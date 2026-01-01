6 việc nhỏ mỗi sáng giúp làm sạch cơ thể, 'quý hơn thuốc bổ'

|
Thức dậy sớm: Theo Only My Health, thức dậy sớm vào buổi sáng, đồng thời đi ngủ đúng khung giờ cố định mỗi ngày, có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng. Thói quen buổi sáng lành mạnh này giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể và thiết lập lịch trình ngủ đều đặn. Điều này có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ tốt hơn và cơ thể phục hồi hiệu quả hơn. Nhiều người nhận thấy họ làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng nhờ tinh thần sảng khoái và minh mẫn. Điều này cải thiện hiệu suất và khả năng tập trung vào công việc. Bên cạnh đó, việc thức dậy sớm giúp bạn có thêm thời gian để bắt đầu ngày mới và góp phần mang lại tâm trạng tích cực hơn. Ảnh: Freepik.
Vươn vai ngay khi thức dậy: Theo India Times, vươn vai là phản xạ tự nhiên giúp kích thích tuần hoàn máu, đánh thức hệ cơ xương khớp và tạo cảm giác tỉnh táo tức thì. Đặc biệt, động tác này còn hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn, thúc đẩy quá trình thải độc sau một đêm dài. Khi vươn vai, máu lưu thông tốt hơn đến gan và các cơ quan nội tạng, giúp cơ thể sẵn sàng cho ngày mới. Động tác này cũng giảm căng cứng cơ bắp, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ảnh: Express Tribune.
Massage bụng: Theo Healthline, việc massage bụng nhẹ nhàng có thể ổn định và làm dịu đường ruột bên trong cơ thể. Việc này cũng có thể kích thích nhu động ruột, giúp chất thải di chuyển qua đại tràng tốt hơn, giảm đầy hơi, chuột rút và áp lực. Mỗi sáng, bạn chỉ cần dành vài phút massage bụng khi tắm, khi bạn đang thoa kem dưỡng da hoặc thậm chí khi vẫn còn nằm trên giường. Ảnh: Freepik.
Uống một cốc nước ấm: Theo Cleveland Clinic, uống một cốc nước ấm (khoảng 200 ml) vào buổi sáng sau khi thức dậy giúp kích hoạt cơ thể khởi động hiệu quả. Sau một đêm dài, cơ thể mất nước đáng kể, bổ sung nước ngay khi thức dậy giúp duy trì quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sản xuất mật, thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố qua phân và nước tiểu. Ngoài ra, nước còn cải thiện tuần hoàn máu đến gan, giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn trong việc thanh lọc cơ thể. Bắt đầu ngày mới với những ngụm nước nhỏ để cải thiện tình trạng hydrat hóa. Đừng ép bản thân phải uống một lượng lớn nước cùng một lúc, hãy tăng dần lượng nước uống vào. Ảnh: Shutterstock.
Tập giãn cơ nhẹ hoặc yoga: Bạn có thể cảm thấy uể oải và lười biếng vào buổi sáng. Nhưng để có tâm trạng tốt cho cả ngày, hãy bắt đầu ngày mới bằng một vài hoạt động. Chỉ cần 30 phút đi bộ nhẹ nhàng hoặc tập yoga, giãn cơ cũng mang lại hiệu quả tuyệt vời. Nó giúp tăng cường lưu thông máu, giảm nhịp tim khi nghỉ ngơi và ổn định tâm trạng, cải thiện khả năng chuyển hóa chất béo của gan. Tập thể dục buổi sáng cũng giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn suốt cả ngày. Ảnh: Extra.
Ăn sáng đầy đủ: Theo Money Control, bỏ bữa sáng có thể làm tăng hormone căng thẳng như cortisol và khiến huyết áp buổi sáng tăng cao hơn bình thường. Bỏ bữa sáng đồng nghĩa với lượng đường trong máu thấp, cảm giác đói cồn cào và ăn quá nhiều vào buổi tối. Thói quen này gây hại cho quá trình trao đổi chất và gây áp lực lên tim. Trong khi đó, bữa sáng giàu kali, chất xơ và magiê lại giúp điều hòa huyết áp hiệu quả. Bạn nên ưu tiên thực phẩm như yến mạch, chuối, bơ, hạnh nhân, rau xanh, đậu lăng, các loại hạt, sữa ít béo hoặc trứng luộc. Ảnh: Lanniuzai.
Tuy nhiên, tránh ăn sáng với thực phẩm chế biến sẵn. Nghiên cứu đã chỉ ra tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến (UPFs) có liên quan đến việc tăng tích tụ mỡ trong gan, dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Ngoài ra, các thực phẩm như thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, có thể thúc đẩy kháng insulin và tích lũy mỡ trong gan. Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích hay giăm bông đều chứa nhiều muối, nitrat và phosphate. Những chất này gây rối loạn điện giải, tăng huyết áp và tạo áp lực lên thận ngay sau khi thức dậy. Ảnh: Freepik.
