Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Gánh hậu quả nặng nề, chịu đau đớn vì chữa trĩ sai lầm

  • Thứ năm, 8/1/2026 08:08 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Người phụ nữ 36 tuổi nhập viện trong tình trạng táo bón nặng, đau hậu môn dữ dội và sụt tới 14 kg sau 5 tháng điều trị trĩ bằng phương pháp tiêm xơ tại phòng khám tư.

Hình ảnh chụp cộng hường từ động tống phân cho thấy hình ảnh túi sa thành trước trực tràng kiểu túi, sa nhẹ bàng quang. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (36 tuổi) có tiền sử trĩ 5 năm, táo bón kéo dài khoảng một năm. Trước đó, người bệnh từng được tiêm xơ búi trĩ tại một phòng khám tư sau khi đọc quảng cáo trên mạng xã hội về phương pháp "3 không": không đau, không phẫu thuật, không nằm viện. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Theo lời kể, người phụ nữ này thường 3-4 ngày mới đại tiện một lần, phải rặn nhiều, luôn có cảm giác mót rặn nhưng không đi hết phân. Cơn đau hậu môn tăng dần, dữ dội nhất khi đi vệ sinh. Ngoài ra, người bệnh còn xuất hiện són tiểu mức độ nhẹ mỗi khi phải gắng sức nhiều.

Sau can thiệp tiêm xơ, các triệu chứng không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Táo bón nặng rõ rệt, đau hậu môn dữ dội mỗi lần đại tiện, mất ăn mất ngủ kéo dài. Dù đã dùng nhiều loại thuốc, tăng cường ăn rau, uống nhiều nước, bệnh vẫn tiến triển xấu, khiến bệnh nhân gầy sút tới 14 kg chỉ trong vòng 5 tháng.

Khi đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được chỉ định thực hiện các thăm dò chuyên sâu, trong đó có chụp cộng hưởng từ động tống phân (Defecography MRI) để đánh giá toàn diện chức năng sàn chậu. Kết quả cho thấy người bệnh mắc nhiều bệnh lý phối hợp: táo bón do sa thành trước trực tràng kiểu túi độ III, trĩ hỗn hợp độ IV, nứt kẽ hậu môn mạn tính sau tiêm xơ trĩ và són tiểu mức độ nhẹ.

nguoi phu nu anh 1

Các bác sĩ phẫu thuật điều trị trĩ cho người phụ nữ 36 tuổi. Ảnh: BVCC.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật STARR cải biên để điều trị táo bón do sa trực tràng, đồng thời cắt trĩ, xử lý tổ chức nứt kẽ viêm mạn và kết hợp điều trị nội khoa, vật lý trị liệu sàn chậu cho tình trạng són tiểu. Một tuần sau phẫu thuật, người phụ nữ hết táo bón, đại tiện dễ dàng, không còn đau hậu môn và đủ điều kiện ra viện.

Thiếu tá, ThS.BS Lê Văn Quốc, khoa Phẫu thuật Hậu môn - Trực tràng, cho biết trường hợp này là ví dụ điển hình của việc chẩn đoán thiếu sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Bệnh chính là táo bón do sa thành trực tràng kiểu túi đã bị bỏ sót. Người bệnh còn có rối loạn tống phân thực thể và són tiểu mức độ nhẹ khi gắng sức, nhưng lại bị lạm dụng tiêm xơ búi trĩ khi không đúng chỉ định", bác sĩ Quốc nói.

Theo ThS.BS Lê Văn Quốc, không phải cứ đau hậu môn hay táo bón là do trĩ. Tiêm xơ búi trĩ không phải giải pháp cho mọi trường hợp. Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo "có cánh" như "không đau, không nằm viện", tránh tiền mất tật mang. Thực tế, táo bón có thể xuất phát từ các nguyên nhân thực thể và hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được chẩn đoán đúng và đầy đủ.

Các bác sĩ khuyến cáo bệnh trĩ và táo bón cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa sàn chậu để xác định chính xác nguyên nhân, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh kéo dài bệnh và những hậu quả đáng tiếc cho người bệnh.

Cuốn sách "Cơ thể phi tuổi tác tâm trí phi thời gian" mang đến cho độc giả nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến quá trình lão hóa của con người. Chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng những phương pháp rất đơn giản.

Bác sĩ Bạch Mai chỉ ra 3 thời điểm trong ngày dễ gây đột quỵ nhất

Rét đậm, huyết áp tăng vọt và mạch máu co thắt là "cơn bão hoàn hảo" dẫn đến đột quỵ. Bác sĩ chỉ ra những thời điểm cần cảnh giác để bảo vệ não bộ.

13 giờ trước

Chủ quan với dấu hiệu nhẹ, đi khám mới biết mắc bệnh nguy hiểm

Đến bệnh viện vì vấn đề ở mắt, bệnh nhân 44 tuổi không ngờ được chẩn đoán mắc bệnh lý nghiêm trọng, cần can thiệp sớm để tránh hậu quả nặng nề.

13 giờ trước

Hình ảnh bên trong khoa cấp cứu 15 nạn nhân vụ cháy sáng 7/1

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng khiến 15 người phải nhập viện, trong đó nhiều trường hợp có nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương hô hấp, được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện E.

22 giờ trước

Phương Anh

người phụ nữ bệnh trĩ táo bón tiêm xơ trĩ điều trị trĩ

Đọc tiếp

Vi sao Nestle thu hoi sua bot tai 25 quoc gia hinh anh

Vì sao Nestlé thu hồi sữa bột tại 25 quốc gia

9 phút trước 08:21 8/1/2026

0

Với khả năng tồn tại bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt, Bacillus cereus quan đến nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học và bếp ăn tập thể trên thế giới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý