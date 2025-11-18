Bộ Y tế nói về 162 mỹ phẩm do công ty chồng bà Phan Thị Mai phân phối

Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.

Ngày 18/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã yêu cầu rà soát toàn diện, lấy mẫu kiểm nghiệm và thu thập thông tin từ các địa phương để xác minh xác sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mang nhãn hiệu "Doctor Magic", "Maika Beauty" và "MK" ra thị trường.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 9/2017, do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - làm chủ sở hữu, Tổng giám đốc và đại diện pháp luật.

Khẩn trương lấy mẫu kiểm tra

Cục Quản lý Dược cũng cho biết từ dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm, MK Skincare đã được tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong giai đoạn 2018 đến nay. Đến ngày 17/11, doanh nghiệp này còn 81 số tiếp nhận vẫn còn hiệu lực.

"Hiện chưa phát hiện báo cáo, phản ánh hay khiếu nại từ hệ thống các Sở Y tế và các viện kiểm nghiệm về việc ba nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty và MK của công ty này vi phạm chất lượng", đại diện Cục Quản lý Dược thông tin.

Qua tra cứu nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra nay, Cục Quản lý Dược cho hay đơn vị chưa nhận được phản ánh hoặc các thông tin của các Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm nhà nước về thuốc và mỹ phẩm, cũng như chưa nhận được các báo cáo, khiếu nại phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng "Doctor Magic", "Maika Beauty", "MK" do Công ty MK Skincare nhập khẩu hoặc đứng tên công bố vi phạm chất lượng.

Sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí, Cục Quản lý Dược đã khẩn trương ban hành các văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố để yêu cầu cung cấp thông tin thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với MK Skincare.

Đồng thời, Cục cũng yêu cầu Sở Y tế và các Viện Kiểm nghiệm thuốc tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK đang lưu hành trên thị trường. MK Skincare được yêu cầu cung cấp kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.

Cục khẳng định nếu phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, xử phạt vi phạm hành chính và thông báo rộng rãi để người dân và các cơ sở kinh doanh nắm rõ.

"Trong thời gian các đơn vị chưa đưa ra kết luận kiểm nghiệm, Cục đề nghị người dân và cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng hoặc phân phối các sản phẩm do MK Skincare đưa ra thị trường", cơ quan này khuyến cáo.

Thị trường mỹ phẩm cảnh báo đỏ

Bên cạnh việc xử lý các vấn đề liên quan đến MK Skincare, Cục Quản lý Dược cũng cung cấp bức tranh tổng quan về hoạt động quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam.

Hiện có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan quản lý tiếp nhận Phiếu công bố từ hơn 2.500 cơ sở trên cả nước. Trong số này, khoảng 150.000 sản phẩm nhập khẩu do Cục Quản lý Dược tiếp nhận và 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước do các Sở Y tế địa phương xử lý.

Tất cả quy trình tiếp nhận và công bố mỹ phẩm đều tuân thủ Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế. Theo quy định, doanh nghiệp chỉ cần nộp trực tuyến Phiếu công bố sản phẩm, giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Khi được cấp số tiếp nhận, tổ chức đứng tên công bố phải chịu trách nhiệm về độ an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình lưu hành trên thị trường.

Hàng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở Trung ương và địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, lưu hành sản phẩm mỹ phẩm trên nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Những năm gần đây, mỗi năm Cục Quản lý Dược tiến hành hậu kiểm từ 20 đến 30 cơ sở; các Sở Y tế thực hiện kiểm tra khoảng 300 cơ sở trên toàn quốc, trong đó có các cơ sở kiểm tra theo chỉ đạo, yêu cầu của Cục Quản lý Dược. Cục Quản lý Dược đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển Thanh tra Bộ Y tế xử phạt hoặc chuyển Sở Y tế xử phạt theo thẩm quyền.

Năm 2024, Cục Quản lý Dược kiểm tra 23 cơ sở, trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền phạt 255 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở với số tiền phạt 350 triệu đồng.

Năm 2025, tính đến ngày 17/11, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 35 cơ sở (12 cơ sở theo kế hoạch, 23 cơ sở theo đột xuất), đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở với số tiền phạt 1.058 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan này tiếp tục ban hành nhiều công văn gửi các tỉnh, thành phố, các viện kiểm nghiệm và doanh nghiệp nhằm tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu và giám sát chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.