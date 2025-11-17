Chỉ trong 24 giờ, 4 người ở TP.HCM cấp cứu vì cùng một bệnh

Trong 24 giờ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp nhận liên tiếp 4 ca nhồi máu cơ tim cấp, trùng thời điểm TP.HCM chuyển mùa với biên độ nhiệt dao động mạnh.

Trong nhiều tháng gần đây, số ca nhồi máu cơ tim cấp cần can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP.HCM) chỉ ghi nhận trung bình khoảng 2 ca/tuần. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11, lượng bệnh nhân bắt đầu tăng nhanh, thêm 8 trường hợp chỉ trong hai tuần.

Đỉnh điểm, ngày 14/11, khoa Tim mạch Can thiệp tiếp nhận liên tục 4 ca trong vòng 24 giờ, ê-kíp trực phải duy trì can thiệp mạch vành xuyên suốt ngày đêm.

Ca đầu tiên tới viện lúc 0h34, bệnh nhân nam 51 tuổi nhập viện vì mệt và khó thở, không có đau ngực. Chụp mạch vành phát hiện tắc hoàn toàn động mạch vành phải, bác sĩ tái thông thành công.

Đến 9h05, bệnh nhân thứ hai là nam 53 tuổi, nhập viện vì chóng mặt và nóng rát thượng vị. Điện tim ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp vùng dưới, xác định tắc động mạch vành phải và can thiệp tái thông thuận lợi.

Lúc 15h53, bệnh nhân thứ ba là nam 78 tuổi, đau ngực từng cơn trong ba ngày và đau liên tục vào ngày nhập viện. Chụp mạch vành cấp cứu cho thấy tắc động mạch vành phải, bác sĩ đặt stent phủ thuốc.

Đến 22h06, bệnh nhân thứ tư nhập viện là nữ 61 tuổi, mắc đái tháo đường type 2. Bệnh nhân nhập viện với đau ngực điển hình và vã mồ hôi. Điện tim chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước, phải can thiệp mạch vành khẩn cấp ngay trong đêm.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, khoa Tim mạch Can thiệp, cho biết chuỗi ca bệnh xuất hiện ngay thời điểm TP.HCM chuyển từ nắng nóng sang mưa, độ ẩm cao và biên độ nhiệt ngày đêm lớn, dao động 23-32°C (8-9°C). Đây là điều kiện được ghi nhận làm tăng tần suất nhồi máu cơ tim ở nhiều nghiên cứu quốc tế, như Bhaskaran (BMJ 2010) và Ohlson (Circulation 2021). Theo phân tích dịch tễ, mỗi khi nhiệt độ giảm 1°C, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 1-2% trong 48 giờ kế tiếp.

Bác sĩ Nghĩa cho biết thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây co mạch ngoại biên và mạch vành, làm tăng huyết áp và nhu cầu oxy của tim. Đồng thời tăng độ nhớt máu và hoạt tính tiểu cầu, khiến huyết khối dễ hình thành hơn. Khi những yếu tố này cùng tác động lên mảng xơ vữa không ổn định, nguy cơ tắc mạch vành cấp tăng đột ngột.

Ở vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, cơ thể người quen với nền nhiệt ổn định. Biên độ nhiệt lớn trong ngày, cộng độ ẩm cao và áp suất thay đổi, có thể làm huyết áp và nhịp tim biến động rõ rệt, đặc biệt ở người có sẵn bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hay ít vận động.

Theo bác sĩ Nghĩa, hiện tượng 4 ca liên tiếp trong một ngày không phải sự ngẫu nhiên mà là kết quả cộng hưởng giữa thời tiết và yếu tố nguy cơ cá nhân.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người có bệnh tim mạch nền cần giữ ấm vào sáng sớm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, tuân thủ điều trị thuốc và đo huyết áp thường xuyên.

Người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt. Khi xuất hiện triệu chứng, người dân phải đến cơ sở có khả năng can thiệp mạch vành 24/7.