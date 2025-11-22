Y bác sĩ Đắk Lắk, Khánh Hòa căng mình chống lũ, cấp cứu người dân

Ngành y tế tại các tỉnh miền Trung đang khẩn trương ứng phó với mưa lũ, sẵn sàng lực lượng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều bệnh viện ghi nhận bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến sau khi nước rút.

Nhân viên y tế tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu sau lũ. Ảnh: BVCC.

Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt khẩn cấp các phương án phòng chống, sẵn sàng sơ tán, ứng cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm. Trong khi đó, tại Phú Yên, bệnh viện ghi nhận lượng bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến sau lũ, đặc biệt là các ca tai nạn khi dọn dẹp hậu quả. Ngành y tế đang dốc toàn lực đảm bảo sức khỏe người dân.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 22/11, bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngay khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng bác sĩ, y tá phối hợp với các lực lượng liên quan để sơ tán, ứng cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm do ngập lụt và sạt lở đất.

Thuốc men, trang thiết bị y tế phục vụ người dân vùng bị ảnh hưởng đã được chuẩn bị đầy đủ. Hệ thống nhân viên cấp cứu cơ động cùng xe và thiết bị đã kịp thời đưa người dân ở vùng ngập sâu do mưa lũ đến cơ sở y tế để điều trị.

Các cơ sở y tế cũng thực hiện hội chẩn, xin ý kiến chuyên môn từ tuyến trên để xử trí kịp thời các ca bệnh nặng, ca bệnh khó. Các bệnh viện tuyến tỉnh đã bố trí lực lượng chuyên môn giàu kinh nghiệm cùng đầy đủ vật tư, thiết bị, thuốc, máu và chế phẩm máu để hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị khác.

“Chúng tôi đang tăng cường thăm khám người dân toàn tỉnh”, ông Khoa nói.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tiếp cận khu dân cư bị ngập sâu để hỗ trợ y tế khi cần thiết, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên. Ngành y tế cũng chủ động triển khai vệ sinh môi trường, phòng chống dịch ngay sau khi lũ rút, không để bùng phát dịch bệnh.

Trong khi đó, ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, sau khi nước rút và giao thông được nối lại, khoa Cấp cứu đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng bệnh nhân, đặc biệt là các ca chuyển viện từ các cơ sở y tế tuyến dưới.

Lượng bệnh nhân cấp cứu sau lũ tăng cao ở Phú Yên. Ảnh: BVCC.

Để kịp thời xử lý số lượng bệnh nhân tăng cao, bệnh viện đã khẩn trương điều động và tăng cường bác sĩ, điều dưỡng từ các khoa khác xuống hỗ trợ trực tại khoa Cấp cứu, cố gắng đảm bảo mọi bệnh nhân đều được chăm sóc y tế nhanh chóng và hiệu quả.

Đáng chú ý, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp do tai nạn trong quá trình dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Các vết thương hở, vết rách sâu do dẫm phải vật sắc nhọn, ngã... đều được xử lý và tiêm huyết thanh SAT (phòng uốn ván) khẩn cấp.

Do Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên vẫn còn bị cô lập cục bộ, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, đã chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu Sản khoa và Nhi khoa.

Bệnh viện đang dồn toàn lực để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thời điểm khó khăn này và khuyến cáo người dân hãy mang đầy đủ đồ bảo hộ (giày, găng tay) và cẩn thận khi dọn dẹp để tránh các tai nạn không đáng có.