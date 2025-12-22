Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông chặn xe, hành hung 3 đứa trẻ giữa đường

  • Thứ hai, 22/12/2025 21:43 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe máy, chặn đường sau đó dùng khúc cây đánh liên tiếp vào người 3 bé trai đang đi trên một xe điện.

Người đàn ông chặn xe, dùng gậy đánh 3 bé trai giữa đường Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông dùng khúc cây đánh 3 bé trai trên đường ở Quảng Ngãi.

Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông dùng khúc cây đánh 3 bé trai trên đường.

Theo nội dung bài đăng, 3 bé trai bị hành hung tại khu vực gần hồ điều hòa Ngọc Bảo Viên đến mức bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Hanh hung Quang Ngai anh 1

Người đàn ông lái xe máy, chặn đường sau đó dùng vật như cây đánh liên tiếp vào người 3 bé trai đang đi trên một xe điện.

Bài đăng cho hay vụ việc xuất phát từ việc ba bé trai đã câu cá tại hồ điều hòa công cộng trên.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ hành hung là trên đường Triệu Quang Phục (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm trên, người đàn ông được cho là ông Đ. đã dùng xe máy, đuổi theo chặn ba bé trai đang đi trên xe điện.

Hanh hung Quang Ngai anh 2Hanh hung Quang Ngai anh 3

Các cháu bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Theo hình ảnh từ camera, ông này dừng xe giữa đường, tiếp cận dùng vật như khúc cây đánh nhiều lần vào ba bé trai đang ngồi trên xe. Chưa dừng lại, ông này còn xô ngã xe khiến ba bé trai suýt té xuống đường rồi tiếp tục dùng cây đánh liên tiếp vào 3 cháu bé.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, cho biết đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về hành vi của người đàn ông đã được chuyển cho Công an phường Cẩm Thành xác minh, xử lý.

Người đàn ông dọa ‘giết cả nhà’ hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Người dân tại chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công (xã Thanh Trì, Hà Nội) lo lắng sau vụ một người đàn ông bị tố hành hung phụ nữ, dọa “giết cả nhà” ngay trước sảnh tòa nhà.

11:16 10/11/2025

Nguyên nhân nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ

Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ nam sinh Đ. hành hung, đẩy bạn xuống hồ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, do Đ. thường xuyên bị bạn trêu chọc, xúc phạm cha mẹ.

06:02 7/11/2025

Lào Cai thông tin vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai thông tin về vụ hai học sinh xảy ra xô xát ở khu vực hồ Km5, trong đó một em bị đẩy xuống hồ, phải nhập viện.

17:06 6/11/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-nguoi-dan-ong-chan-xe-hanh-hung-3-dua-tre-giua-duong-o-quang-ngai-post1806882.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hành hung Quảng Ngãi Hành hung trẻ em Bạo hành trẻ em Hành hung Hành hung Quảng Ngãi Chặn đường hành hung

Đọc tiếp

Va cham voi xe tai, nguoi phu nu tu vong hinh anh

Va chạm với xe tải, người phụ nữ tử vong

26 phút trước 21:38 22/12/2025

0

Trong lúc chuyển hướng tại khu vực giao nhau, xe máy chở hai người đã xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Cuu 21 nguoi ket trong thang may o Bac Ninh hinh anh

Cứu 21 người kẹt trong thang máy ở Bắc Ninh

30 phút trước 21:35 22/12/2025

0

Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu 21 người bị mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà văn phòng làm việc thuộc dự án khu đô thị.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý