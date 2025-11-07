Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nguyên nhân nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ

  • Thứ sáu, 7/11/2025 06:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ nam sinh Đ. hành hung, đẩy bạn xuống hồ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, do Đ. thường xuyên bị bạn trêu chọc, xúc phạm cha mẹ.

Điều tra vụ nam sinh V.T.Đ. (học lớp 8E, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) đâm, rồi đẩy bạn cùng lớp là N.T.L. xuống hồ, Công an tỉnh Lào Cai bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, V.T.Đ. thường xuyên bị bạn trêu chọc, xúc phạm cha mẹ.

Nam sinh danh nhau anh 1

Hình ảnh cắt từ clip do camera giám sát ghi lại.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h35 ngày 5/11, sau giờ tan học buổi chiều, hai học sinh Đ. và T. hẹn gặp nhau tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi để “nói chuyện”.

Tại đây, trong lúc lời qua tiếng lại, Đ. bất ngờ rút con dao gọt trái cây mang theo trong cặp, liên tiếp đâm bạn cùng lớp, sau đó đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó kịp thời chạy đến ứng cứu, kéo em T. lên bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhờ được can thiệp y tế nhanh chóng, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định.

Công an phường Yên Bái sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm, thu giữ tang vật và lấy lời khai các bên liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, khi đến lớp học, T. thường xuyên trêu chọc Đ., nói lời xúc phạm cha mẹ của bạn. Giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở và đề nghị phụ huynh hai bên phối hợp hòa giải song mâu thuẫn không được giải quyết triệt để.

Sáng 5/11, Đ. giấu dao trong cặp với ý định “giải quyết dứt điểm” khi gặp bạn học.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Đ. thể hiện tính chất côn đồ, cố ý tước đoạt mạng sống người khác, có dấu hiệu tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, nam sinh này chưa đủ 14 tuổi (sinh ngày 8/4/2012) nên chưa thuộc độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của Đ.

Lào Cai thông tin vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai thông tin về vụ hai học sinh xảy ra xô xát ở khu vực hồ Km5, trong đó một em bị đẩy xuống hồ, phải nhập viện.

15 giờ trước

Bố nam sinh bị bạn hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân, tôi không ngờ'

Bố của nạn nhân cho biết, hai nam sinh học cùng lớp, chơi thân từ đầu năm, gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

18 giờ trước

Nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bế bạn, hất xuống hồ rồi bỏ đi

Sau khi xảy ra cãi vã, một nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bất ngờ bế bạn, hất xuống hồ nước giữa ban ngày rồi bỏ đi, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

26:1551 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/nam-sinh-lop-8-hanh-hung-day-ban-xuong-ho-mau-thuan-do-cha-me-bi-xuc-pham-ar985674.html

Viên Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nam sinh đánh nhau Nam sinh lớp 8 Nam sinh Nam sinh Lào Cai Nam sinh đánh nhau Ném bạn xuống hồ

    Đọc tiếp

    Tin cuoi cung ve bao Kalmaegi hinh anh

    Tin cuối cùng về bão Kalmaegi

    1 giờ trước 06:31 7/11/2025

    0

    Dự báo từ 7/11 đến hết 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý