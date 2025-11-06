Bố nam sinh bị bạn hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân, tôi không ngờ'

Bố của nạn nhân cho biết, hai nam sinh học cùng lớp, chơi thân từ đầu năm, gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

Chiều 5/11, tại khu vực hồ nước thuộc địa phận phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc cãi vã, một em bế bạn rồi hất xuống hồ nước gần trường. Nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, may mắn thoát nạn.

Hình ảnh nam sinh hất bạn xuống hồ nước. Ảnh cắt từ clip.

Khi thông tin được báo về nhà, cha mẹ nạn nhân chỉ kịp lao đi trong nỗi hoảng sợ. Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 6/11, anh T. (bố của nạn nhân) kể, lúc ấy anh đang trên đường đón con trai út thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông lạ nói: “Anh ơi, con anh đang được đưa vào viện cấp cứu”.

Chưa kịp hỏi thêm điều gì, anh chỉ biết quay đầu xe, phóng thẳng tới bệnh viện trong tâm trạng rối bời. Tới nơi, con trai anh đã được sơ cứu. Chiếc áo trắng đồng phục thấm máu được thay ra đặt ở góc phòng.

Anh T. nói, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, hai vợ chồng lặng người, không hiểu con gặp tai hoạ gì. "Khi thấy áo trắng đồng phục của con trai thấm đầy máu, vợ tôi không chịu được và ngất đi, phải cấp cứu", anh T. cho biết.

Khi biết thông tin con trai bị bạn hành hung, hất xuống hồ nước, anh rất bàng hoàng. Vị phụ huynh cho biết, cả hai cháu học cùng lớp, chơi thân từ đầu năm. "Sáng hôm đó, con tôi vẫn đi học bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Hai cháu chơi thân, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy”, anh chia sẻ.

Anh kể thêm, khi bị bạn ghì cổ, con trai còn nghĩ là đang trêu đùa, hỏi lại: “Sao bạn ghì mạnh thế?”. Chỉ ít giây sau, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chiếc áo trắng đồng phục thấm máu của con trai anh T. Ảnh: NDCC.

Sau khi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa 500 giường, sức khỏe của cậu bé dần ổn định, không có chấn thương nặng. Dù vậy, bác sĩ khuyến cáo gia đình cần theo dõi thêm tâm lý để tránh ám ảnh sau sự cố.

“Giờ chúng tôi chỉ mong con sớm bình phục, ổn định tinh thần để trở lại trường học. Chuyện qua rồi, nhưng chắc sẽ còn day dứt rất lâu”, anh T. nói.

Cũng theo anh T., gia đình sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng ngành giáo dục vào cuộc để nạn bạo lực không còn là nỗi ám ảnh đối với các em học sinh.

"Nếu cháu này bị tăng động, gia đình cũng mong muốn nhà trường cũng như ngành giáo dục có những chế tài, biện pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác", bố của nạn nhân cho biết.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai nam sinh có mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại rồi dẫn tới hành động quá khích. Nhà trường đã cử giáo viên tới thăm hỏi, đồng thời phối hợp cùng gia đình hỗ trợ tâm lý cho học sinh liên quan.

Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trước khi hất bạn xuống hồ, nam sinh còn dùng hung khí tấn công nạn nhân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin này.