bệnh viện đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi.

Sau gần 3 tháng điều trị tích cực, bé L. đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng ngoại trú. Các bác sĩ cho biết, chặng đường hồi phục của trẻ còn dài, cần theo dõi về sẹo bỏng, chức năng vận động và tâm lý, nhưng kết quả bước đầu cho thấy tiến triển khả quan.

Người đàn ông chặn xe, hành hung 3 đứa trẻ giữa đường

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe máy, chặn đường sau đó dùng khúc cây đánh liên tiếp vào người 3 bé trai đang đi trên một xe điện.

47:2812 hôm qua

Bé trai 11 tuổi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Bé trai 11 tuổi rơi từ tầng cao chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Hà Đông, Hà Nội, xuống mái siêu thị phía dưới.

19:49 9/12/2025

Cháy dữ dội quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

Sáng sớm ngày 5/12, đám cháy bùng lên dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) khiến 4 người tử vong do ngạt khói và một bé trai được giải cứu kịp thời.

08:51 5/12/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/cuu-song-be-trai-5-tuoi-bi-cha-dot-xang-bong-den-80-post1256342.vov

Kim Dung/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bé trai bỏng xăng 80% TP.HCM Bệnh viện Nhi đồng Bé trai 5 tuổi Bé trai bỏng xăng Bé bỏng 80%

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý