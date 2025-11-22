Nam thanh niên bị đinh bắn xuyên mắt khi đang làm việc

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng chiếc đinh từ súng bắn đinh lao xuyên vào mắt trái, cắm sâu sát dây thần kinh thị giác.

Bệnh viện Mắt TP.HCM vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 27 tuổi nhập viện trong tình trạng đinh bắn xuyên mắt trái khi sử dụng súng bắn đinh tại nơi làm việc. Tai nạn xảy ra do anh vô tình bóp cò, vật sắc lao thẳng vào mắt. Người nhà nhanh chóng che vùng mắt bị thương và đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.

Khi bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM tiếp nhận, tổn thương bên ngoài chỉ là một vết rách nhỏ, dễ khiến người xung quanh nhầm lẫn mức độ nhẹ. Tuy nhiên, kết quả thăm khám và chụp cận lâm sàng cho thấy đinh bắn xuyên mắt, thủng nhãn cầu và cắm sâu vào hốc mắt, nằm sát dây thần kinh thị giác, chỉ cần trì hoãn có thể gây mất thị lực vĩnh viễn.

Mắt bệnh nhân tổn thương vì bị đinh bắn trúng. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân được chỉ định chụp CT Scan để định vị chính xác dị vật trước khi tiến hành phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện dưới gây mê toàn thân. Các bác sĩ lấy trọn chiếc đinh, khâu kín các vết rách và sử dụng kháng sinh phòng nhiễm trùng, đồng thời tiêm ngừa uốn ván.

Sau điều trị, mắt bệnh nhân ổn định và thị lực được bảo tồn, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng hay biến chứng sớm. Anh được xuất viện sau vài ngày theo dõi.

Theo các bác sĩ, chấn thương mắt do vật tốc độ cao thường có biểu hiện ngoài rất nhỏ nhưng mức độ tổn thương bên trong lại nghiêm trọng. Việc bệnh nhân không dụi mắt, không cố rút dị vật và được đưa đến bệnh viện kịp thời là yếu tố quan trọng giúp bảo tồn cấu trúc nhãn cầu. Nếu xử trí sai, tình trạng dễ nhanh chóng dẫn đến viêm nội nhãn, hoại tử, mất thị lực hoặc phải bỏ mắt.

Dị vật xuyên nhãn cầu được xếp vào nhóm cấp cứu nhãn khoa, trong đó thời gian đóng vai trò quyết định. Bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ có dị vật trong mắt, người bệnh cần che mắt bằng vật cứng rỗng như ly nhựa hoặc tấm chắn, tránh cử động nhãn cầu, hạn chế cúi rặn, ho mạnh và nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa mắt. Không dụi mắt, không tự rút dị vật, không tự ý nhỏ thuốc hoặc đắp lá.

Tai nạn lao động lần này là lời cảnh báo rõ ràng đối với người lao động thường xuyên tiếp xúc với thiết bị gây mảnh văng như máy cắt, máy mài, búa, đục, súng bắn đinh hoặc máy cắt cỏ. Việc đeo kính hoặc mặt nạ bảo hộ đạt chuẩn cần được tuân thủ nghiêm, bởi chỉ một khoảnh khắc chủ quan có thể khiến mắt bị xuyên thủng và dẫn đến tổn thương không thể đảo ngược. Các cơ sở sản xuất và công trình cũng được khuyến nghị trang bị đầy đủ bảo hộ và huấn luyện an toàn để giảm nguy cơ tai nạn tương tự.