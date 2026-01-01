Thợ bắt rắn kể lại giây phút đối mặt loài rắn cực độc

Một tai nạn hy hữu trong sân nhà khiến nữ thợ bắt rắn dày dạn kinh nghiệm ở Australia bị loài rắn cực độc cắn, phải nhập viện khẩn cấp.

Nọc độc rắn nâu phương Đông có thể gây liệt và xuất huyết nghiêm trọng. Ảnh: Shutterstock.

Một nữ thợ bắt rắn nổi tiếng tại bang Queensland (Australia) vừa chia sẻ khoảnh khắc hy hữu khi bị rắn nâu phương Đông cắn ngay trong sân nhà, dù bản thân có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề.

Theo New York Post, nạn nhân là Mikayla, nhân viên của Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 - một đơn vị bắt rắn chuyên nghiệp. Theo lời kể, cô bước ra ngoài sân nhà bằng chân trần. Vì không chú ý quan sát, cô vô tình giẫm phải con rắn và bị cắn vào bàn chân trái. Nhận ra nguy hiểm, Mikayla nhanh chóng rời xa khu vực có rắn, ngồi xuống, gọi người thân mang băng ép chuyên dụng và liên hệ dịch vụ cấp cứu.

Chỉ vài phút sau, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nặng như đau bụng, nôn ói, đau dữ dội ở chân, đổ mồ hôi nhiều, đau đầu và tăng huyết áp. Tại bệnh viện, xét nghiệm cho thấy thợ bắt rắn này đã bị nhiễm nọc độc và cần truyền huyết thanh kháng nọc. Dù chỉ gặp phản ứng nhẹ, Mikayla bị yếu chân trái nghiêm trọng trong nhiều giờ, phải dùng dụng cụ hỗ trợ để đi lại.

Cô nhấn mạnh đây là một tai nạn hy hữu và kêu gọi không “ác cảm hóa” loài rắn, bởi chúng thường chỉ cắn để tự vệ rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Mikayla thời điểm nhập viện do bị rắn cắn. Ảnh: Sunshine Coast Snake Catchers.

Theo số liệu của Sở Y tế Queensland, số ca nhập khoa cấp cứu vì rắn cắn tại bang này đã tăng 15% chỉ trong một năm. Australian Museum cho biết rắn nâu phương Đông là loài rắn độc phân bố rộng khắp miền đông Australia và thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư do thích nghi tốt với môi trường bị con người tác động.

Dù thường bỏ chạy khi phát hiện con người từ xa, rắn nâu phương Đông có thể trở nên cực kỳ hung hãn nếu bị bất ngờ hoặc dồn vào góc, với những cú tấn công nhanh và chính xác. Nọc của loài này chứa các độc tố tác động mạnh lên thần kinh, tim mạch, có thể gây đông máu, liệt tiến triển và xuất huyết nguy hiểm. Đáng lo ngại, vết cắn ban đầu thường ít đau và khó nhận ra, khiến nạn nhân dễ chủ quan và chậm trễ xử trí.

Đây là loài gây nhiều ca tử vong do rắn cắn nhất tại Australia, phần lớn xảy ra khi con người cố gắng giết hoặc tiếp cận quá gần, trong khi các biện pháp đơn giản như mang giày kín, quần dài và tránh tiếp xúc có thể giảm đáng kể nguy cơ bị nhiễm nọc.