Tại sao dụi mắt thực sự nguy hiểm?

Dụi mắt là hành động vô thức của mọi người khi bị ngứa, mỏi mắt, có dị vật bay vào, thậm chí khi căng thẳng. Điều này tưởng chừng vô hại nhưng lại gây nguy hiểm cho mắt.

Dụi mắt là hành động vô thức khi mệt mỏi, căng thẳng, mỏi mắt hoặc có dị vật bay vào mắt. Ảnh: Parade.

Việc dụi mắt kích thích nước mắt chảy ra, bôi trơn mắt khô, loại bỏ bụi bẩn cùng các chất kích ứng khác. Dụi mắt cũng có thể có tác dụng trị liệu. Ấn vào nhãn cầu kích thích dây thần kinh phế vị, giúp làm chậm nhịp tim, giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, thực hiện hành động này quá thường xuyên hoặc quá mạnh, bạn có thể gây tổn thương theo nhiều cách.

Tăng nguy cơ nhiễm trùng

Theo Cleveland Clinic, bàn tay tiếp xúc với vô số vi khuẩn và virus suốt cả ngày - từ tay nắm cửa, xe đẩy hàng đến lan can cầu thang và điện thoại di động. Ngay cả khi bạn rửa tay thường xuyên, việc dụi mắt vẫn có thể truyền vi khuẩn như tụ cầu khuẩn và liên cầu khuẩn (staphylococcus và streptococcus) vào mắt.

Điều này có thể dẫn đến các bệnh nhiễm trùng đau đớn và dễ lây lan như viêm kết mạc (đau mắt đỏ). Nếu bị ngứa mắt, hãy dùng nước mắt nhân tạo hoặc chườm lạnh để giảm kích ứng an toàn hơn nhiều.

Tăng nguy cơ hỏng giác mạc

Giác mạc là bề mặt trong suốt, hình vòm, bao phủ mống mắt và đồng tử. Nhiệm vụ chính của nó là giúp hội tụ ánh sáng để có thể nhìn rõ. Để giác mạc hoạt động bình thường, nó cần duy trì hình dạng tròn và nhẵn.

Việc dụi mắt thường xuyên hoặc mạnh tay sẽ làm suy yếu mô giác mạc theo thời gian, có thể khiến mô mỏng đi và lồi ra ngoài - tình trạng được gọi là keratoconus. Tình trạng này làm biến dạng thị lực và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể cần phải ghép giác mạc.

Làm vỡ mạch máu

Chà xát quá mạnh có thể làm vỡ các mạch máu nhỏ trong mắt, dẫn đến tình trạng mắt đỏ hoặc đỏ ngầu. Mặc dù không phải là vấn đề nghiêm trọng, điều này có thể đáng báo động và cần thời gian để hồi phục. Nếu mắt thường xuyên bị đỏ hoặc kích ứng, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề tiềm ẩn cần được bác sĩ nhãn khoa đánh giá.

Dụi mắt quá mạnh có thể làm vỡ các mạch máu nhỏ trong mắt, dẫn đến tình trạng mắt đỏ hoặc đỏ ngầu. Ảnh: European Eye Center.

Khiến bệnh tăng nhãn áp tồi tệ hơn

Cườm nước (Glaucoma) là bệnh lý nghiêm trọng về mắt, gây tổn thương dây thần kinh thị giác, thường do áp lực bên trong mắt tăng cao. Tình trạng tích tụ áp lực này có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị.

Dụi mắt làm tăng tạm thời áp lực nội nhãn (IOP), khiến bệnh tăng nhãn áp trở nên trầm trọng hơn ở những người đã được chẩn đoán mắc bệnh. Nếu bị tăng nhãn áp hoặc có nguy cơ mắc bệnh, điều quan trọng là tránh gây áp lực không cần thiết lên mắt. Khám mắt định kỳ với bác sĩ nhãn khoa có thể giúp phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng này.

Gây ra nếp nhăn sớm và quầng thâm

Vùng da quanh mắt mỏng manh và nhạy cảm hơn nhiều so với các vùng da khác trên khuôn mặt. Khi dụi mắt thường xuyên, vùng da mỏng manh này vô tình bị kéo căng, lâu dần dẫn đến hình thành nếp nhăn sớm và các vết chân chim.

Ngoài ra, việc chà xát liên tục có thể làm vỡ các mạch máu nhỏ dưới da, dẫn đến quầng thâm và bọng mắt. Nếu bạn lo lắng về các dấu hiệu lão hóa quanh mắt, điều quan trọng là phải chăm sóc nhẹ nhàng và giữ ẩm cho vùng da này.

Theo Money Control, nếu bạn thấy mình thường xuyên dụi mắt, hãy thử những giải pháp thay thế an toàn hơn sau đây để giảm kích ứng:

Rửa mắt bằng nước mắt nhân tạo hoặc nước muối sinh lý để loại bỏ chất gây kích ứng

Sử dụng gạc lạnh để làm dịu vết đỏ và sưng

Dùng thuốc kháng histamine nếu dị ứng gây ngứa

Đeo kính bảo hộ khi tiếp xúc với bụi, phấn hoa hoặc chất gây kích ứng

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhãn khoa để được kê đơn thuốc nhỏ mắt hoặc các phương pháp điều trị khác.