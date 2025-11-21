Thói quen xấu khó bỏ khiến người đàn ông suy thận, viêm tụy cấp

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở và tụt huyết áp, người đàn ông 55 tuổi nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan do viêm tụy cấp nặng.

Ông T.V.C. (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) nhập viện với biểu hiện đau bụng dữ dội, khó thở, kiệt sức và tụt huyết áp. Trước đó hai ngày, ông xuất hiện cơn đau thượng vị lan ra sau lưng, kèm sốt và khó thở tăng dần.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Điều trị Tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ghi nhận bệnh nhân sốt cao, tím tái, nhịp thở nhanh, huyết áp rất thấp và có dấu hiệu suy hô hấp cấp.

Ông C. có tiền sử đái tháo đường, gout mạn tính, suy thượng thận do dùng thuốc kéo dài và nghiện rượu nhiều năm - những yếu tố khiến viêm tụy cấp dễ trở nặng và tiến triển nhanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng rối loạn nặng: creatinin tăng 199 µmol/l, lactat 16,3 mmol/l, procalcitonin 85,1 ng/ml. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, tím tái, nhịp thở nhanh, huyết áp rất thấp và có dấu hiệu suy hô hấp cấp. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp hồi sức quyết định đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, bù dịch tích cực, sử dụng hai loại vận mạch liều cao, kháng sinh phổ rộng và đặc biệt là áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục. Đây là phương pháp hiện đại giúp loại bỏ độc chất và các chất gây viêm, ổn định nội môi, thường được chỉ định trong sốc nhiễm khuẩn nặng.

Sau gần 3 ngày hồi sức tích cực và lọc máu, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, huyết động ổn định, dừng vận mạch, cai dần máy thở. Đến ngày thứ ba, bác sĩ đã rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy dòng thấp.

Những ngày tiếp theo, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trở lại bình thường, không còn sốt, huyết áp ổn định, bụng mềm và ăn uống tốt. Hiện ông hoàn toàn tỉnh táo, hô hấp ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp, đặc biệt ở người uống rượu lâu năm hoặc mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, gout, có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.