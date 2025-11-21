Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thoát khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia, cô gái lâm bệnh nặng

  • Thứ sáu, 21/11/2025 14:27 (GMT+7)
Cô gái quê An Giang được đưa đến Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nôn ra máu. Trước đó, cô mắc kẹt gần một năm trong đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Bệnh nhân gặp vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng khi mắc kẹt trong đường dây lừa đảo. Ảnh: BVCC.

Đêm 9/11, khoa Cấp cứu Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân N.T.N. trong tình trạng sốc nhiễm trùng, đau đớn dữ dội và nôn ra máu. N. là nạn nhân đã làm việc trong đường lừa đảo ở Campuchia suốt thời gian dài.

Tại bệnh viện, ê-kíp bác sĩ tiến hành truyền 3 đơn vị máu và phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm để giữ mạng sống cho bệnh nhân. Trong ca mổ, các bác sĩ lấy ra lượng sỏi thận, sỏi niệu quản và sỏi bàng quang nhiều đến mức có thể cầm bằng cả vốc tay, trong đó có viên sỏi gần bằng quả trứng gà so. Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận nặng và tổn thương hệ tiết niệu kéo dài.

Theo người thân, N. lâm vào tình trạng bệnh lý nghiêm trọng sau gần một năm bị giữ lại tại đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Áp lực ở đường dây lừa đảo được mô tả là khắc nghiệt. Việc nhịn tiểu kéo dài và căng thẳng tâm lý triền miên khiến sức khỏe của cô suy sụp.

Đầu tháng 11, đau vùng hông liên tục khiến N. không thể đứng thẳng. Cô thoát khỏi khu lừa đảo và được người dân hỗ trợ trở về Việt Nam qua biên giới.

N. nhập viện tại An Phú (An Giang) và được bác sĩ yêu cầu chuyển tuyến gấp để giữ tính mạng. Đêm 9/11, cô được đưa lên Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng suy thận, sốc nhiễm trùng, sỏi tiết niệu phức tạp. Chị gái đi cùng cho biết sau khi trả tiền xe chuyển viện trong đêm, trong túi chỉ còn 30.000 đồng, không còn khả năng chi trả viện phí.

Hiện N. tỉnh táo và không còn sốt nhưng vẫn phải điều trị tích cực để kiểm soát suy thận và nguy cơ biến chứng. Khó khăn lớn nhất của bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân và không bảo hiểm y tế, khiến việc tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ chính thống gặp nhiều trở ngại.

Các bác sĩ cho biết quá trình điều trị của N. còn kéo dài và chi phí sẽ rất lớn. Bệnh nhân hiện cần sự hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục điều trị, thoát nguy cơ suy thận tiến triển và ổn định sức khỏe.

Nguyễn Thuận

đường dây lừa đảo An Giang sốc nhiễm trùng nhập viện lừa đảo nôn ra máu

