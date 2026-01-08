Đậu xanh nhiều lợi ích, là 'kho báu' dinh dưỡng ít ai biết

Nhiều người có thói quen sử dụng nước đậu xanh để thanh nhiệt, giải độc, vậy nước đậu xanh còn có tác dụng gì, chế biến như thế nào để có tác dụng tốt nhất?

Đậu xanh và nước đậu xanh có nhiều lợi ích dinh dưỡng. Ảnh: Freepik.

Đậu xanh là một "kho báu" dinh dưỡng vô cùng quý giá, đồng thời cũng là một vị thuốc tốt.

1. Tác dụng của đậu xanh và nước đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm rất phù hợp với những bữa ăn thanh đạm, với nguồn protein thực vật dồi dào và ít chất béo. Đậu xanh cũng chứa nhiều vitamin thiết yếu cho cơ thể như vitamin B9, B1, vitamin C, E, K cùng hàm lượng rất lớn kali và các khoáng chất magie, sắt, canxi, phốt pho…

Ngoài các dưỡng chất cơ bản, đậu xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như các flavonoid, axit phenolic, đặc biệt là vitexin và isovitexin có tác dụng giải nhiệt, chống say nắng và ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư, cùng nhiều acid amin quan trọng.

Sau khi được nấu chín hoặc nảy mầm, hàm lượng calo trong đậu xanh sẽ giảm đi đáng kể, đồng thời lượng chất chống oxy hóa và các acid amin sẽ tăng lên, giúp cơ thể dễ hấp thu hơn và mang đến các tác dụng tốt với sức khỏe:

Ngăn ngừa ung thư (đặc biệt là phần vỏ đậu xanh).

Bảo vệ tim mạch, hạ huyết áp.

Giải độc, bảo vệ gan, hỗ trợ gan đào thải độc tố từ thực phẩm, thuốc hoặc kim loại nặng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ tiêu hóa.

Giúp kiểm soát cân nặng…

Đậu xanh chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ cơ thể ngăn ngừa ung thư, bảo vệ tim mạch...

Trong Đông y, đậu xanh hay còn gọi là lục đậu có vị ngọt, tính lạnh, đi vào các kinh tâm, phế, vị, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu thử, lợi thủy và giải bách độc; được ứng dụng trong phòng và điều trị nhiều chứng bệnh:

Giải độc tiêu viêm, dùng để điều trị các chứng mụn nhọt, lở ngứa, ngộ độc thực phẩm, thuốc.

Trị các bệnh do nhiệt như say nắng, cảm nắng, sốt cao, mê sảng.

Điều trị các chứng tiêu khát, phù thũng…

Nước đậu xanh có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe như giải nhiệt, chống say nắng, giải độc cơ thể, làm đẹp da, trị mụn nhọt, bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân…

Đậu xanh nấu nước còn có thể phối hợp với một số vị thuốc khác giúp phù hợp hơn với các tình trạng sức khỏe và thời tiết khác nhau, tăng cường tác dụng tốt của nước đậu xanh với cơ thể.

2. Cách nấu nước đậu xanh tốt cho cơ thể

2.1 Nước đậu xanh nấu nhanh lấy nước trong

Nguyên liệu: Đậu xanh nguyên hạt 100g, nước 1 lít.

Cách làm: Đậu xanh rửa sạch, cho vào nước sôi; đậy nắp kín, đun lửa lớn chỉ trong khoảng 6 - 10 phút; khi hạt đậu vừa nứt vỏ, nước có màu xanh trong hoặc hơi vàng nhạt thì chắt lấy nước và uống.

Nước đậu xanh nấu nhanh lấy nước trong là cách nấu phổ biến, có tác dụng giải nhiệt, chống say nắng, trị tiêu khát rất tốt.

2.2 Nước đậu xanh - cam thảo

Nguyên liệu: Đậu xanh 100g, sinh cam thảo 10g, nước 1,5 lít.

Cách làm: Cho đậu xanh và cam thảo vào nồi, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ ninh cho đến khi đậu xanh chín mềm, chắt lấy nước, đợi nguội và uống. Nước đậu xanh - cam thảo là bài thuốc giải bách độc như ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thuốc, làm sạch hệ tiêu hóa và giảm viêm họng.

2.3 Nước đậu xanh - ý dĩ

Nguyên liệu: Đậu xanh 50g, ý dĩ 50g, đường phèn.

Cách làm: Ngâm ý dĩ và đậu xanh trước 1 giờ, cho vào nồi cùng 1 lít nước, ninh nhừ cho đến khi cả hai đều chín mềm, nở bung; thêm một chút đường phèn cho dễ uống.

Nước đậu xanh - ý dĩ vừa có tác dụng thanh nhiệt, vừa giúp tiêu trừ thấp trệ, giúp trắng da, giảm mụn, hỗ trợ giảm phù nề tay chân, rất phù hợp với người cảm thấy cơ thể nặng nề, da sạm, hay bị mẩn ngứa.

2.4 Cháo đậu xanh, đại táo, gạo nếp

Nguyên liệu: Đậu xanh 50g, gạo nếp 30g, đại táo 10 quả.

Cách làm: Ninh đậu xanh và gạo nếp thành nước cháo loãng, khi gần chín thì cho đại táo vào nấu cùng khoảng 15 phút. Đại táo có vị ngọt, tính ấm, giúp bổ huyết và trung hòa tính hàn của đậu xanh. Cách chế biến này giúp bồi bổ khí huyết mà vẫn thanh lọc được cơ thể, không gây đau bụng, thích hợp với người mệt mỏi, cần phục hồi sinh lực sau khi ốm hoặc làm việc quá độ.

Nước đậu xanh từ món cháo với gạo nếp, đại táo giúp bồi bổ khí huyết.

3. Lưu ý khi sử dụng nước đậu xanh

Để việc sử dụng nước đậu xanh đạt hiệu quả cao nhất mà không tổn hại đến cơ thể, cần lưu ý:

Nấu cả vỏ: Vỏ đậu xanh (lục đậu bì) chính là thành phần chứa phần lớn dược tính thanh nhiệt và giải độc của đậu xanh.

Không dùng nồi sắt: Các hoạt chất trong đậu xanh sẽ phản ứng với sắt làm nước chuyển màu đen, gây biến chất và có thể làm rối loạn tiêu hóa. Do đó, khi chế biến nước đậu xanh nên dùng nồi gốm, sứ hoặc inox.

Không uống khi bụng đói, tránh dùng khi thể chất hư hàn.

Uống cách thời gian dùng các loại thuốc khác ít nhất 2 giờ.

Không dùng thay nước lọc, không uống thường xuyên, liên tục trong thời gian dài, chỉ nên dùng 2 - 3 lần mỗi tuần.