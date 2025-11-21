Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Thói quen xấu khó bỏ khiến người đàn ông suy thận, viêm tụy cấp

  • Thứ sáu, 21/11/2025 10:47 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở và tụt huyết áp, người đàn ông 55 tuổi nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan do viêm tụy cấp nặng.

Ông T.V.C. (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) nhập viện với biểu hiện đau bụng dữ dội, khó thở, kiệt sức và tụt huyết áp. Trước đó hai ngày, ông xuất hiện cơn đau thượng vị lan ra sau lưng, kèm sốt và khó thở tăng dần.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Điều trị Tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ghi nhận bệnh nhân sốt cao, tím tái, nhịp thở nhanh, huyết áp rất thấp và có dấu hiệu suy hô hấp cấp.

Ông C. có tiền sử đái tháo đường, gout mạn tính, suy thượng thận do dùng thuốc kéo dài và nghiện rượu nhiều năm - những yếu tố khiến viêm tụy cấp dễ trở nặng và tiến triển nhanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng rối loạn nặng: creatinin tăng 199 µmol/l, lactat 16,3 mmol/l, procalcitonin 85,1 ng/ml. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan.

viem tuy cap anh 1

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, tím tái, nhịp thở nhanh, huyết áp rất thấp và có dấu hiệu suy hô hấp cấp. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp hồi sức quyết định đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, bù dịch tích cực, sử dụng hai loại vận mạch liều cao, kháng sinh phổ rộng và đặc biệt là áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục. Đây là phương pháp hiện đại giúp loại bỏ độc chất và các chất gây viêm, ổn định nội môi, thường được chỉ định trong sốc nhiễm khuẩn nặng.

Sau gần 3 ngày hồi sức tích cực và lọc máu, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, huyết động ổn định, dừng vận mạch, cai dần máy thở. Đến ngày thứ ba, bác sĩ đã rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy dòng thấp.

Những ngày tiếp theo, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trở lại bình thường, không còn sốt, huyết áp ổn định, bụng mềm và ăn uống tốt. Hiện ông hoàn toàn tỉnh táo, hô hấp ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp, đặc biệt ở người uống rượu lâu năm hoặc mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, gout, có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Những loại vi khuẩn mang bộ mặt của cừu non

Trong cơ thể người có một hệ thống vi sinh vật rất phong phú. Chúng có công rất lớn trong việc xây dựng hàng rào miễn dịch và đề kháng cho cơ thể. Thế nhưng, việc lạm dụng kháng sinh đã gây ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh vật trong cơ thể. Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.

Chơi pickleball buổi đêm, bác sĩ cảnh báo rủi ro

Chơi pickleball ban đêm có thể gây rối loạn sinh học, ngủ chập chờn, đau mỏi kéo dài và dễ gặp chấn thương ở gân Achilles, đầu gối, vai hay cổ tay.

25:1500 hôm qua

Bộ Y tế khuyến cáo dừng sử dụng ngay lập tức một loại sữa Mỹ

WHO cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, cha mẹ cần dừng sử dụng ngay và theo dõi triệu chứng.

28:1687 hôm qua

ĐBQH: Bộ Y tế không giành, nhưng đáng lo khi Bộ GD&ĐT đào tạo ngành Y

Lo ngại chất lượng nhân lực y tế, nhiều đại biểu đề nghị giữ quyền quản lý đào tạo bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cho Bộ Y tế thay vì chuyển sang Bộ Giáo dục.

29:1737 hôm qua

Phương Anh

viêm tụy cấp tụt huyết áp đau thượng vị

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý