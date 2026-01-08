Nestlé Việt Nam lên tiếng

Sau thông tin thu hồi sữa trẻ em tại châu Âu, Nestlé cho biết các sản phẩm này không thực hiện việc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Biểu tượng Nestle. Ảnh: Reuters.

Mới đây, trên trang web chính thức, Nestlé Việt Nam đã đăng tải thông tin liên quan việc thu hồi một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại châu Âu. Doanh nghiệp nhấn mạnh không thực hiện nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào thuộc các lô sữa đang bị thu hồi tại các quốc gia châu Âu theo danh sách đã công bố.

Bên cạnh đó, Nestlé Việt Nam cho biết không đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu BEBA và Alfamino, đồng thời không phân phối các sản phẩm này trên tất cả kênh tại Việt Nam, bao gồm phân phối trực tiếp, qua đối tác, thương mại điện tử hay các hình thức phân phối khác.

Trước đó, Nestlé đã tiến hành thu hồi một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại 25 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, do lo ngại sản phẩm có thể nhiễm độc tố gây buồn nôn và nôn ói. Các dòng sản phẩm bị ảnh hưởng gồm SMA, BEBA và NAN.

Theo Reuters, đợt thu hồi này bắt đầu từ tháng 12 với quy mô nhỏ, sau đó được mở rộng khi tập đoàn phát hiện vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên liệu. Nestlé cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp trẻ nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan các sản phẩm bị thu hồi.

Nguyên nhân được xác định là sự cố chất lượng ở nguyên liệu dầu axit arachidonic do một nhà cung cấp lớn cung ứng. Sau khi phát hiện rủi ro, Nestlé đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lượng nguyên liệu này cũng như các hỗn hợp dầu sử dụng trong sản xuất sữa công thức. Khi quá trình xét nghiệm hoàn tất, tập đoàn quyết định thu hồi các lô sản phẩm có nguy cơ và chuyển sang sử dụng nguồn cung thay thế.

Trưa 7/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 6/1, cơ quan này ghi nhận phản ánh từ phương tiện truyền thông về việc Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino bán tại Đức. Nguyên nhân là phát hiện khả năng tồn tại Cereulid - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu, đồng thời thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, các chủ gian hàng và nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam. Các đơn vị liên quan phải gỡ bỏ thông tin về sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).