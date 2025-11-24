Dân thủ đô bốc hàng chục tấn hàng gửi cứu trợ miền Trung

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội tất bật mang lương thực, quần áo, mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền sạch đến các điểm tiếp nhận đồ cứu trợ. Đây là một phần trong chiến dịch quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Nhiều người và gia đình tranh thủ ngày nghỉ mang quần áo, thực phẩm cần thiết tới quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung. Một số khác biết điểm tiếp nhận qua mạng xã hội, không tiện ghé trực tiếp nên gửi đồ qua tài xế công nghệ.

"Khi mang đồ tới quyên góp, tôi thấy vật phẩm mọi người mang tới rất nhiều, nên muốn góp thêm chút sức để giúp điểm tiếp nhận: kiểm hàng, phân loại, giúp xếp vật phẩm... vừa làm vừa thấy được tinh thần đoàn kết khi gặp khó khăn của người Việt", chị Nguyễn Thị Việt Nga (xã Phú Thượng) chia sẻ.

Đồ cứu trợ chủ yếu là lương thực, chăn, quần áo được gói hút chân không cẩn thận, vừa để tránh bị ướt trong quá trình vận chuyển, vừa bảo đảm đến tay bà con trong tình trạng nguyên vẹn. Bên cạnh đó, nhiều người còn gửi thêm thuốc men để hỗ trợ khi cần thiết cho cả bà con lẫn đội cứu trợ.

Tại điểm tiếp nhận ngõ 105 Xuân La, Tây Hồ, dù trời đã chập tối, những chiếc xe chở đồ cứu trợ vẫn ra vào liên tục. Mỗi món quà gửi đến là một tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung. Anh Lỗ Minh Tuấn (49 tuổi, đội trưởng đội xe 0 đồng) cho biết: "Đội tôi nhận đồ quyên góp của bà con trong ngày hôm nay và sáng mai phân loại và vận chuyển đi sớm nhất. Ngoài ra, toàn bộ số tiền đội kêu gọi được khoảng 140 triệu sẽ dùng để mua những vật phẩm như gạo, dầu ăn... vào cho bà con tại Sơn Hòa và Phú Yên ."

Chị Nguyễn Như Quỳnh (34 tuổi, Xuân Đỉnh) cùng con trai góp đồ cứu trợ chia sẻ cảm xúc khi nhìn cảnh bà con phải đối mặt với lũ suốt những ngày qua, chị càng muốn đóng góp. Gia đình chị gom góp đồ gửi cho các cháu, đồng thời mua thêm một số nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ bà con.

Từng xe tải 10 tấn được người dân truyền tay nhau xếp lên xe, thùng xe phủ kín bằng những bao gạo, thùng mì, nước uống và chăn màn do người dân đóng góp. Toàn bộ số hàng được phân loại, buộc cố định để kịp vận chuyển đến các xã đang bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ ở miền Trung. Chuyến xe sẽ di chuyển xuyên đêm để bảo đảm hàng cứu trợ đến tay bà con trong thời gian sớm nhất.

Hiện, người dân được khuyến khích ưu tiên gửi nhu yếu phẩm cùng chăn, mền ấm, thuốc, tránh thực phẩm tươi dễ hư hỏng và nhớ kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi gửi. Mỗi món quà, dù nhỏ, đều góp phần ấm áp hơn cho bà con miền Trung trong những ngày mưa lũ, thể hiện tinh thần sẻ chia và đoàn kết của cộng đồng.

Gần 400 chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Trung Giã thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp trường học và công trình công cộng sau bão số 11.

Cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy một ngày công để mua nước suối, mì tôm gửi những chuyến xe "chở" yêu thương đến bà con miền Bắc.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.