Thanh niên Campuchia không qua khỏi vì cúm H5N1

Một thanh niên 22 tuổi ở Phnom Penh không qua khỏi sau khi nhiễm H5N1. Đây là ca cúm gia cầm thứ 18 ở người được ghi nhận trong năm ở quốc gia này.

Cúm H5N1 là chủng có độc lực cao, đe dọa tính mạng con người. Ảnh: timesofisrael.

Bộ Y tế Campuchia mới đây cho biết một thanh niên đã không qua khỏi tại Phnom Penh sau khi được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 tại Viện Y tế Công cộng Quốc gia, theo tờ Khmer Times.

Trong thông báo phát đi cùng ngày, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 22 tuổi, cư trú tại làng Kien Khleang thuộc xã Chroy Changvar, quận Chroy Changvar, đã qua đời lúc 9h41 sáng thứ bảy dù được điều trị tích cực.

Anh nhập viện trong tình trạng nặng với sốt, ho, khó thở và suy hô hấp. Đây là một trong 17 ca mắc cúm gia cầm H5N1 ở người mà Campuchia đã ghi nhận từ đầu năm, gồm 6 trường hợp không qua khỏi.

Ngay sau khi ca bệnh được xác nhận, các đội ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia và địa phương đã phối hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền sở tại để điều tra ổ dịch.

Công tác này bao gồm truy tìm nguồn lây ở động vật và người, xác định ca nghi ngờ và người tiếp xúc gần, cấp phát thuốc Tamiflu cho các trường hợp nguy cơ, đồng thời tổ chức tuyên truyền phòng bệnh tại những khu vực liên quan.

Cúm A (H5N1) là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do virus cúm chủng H5N1 gây ra. Bệnh này có khả năng lây nhiễm cao ở các loài chim và gia cầm. H5N1 thỉnh thoảng vẫn lây nhiễm cho con người từ động vật tuy nhiên bệnh vẫn rất khó lây nhiễm từ người sang người. Đây là chủng cúm có độc lực cao, có khả năng gây ra các biến chứng và nguy cơ không qua khỏi cao ở người.

Bộ Y tế Campuchia cảnh báo virus H5N1 tiếp tục là mối đe dọa lớn với sức khỏe cộng đồng, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác. Người có biểu hiện sốt, ho, đờm, khó thở hoặc từng tiếp xúc với gia cầm ốm, chết trong vòng 14 ngày cần tránh nơi đông người và đến cơ sở y tế gần nhất để khám sớm.

Cúm gia cầm H5N1 chủ yếu lây từ gia cầm nhiễm bệnh sang gia cầm khác, song có thể truyền sang người khi tiếp xúc gần với gia cầm ốm hoặc chết. Các ca bệnh ở người thường diễn tiến nặng và cần nhập viện kịp thời. Dù lây truyền từ người sang người rất hiếm, các đột biến có thể làm tăng nguy cơ lan rộng.

Để phòng ngừa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm vào hoặc ăn gia cầm ốm, chết; mang găng tay và khẩu trang/khăn che mặt khi xử lý gia cầm trước khi chế biến; trụng gia cầm bằng nước sôi trước khi làm sạch.

Người dân cũng được khuyến nghị rửa tay thường xuyên sau khi tiếp xúc động vật hoặc thịt sống, nấu chín kỹ thịt, gia cầm và trứng, tránh ăn trứng chưa chín và tách riêng thực phẩm sống - chín.

Bất kỳ trường hợp có nhiều gia cầm ốm hoặc chết tại nhà hay trong cộng đồng, kèm theo triệu chứng cúm, đều được yêu cầu nhanh chóng đến cơ sở y tế để kiểm tra.