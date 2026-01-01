6 việc nhỏ mỗi sáng giúp làm sạch cơ thể, 'quý hơn thuốc bổ'

Thức dậy sớm: Theo Only My Health, thức dậy sớm vào buổi sáng, đồng thời đi ngủ đúng khung giờ cố định mỗi ngày, có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng. Thói quen buổi sáng lành mạnh này giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể và thiết lập lịch trình ngủ đều đặn. Điều này có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ tốt hơn và cơ thể phục hồi hiệu quả hơn. Nhiều người nhận thấy họ làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng nhờ tinh thần sảng khoái và minh mẫn. Điều này cải thiện hiệu suất và khả năng tập trung vào công việc. Bên cạnh đó, việc thức dậy sớm giúp bạn có thêm thời gian để bắt đầu ngày mới và góp phần mang lại tâm trạng tích cực hơn. Ảnh: Freepik.