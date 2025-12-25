Hà Nội xén vỉa hè, mở rộng loạt nút giao dịp cuối năm

Những ngày gần đây, nhiều đoạn vỉa hè quanh nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Yên Hòa) được cắt xén, cải tạo nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra hàng ngày.

Với mật độ phương tiện lớn, nút giao này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, đồng thời là tuyến lưu thông của buýt nhanh BRT Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa. Theo cơ quan chức năng, vỉa hè khu vực khá rộng nên việc xén hè không ảnh hưởng người đi bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, máy móc và công nhân đang được huy động thi công liên tục tại nút giao Lê Văn Lương. Nhiều đoạn vỉa hè đã bị cắt xén 2 m, bóc dỡ để phục vụ việc mở rộng mặt đường.

Chiều 24/12, trong phạm vi mở rộng mặt đường Lê Văn Lương và Hoàng Minh Giám, có 52 cây xanh phải chặt hạ hoặc di dời. Những ngày qua, đơn vị thi công đã tiến hành cắt tỉa, chuẩn bị di dời khoảng 40 cây. Riêng hàng cây hoa sữa phải chặt hạ do có đường kính lớn, đã già cỗi, không bảo đảm khả năng sống khi đánh chuyển.

Trần Thanh Hà (30 tuổi, phường Thanh Xuân) cho biết việc xén gần 2 m vỉa hè khiến lối đi bộ hẹp hơn, tuy nhiên vẫn bảo đảm an toàn cho người đi bộ. “Nếu việc mở rộng mặt đường giúp giao thông thông thoáng hơn, giảm ùn tắc giờ cao điểm thì việc vỉa hè thu hẹp một chút cũng không đáng kể.”, chị Hà cho biết.

Đến nay, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã hoàn thành cải tạo 6/11 nút giao, gồm Đình Thôn - Phạm Hùng, Vũ Quỳnh - Mễ Trì, ngõ 171 Nguyễn Xiển, ngõ Hòa Bình 7 - Minh Khai, Chu Huy Mân - Nguyễn Lam và Cổ Linh - Thạch Bàn.

Còn 5 nút giao đang được triển khai thi công, gồm khu vực đường Minh Khai (đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi), Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng và đường Võ Văn Kiệt - tuyến vào Khu công nghiệp Quang Minh. Các hạng mục đang được tăng tốc thi công, cố gắng hoàn thành trước ngày 25/12.

Việc cải tạo đồng bộ các nút giao được kỳ vọng sẽ từng bước kéo giảm ùn tắc trên nhiều trục đường trọng điểm của Hà Nội , qua đó nâng cao hiệu quả lưu thông và bảo đảm an toàn giao thông đô thị.

