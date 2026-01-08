120 tấn thịt heo bệnh vào đồ hộp Hạ Long: Bác sĩ nói điều đáng sợ nhất

Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi không lây sang người, song bác sĩ cho biết nguy cơ lớn nằm ở vi khuẩn, độc tố sinh ra từ thịt bệnh, ôi thiu.

Số thịt lợn nhiễm bệnh được dùng một phần vào sản xuất đồ hộp, trong đó có hộp pate. Ảnh: Halong Canfoco.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng xác định một lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng đã được tập kết để phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường. Địa điểm tập kết là kho hàng thuộc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được lưu trữ trong kho lên tới khoảng 120 tấn. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt này đều dương tính với virus gây dịch tả lợn châu Phi.

Không chỉ nhiễm dịch bệnh nguy hiểm, lô thịt còn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều khối thịt có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi, không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

Đáng chú ý, trong tổng số 120 tấn nguyên liệu không đảm bảo an toàn nêu trên, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào dây chuyền chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh trước khi bị phát hiện.

Halong Canfoco được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đồ hộp quen thuộc như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu… Việc doanh nghiệp này bị phát hiện liên quan đến số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch đã khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng các sản phẩm đồ hộp trên thị trường.

Điều đáng lo không phải virus

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus African Swine Fever Virus (ASFV) gây ra.

Bệnh lây lan rất nhanh trong đàn lợn, không phân biệt lợn nuôi hay lợn rừng, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 100%. Virus chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn bệnh.

Theo bác sĩ Thiệu, virus dịch tả lợn châu Phi chỉ gây bệnh ở loài lợn và hoàn toàn không có khả năng lây sang người.

120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Halong Canfoco.

Nếu không may ăn phải thịt lợn nhiễm virus dịch tả châu Phi nhưng đã được nấu chín kỹ như luộc, xào, nướng thì về mặt lý thuyết vẫn an toàn.

Dù vậy, bác sĩ Thiệu nhấn mạnh điều đáng lo ngại không nằm ở virus ASFV mà ở tình trạng thịt lợn bệnh, ôi thiu thường đi kèm với nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E. coli, tụ cầu vàng, Clostridium perfringens. Những tác nhân này có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Ngoài ra, một số vi khuẩn còn sinh ra độc tố bền với nhiệt. Ngay cả khi thịt được xử lý ở nhiệt độ cao, các độc tố này vẫn có thể tồn tại và gây hại cho người sử dụng.

Trong môi trường kín như thực phẩm đóng hộp, nguy cơ càng trở nên đặc biệt nguy hiểm với vi khuẩn Clostridium botulinum. Đây là tác nhân gây ngộ độc botulinum, có thể dẫn đến liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Thiệu cảnh báo thịt lợn chết hoặc ôi thiu còn có thể sinh ra nhiều loại độc tố khác như histamine, endotoxin hay mycotoxin. Những độc chất này rất khó bị phá hủy hoàn toàn, kể cả khi nấu ở nhiệt độ 100 độ C.

Khi nghi ăn phải thực phẩm bẩn, cần làm gì ngay?

Theo bác sĩ Thiệu, khi ăn phải thực phẩm chứa độc tố, người tiêu dùng có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cấp tính như nôn mửa dữ dội, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, tụt huyết áp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm độc, đe dọa tính mạng.

Nếu cơ thể tiếp xúc trong thời gian dài với một lượng nhỏ độc tố từ thực phẩm không an toàn, nguy cơ tổn thương sức khỏe là rất lớn. Các độc chất này có thể âm thầm gây hại gan, thận, làm suy giảm hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc ung thư về lâu dài.

Khi nghi ngờ đã sử dụng thực phẩm bẩn hoặc thực phẩm không bảo đảm an toàn, bác sĩ Thiệu khuyến cáo người dân cần ngừng ăn ngay lập tức, không tiếp tục sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Người có dấu hiệu bất thường nên đi khám sớm để được theo dõi, đánh giá và xử trí kịp thời, tuyệt đối không chủ quan tự theo dõi triệu chứng tại nhà.

"Người dân cần thông báo nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý. Phần thực phẩm còn lại cũng không nên tiếc rẻ hay đun nấu lại để sử dụng", vị chuyên gia nhấn mạnh.