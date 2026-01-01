Khoảnh khắc công dân đầu tiên của năm 2026 chào đời

Trong thời khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM chào đón năm 2026, tại Bệnh viện Từ Dũ, 6 em bé đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời.

Đêm giao thừa năm 2026, khi cả thành phố đón năm mới bằng ánh sáng và âm nhạc, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vẫn sáng đèn đón những sinh linh bé nhỏ. Ngay thời khắc 0h, những tiếng khóc đầu đời vang lên, đánh dấu sự ra đời của các công dân đầu tiên trong năm.

Những "món quà" đặc biệt này mang theo niềm tin và kỳ vọng về một năm mới an lành, tràn đầy sức sống.

Tiếng khóc đầu đời

Trong đêm giao thừa 2026, Bệnh viện Từ Dũ đón chào 6 công dân nhí, bao gồm 2 bé gái và 4 bé trai (4 ca sinh thường, 2 ca sinh mổ).

Anh Khải không giấu được sự xúc động khi nhìn vợ và đứa con bé bỏng mới chào đời. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Tại phòng sinh số 1, anh Huỳnh Giang Khải (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) vẫn chưa hết xúc động khi kể lại khoảnh khắc đón con gái đầu lòng trong đêm giao thừa.

Vợ anh, chị Lê Thị Quỳnh Như (31 tuổi), dự sinh vào ngày 8/1 nhưng bất ngờ chuyển dạ sớm và nhập viện từ khoảng 10h sáng ngày 31/12. Ban đầu, anh Khải nghĩ vợ còn khoảng một đến hai ngày nữa mới sinh, nên không ngờ em bé lại chào đời đúng vào thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

"Khi thấy vợ đau bụng, tôi chỉ nghĩ là vào viện theo dõi thôi, ai ngờ đến đúng 0h thì con khóc", anh Khải nói.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng pháo hoa vang vọng bên ngoài, điều duy nhất anh cầu nguyện là mẹ tròn con vuông. Khi nghe tiếng con khóc, mọi lo lắng tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Bé gái là một trong những công dân đầu tiên trong năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Gia đình chưa kịp đặt tên cho bé, nhưng với anh Khải, việc con chào đời đúng thời khắc giao thừa đã trở thành kỷ niệm đặc biệt, không thể nào quên trong cuộc đời người cha trẻ.

Tại phòng sinh số 5, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng Nhi (27 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) cũng trải qua những giây phút nghẹt thở. Dù ngày dự sinh là 30/12, nhưng thiên thần nhỏ đã "đợi" đến đúng thời khắc chuyển giao năm mới mới chịu chào đời.

Bé trai chào đời khoẻ mạnh trong sự hỗ trợ của y bác sĩ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Đón cậu con trai đầu lòng ngay lúc tiếng pháo hoa vang dội bên ngoài, người chồng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng: "Cảm giác lúc đó vừa bất ngờ, vừa hồi hộp đến khó tả", ông bố trẻ nói.

Gia đình quyết định đặt tên bé là Nguyễn Phúc Thịnh, gửi gắm ước nguyện về một đời bình an, hạnh phúc và gặp nhiều phúc lành. Trong niềm vui vỡ òa, anh cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến kíp trực đã tận tình đồng hành cùng hai mẹ con suốt hành trình vượt cạn.

Người chồng vội vàng gửi nụ hôn động viên vợ vừa trải qua cuộc vượt cạn khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Cùng chào đời vào thời khắc rực rỡ nhất của năm mới còn có bé Võ Đăng Quân. Gửi gắm vào cái tên đầy khí chất này là mong ước của ba mẹ về một tương lai tươi sáng và vững chãi. Đăng Quân không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là một trong những "mầm xanh" đầu tiên của đất nước.

Bé Đăng Quân là con trai của anh Võ Thành Liêm (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (21 tuổi).

Bé trai chào đón thế giới với một tiếng khóc lớn. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ca sinh khó và sự chờ đợi hồi hộp

Một ca sinh khác trong đêm giao thừa là của gia đình chị Trần Thị My (31 tuổi, quê Đắk Lắk), hiện sinh sống tại Đồng Nai. Hai vợ chồng không ở TP.HCM mà quyết định lên Bệnh viện Từ Dũ để sinh con.

Chị My nhập viện vào khoảng ngày 27-28/12 do nhận thấy em bé có nhịp tim cao và ít đạp, dù thai đã đủ 38 tuần 4 ngày. Sau khi nhập viện, chị được theo dõi thêm 3-4 ngày mới sinh.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Hồng Nhu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ và ê-kíp tặng quà chúc mừng cho gia đình sản phụ của ca sinh khó. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trong thời gian chờ sinh, cả hai vợ chồng đều rất hồi hộp. Chị My cho biết quá trình chuyển dạ khá đau, có tình trạng gò nhiều, tim thai cao nên càng lo lắng. Khi sinh, bác sĩ phải sử dụng một số thủ thuật hỗ trợ do ca sinh hơi khó, khiến chị thêm căng thẳng.

Về phía người chồng, anh cho biết khi chứng kiến vợ đau đớn trong phòng sinh, anh quá lo lắng và xót vợ nhưng đành phải ra ngoài chờ. Gia đình đã dự định đặt tên cho em bé là Duy Khang hoặc An Khang, Duy Khang, với mong muốn con khỏe mạnh, bình an.

Chia sẻ về ca sinh khó này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Yến Oanh, Phó khoa Sản, cho biết sản phụ chuyển dạ kéo dài, mệt, rặn yếu dù đã đủ điều kiện sinh tự nhiên hơn một giờ nhưng không thể đưa em bé ra ngoài. Trước tình huống này, ê-kíp quyết định hỗ trợ sinh với mong muốn lớn nhất là em bé ra đời hồng hào và khóc ngay.

“Khi nghe tiếng khóc của bé, cả ê-kíp vỡ òa,” bác sĩ Oanh chia sẻ.

Theo bác sĩ Oanh, nguyên nhân sinh khó chủ yếu là sản phụ không đủ sức rặn, trong khi tuổi của cả mẹ và bố đều khá lớn. Gia đình cũng trải qua nhiều lo lắng khi được tư vấn đây là ca sinh khó, song ê-kíp luôn động viên tinh thần và hỗ trợ chuyên môn.

Đặc biệt, sản phụ có nguyện vọng cố gắng sinh đúng thời khắc giao thừa, nên đã dồn sức để em bé chào đời khoẻ mạnh.

Khi pháo hoa ngoài kia rực rỡ, đội ngũ y bác sĩ vẫn miệt mài làm việc để sản phụ vượt cạn an toàn. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Bác sĩ chuyên khoa II Vương Đình Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện luôn hồi hộp chờ đón những sinh linh mới.

Theo bác sĩ Bảo Anh, việc chào đón trẻ sơ sinh vào khoảnh khắc giao mùa là hoạt động thường niên của bệnh viện, mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc với cả nhân viên y tế và các gia đình.

Với nhiều năm công tác và từng trực nhiều ca sinh trong đêm giao thừa, bác sĩ Bảo Anh chia sẻ mỗi lần nghe tiếng khóc đầu đời của trẻ vào thời khắc thiêng liêng này đều mang lại cảm xúc rất đặc biệt.

"Đó không chỉ là sự khởi đầu của một sinh mệnh mới, mà còn là biểu tượng của hy vọng, của tương lai", bác sĩ Bảo Anh nói.

Trong mỗi ca trực đêm, bệnh viện bố trí gần 40 bác sĩ để đáp ứng trung bình 60-70 ca sinh thường và khoảng 30-40 ca mổ lấy thai.

Lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ bày tỏ kỳ vọng rằng 18-20 năm tới, những em bé sinh ra trong khoảnh khắc đặc biệt này sẽ trở thành những công dân khỏe mạnh, ưu tú, đóng góp cho xã hội và đất nước.