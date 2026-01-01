Tin mừng cho người thích uống nước cam

Không chỉ là nước ngon miệng, dễ uống, nước cam còn được nghiên cứu về những tác động tích cực đối với sức khỏe.

Nước cam mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nước cam là một trong những loại nước trái cây được ưa chuộng nhờ hương vị dễ uống và cảm giác tươi mát. Đây cũng là loại đồ uống quen thuộc với nhiều người ở các độ tuổi khác nhau.

Theo Times of India, trong thời gian dài, nước cam thường bị xếp vào nhóm đồ uống nhiều đường và ít chất xơ. Nhận định này không sai, bởi so với ăn cả quả, nước cam làm mất đi phần lớn chất xơ và giữ lại lượng đường tự nhiên khá cao. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy loại đồ uống này vẫn cung cấp nhiều vi chất và hợp chất sinh học có lợi, đặc biệt là vitamin C và các flavonoid.

Một trong những điểm được quan tâm là khả năng hỗ trợ chống oxy hóa và giảm viêm. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients ghi nhận việc uống nước cam nguyên chất 100% có thể làm giảm một số chỉ dấu liên quan đến stress oxy hóa và viêm ở người trưởng thành. Điều này phù hợp với các tổng quan dinh dưỡng vốn cho rằng vitamin C cùng các hợp chất flavonoid trong nước cam góp phần trung hòa gốc tự do và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

Nước cam cũng được nghiên cứu khá nhiều dưới góc độ tác động đến tim mạch. Một phân tích tổng hợp năm 2022 cho thấy việc tiêu thụ nước cam đều đặn có thể cải thiện nhẹ một số yếu tố nguy cơ như mỡ máu và các dấu ấn viêm. Giới nghiên cứu đặc biệt chú ý đến hesperidin, một flavonoid có nhiều trong nước cam, được cho là liên quan đến việc cải thiện chức năng mạch máu và làm giảm nhẹ huyết áp ở một số nhóm người.

Ngoài ra, các hợp chất trong họ cam quýt còn được xem xét ở khía cạnh sức khỏe não bộ. Một số bài tổng quan khoa học cho thấy những chất như hesperidin và naringenin trong cam có thể tác động tích cực đến lưu lượng máu não và các cơ chế bảo vệ tế bào thần kinh.

Các chuyên gia đều nhấn mạnh về việc sử dụng loại nước uống này điều độ. Nước cam vẫn là nguồn đường tự nhiên cô đặc và gần như không có chất xơ. Khuyến nghị phổ biến là chọn nước cam 100% không thêm đường, uống khoảng 120-150 ml mỗi ngày và dùng cùng bữa ăn thay vì uống rải rác trong ngày.

Nhìn chung, khi được sử dụng đúng cách và đặt trong một chế độ ăn cân đối, loại nước này có thể đóng vai trò bổ sung vitamin C và một số hợp chất có lợi. Tuy nhiên, nó không phải là “thần dược” và cũng không thể thay thế trái cây nguyên quả hay các thực phẩm giàu chất xơ khác trong khẩu phần hàng ngày.