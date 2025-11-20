Bộ Y tế khuyến cáo dừng sử dụng ngay lập tức một loại sữa Mỹ

WHO cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, cha mẹ cần dừng sử dụng ngay và theo dõi triệu chứng.

Chiều 20/11, Bộ Y tế cho biết Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, tính đến ngày 19/11, đã ghi nhận 31 ca trẻ sơ sinh nghi ngờ hoặc xác nhận ngộ độc botulinum sau khi sử dụng sản phẩm ByHeart Whole Nutrition. Sản phẩm này đã được cấp phép và đang bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ngộ độc botulinum là một căn bệnh hiếm gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ở trẻ sơ sinh, các triệu chứng cảnh báo gồm:

Nghẹn hoặc khó bú

Táo bón

Bú kém hoặc lực bú yếu

Sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt

Khóc yếu

Không thể nâng đầu

Cơ yếu hoặc mềm nhũn, đặc biệt ở nửa người trên, tay và chân

Khó với hoặc cầm nắm đồ vật

Trước tình hình này, Bộ Y tế khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc trẻ nếu đã mua sản phẩm nêu trên, hãy dừng sử dụng ngay lập tức; cần lưu ý đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ có triệu chứng. Bên cạnh đó, cần rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty ByHeart Inc. đã thu hồi 2 lô sản phẩm sữa công thức Whole Nutrition Infant Formula mang số lô 206VABP/251261P2 và 206VABP/251131P2. FDA đang tiến hành điều tra nguồn lây nhiễm vi khuẩn và kiểm tra xem liệu các dòng sản phẩm khác của hãng có bị ảnh hưởng hay không.

Tại thị trường Mỹ, sữa ByHeart chiếm khoảng 1% thị phần, được bán rộng rãi qua các kênh trực tuyến và chuỗi bán lẻ lớn. Đến nay, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.