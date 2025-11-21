Lưu ý cần biết cho người thích uống cà phê muối

Cà phê muối là thức uống được nhiều người yêu thích bởi sự kết hợp độc đáo giữa nhiều vị. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiêu thụ cà phê muối có thể là nguyên nhân gây tăng cân và tích lũy mỡ thừa.

Nguy cơ tăng cân không đến từ cà phê hay một chút muối, mà đến từ các thành phần phụ trợ giàu năng lượng khác được thêm vào trong công thức pha chế. Nguy cơ tăng cân càng cao nếu uống cà phê muối thường xuyên.

Vì sao cà phê muối có nguy cơ gây tăng cân

Chất béo: Trong công thức cà phê muối có chứa một lượng lớn kem béo hoặc phô mai/kem phô mai. Đây là yếu tố quyết định tạo nên lớp bọt kem đặc trưng trên bề mặt ly cà phê. Kem tươi hoặc kem phô mai là nguồn cung cấp chất béo bão hòa cao.

Mỗi thìa kem có thể chứa 50-100 calo, chủ yếu là từ chất béo. Khi được đánh bông lên, lớp kem này có thể cung cấp 150-300 calo, thậm chí còn cao hơn trong một ly cà phê muối thông thường, tùy vào kích cỡ và độ dày của lớp kem. Lượng calo trong chất béo cao gấp đôi so với carbohydrate và protein. Do đó, việc thêm chất béo đậm đặc làm tăng tổng lượng calo của thức uống lên mức dễ dàng vượt quá calo của một bữa ăn nhẹ.

Đường và sữa đặc: Trong đa số công thức pha chế cà phê muối còn sử dụng sữa đặc có đường hoặc siro đường để tạo vị ngọt cân bằng vị mặn và đắng. Sữa đặc là nguồn carbohydrate tinh chế và chất béo. Việc thêm một lượng sữa đặc làm tăng hàm lượng đường lỏng, khiến cơ thể hấp thụ nhanh chóng.

Phản ứng insulin: Đường hấp thụ nhanh gây tăng đột biến insulin. Insulin là hormone lưu trữ chất béo. Khi lượng đường trong máu quá cao, insulin sẽ chuyển phần đường dư thừa này thành mỡ dự trữ.

Tác động tích lũy calo: Cà phê muối là một ví dụ điển hình của "calo lỏng". Calo từ thức uống không mang lại cảm giác no như calo từ thức ăn rắn do thiếu chất xơ và thời gian tiêu hóa nhanh.

Nếu một ly cà phê muối chứa khoảng 350-450 calo, bên cạnh chế độ ăn uống thông thường, việc tiêu thụ một ly mỗi ngày sẽ bổ sung thêm 350/ngày x 7 ngày/tuần. Như vậy mỗi tuần bạn đã vô tình nạp thừa khoảng 2.450 calo.

Về mặt toán học, cứ tích lũy khoảng 7.700 calo dư thừa, cơ thể sẽ tăng thêm 1 kg trọng lượng. Việc nạp dư 2.450 calo mỗi tuần đồng nghĩa với việc có thể tăng khoảng 1kg sau mỗi 3 tuần, nếu không có bất kỳ sự thay đổi nào trong các bữa ăn khác.

Một một ly cà phê muối chứa khoảng 350 - 450 calo.

Cách thưởng thức cà phê muối mà không tăng cân

Cà phê muối là thức uống hấp dẫn, bạn không cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn sự yêu thích dành cho thức uống này. Tuy nhiên cần điều chỉnh công thức để giữ lại hương vị đặc trưng mà vẫn giảm thiểu calo.

Kiểm soát chất béo: Đây là thành phần chứa nhiều ca lo nhất. Nên thay thế bằng các loại sữa hạt không đường (như sữa hạnh nhân, sữa yến mạch) để làm nền kem. Thay vì dùng kem béo nặng, hãy dùng sữa tươi không đường tách béo và đánh bông với một chút muối biển và chất tạo ngọt không calo. Lớp bọt này sẽ mang lại vị mặn và độ xốp mà giảm thiểu đáng kể chất béo nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng của cà phê muối.

Nếu không thể loại bỏ, hãy cho rất ít lớp kem/phô mai phủ. Thay thế sữa đặc bằng một lượng rất nhỏ chất tạo ngọt không calo để cân bằng vị đắng của cà phê. Nếu phải dùng sữa đặc, chỉ thêm một lượng cực nhỏ, hoặc thay thế bằng sữa hạt không đường có độ ngọt tự nhiên.

Hoặc có thể dùng một chút bột cacao không đường có thể tăng độ đậm đà mà không thêm nhiều calo.

Cân bằng dinh dưỡng tổng thể: Nếu đã uống cà phê muối được "giảm béo" (ít calo), hãy điều chỉnh các bữa ăn còn lại trong ngày để duy trì thâm hụt calo.

Đảm bảo bữa sáng giàu protein (trứng, sữa chua Hy Lạp) để duy trì cảm giác no, đối trọng với sự "thiếu no" của thức uống. Coi ly cà phê muối là một bữa ăn nhẹ chính, không phải là một thức uống kèm theo. Nếu đã uống 150 calo từ cà phê muối, phải cắt giảm 150 calo ở một bữa ăn khác.

Cách uống cà phê: Dù có yêu thích thức uống này đến mấy, cũng không nên uống hàng ngày, kể cả bạn đã điều chỉnh tốt nguồn calo nạp vào, chỉ nên uống 1-2 lần/tuần như một phần thưởng; tránh uống vào buổi tối; nên uống vào buổi sáng để cơ thể có thời gian đốt cháy lượng calo và đường nạp vào trong suốt cả ngày.

Việc thưởng thức cà phê muối mà không tăng cân hoàn toàn khả thi nếu thay thế nguồn chất béo bão hòa và đường tinh chế bằng các lựa chọn ít calo và giàu dinh dưỡng hơn. Bằng cách kiểm soát chặt chẽ các thành phần "tạo béo", có thể tận hưởng hương vị độc đáo này mà vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn.