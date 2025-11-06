Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lào Cai thông tin vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ

  • Thứ năm, 6/11/2025 17:06 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai thông tin về vụ hai học sinh xảy ra xô xát ở khu vực hồ Km5, trong đó một em bị đẩy xuống hồ, phải nhập viện.

Theo nội dung báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, khoảng 16h ngày 5/11, sau khi học sinh toàn trường tan học, Trường THCS Quang Trung nhận được thông tin từ Công an phường Yên Bái về việc hai học sinh lớp 8E là V.T.Đ và N.L.T xảy ra xô xát tại khu vực hồ Km5, phường Yên Bái.

Nam sinh danh nhau anh 1

Em T. đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Đ.X.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cô giáo chủ nhiệm cùng phụ huynh hai em nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe.

Kết quả ban đầu cho thấy học sinh T. bị thương phần mô mềm, sức khỏe tạm thời ổn định. Gia đình học sinh Đ. đã chủ động đưa con đến Công an phường Yên Bái trình báo để phối hợp làm rõ vụ việc.

Trường THCS Quang Trung sau đó đã lập báo cáo, cung cấp thông tin liên quan cho UBND phường Yên Bái, Phòng An ninh nội bộ (Công an tỉnh Lào Cai) và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường và cơ quan công an phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo Trường THCS Quang Trung đồng hành hỗ trợ gia đình học sinh bị thương trong quá trình thăm khám, điều trị.

Sở cũng yêu cầu nhà trường quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể học sinh về hành vi ứng xử văn minh, tôn trọng thầy cô và bạn bè; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục, phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Nam sinh danh nhau anh 2

Em T. bị bạn hất xuống hồ nước. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, chiều 5/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh hai nam sinh xảy ra xích mích, cãi vã. Trong lúc nóng giận, một em đã bế bạn mình rồi hất xuống hồ nước, sau đó rời khỏi hiện trường.

Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trước khi hất bạn xuống hồ, nam sinh còn dùng hung khí tấn công nạn nhân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin này.

Bố nam sinh bị bạn hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân, tôi không ngờ'

Bố của nạn nhân cho biết, hai nam sinh học cùng lớp, chơi thân từ đầu năm, gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

4 giờ trước

Nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bế bạn, hất xuống hồ rồi bỏ đi

Sau khi xảy ra cãi vã, một nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bất ngờ bế bạn, hất xuống hồ nước giữa ban ngày rồi bỏ đi, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

12 giờ trước

Tin mới vụ nam sinh ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đánh đến hôn mê

Sau khi bị 4 bạn học cùng trường đánh đập, nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa hiện vẫn hôn mê, gia đình đau xót trông chờ phép màu.

35:2111 hôm qua

https://vtcnews.vn/lao-cai-thong-tin-vu-nam-sinh-bi-ban-hanh-hung-roi-hat-xuong-ho-ar985634.html

Viên Minh/VTC News

Bao Kalmaegi giat cap 17, cach Quy Nhon 120 km hinh anh

Bão Kalmaegi giật cấp 17, cách Quy Nhơn 120 km

1 giờ trước 16:37 6/11/2025

0

Bão số 13 Kalmaegi đang duy trì cường độ rất mạnh với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km, dự báo đêm nay đổ bộ Nam Trung Bộ.

Thong qua Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 14 hinh anh

Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14

1 giờ trước 16:29 6/11/2025

0

Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14.

