Cúm mùa gia tăng, dịch sốt xuất huyết vào cao điểm

Sốt xuất huyết tại Hà Nội đang vào giai đoạn cao điểm, nhiều ổ dịch có số bệnh nhân lớn, nguy cơ lây lan tiếp tục tăng.

Sốt xuất huyết Dengue do virus Dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Ảnh: Clevelandclinic.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết 7/11-14/11, Hà Nội ghi nhận 432 ca mắc sốt xuất huyết tại 90 phường, xã. Tuần vừa qua, số mắc giảm 51 trường hợp so với tuần trước (483 ca). Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố ghi nhận 5.304 ca mắc sốt xuất huyết tại 125 phường, xã, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024 (6.743 ca).

Theo CDC Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đang trong giai đoạn cao điểm với nhiều ổ dịch có số bệnh nhân lớn, chỉ số côn trùng tại các ổ dịch ở mức nguy cơ cao, dự báo tình hình có thể diễn biến phức tạp trong những tuần tới.

Trong khi đó, Hà Nội ghi nhận 116 trường hợp tại 61 phường, xã, giảm 11 ca so với tuần trước (127 ca), chủ yếu là các ca bệnh tản phát, không xuất hiện ổ dịch phức tạp. Các dịch bệnh mùa đông - xuân, đặc biệt là cúm mùa, đang có xu hướng gia tăng.

Ngoài ra, địa phương ghi cũng nhận 8 trường hợp mắc sởi tại 6 phường, xã, giảm 2 ca so với tuần trước, nâng tổng số mắc năm 2025 lên 4.451 ca.

Cơ quan này cho hay sẽ tiếp tục giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Phúc Thịnh từ ngày 17/11. Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường phát hiện ca bệnh tại cơ sở y tế, trên phần mềm quản lý và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng, nhằm xử lý kịp thời các ca bệnh và ổ dịch, không để dịch lan rộng.

Song song với đó, thành phố đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân, bao gồm cúm, sởi, ho gà, thủy đậu, tập trung xử lý các ổ dịch có số người mắc cao.

Công tác phòng chống sốt xuất huyết được triển khai chủ động thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ và ổ dịch. Các khu vực có bệnh nhân hoặc ổ dịch tay chân miệng cũng được xử lý kịp thời và hiệu quả.