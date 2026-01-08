Tin vui cho người dân TP.HCM khi khám bệnh bằng BHYT

TP.HCM chính thức sắp xếp lại hệ thống trung tâm y tế và trạm y tế theo mô hình mới. Ngành y tế khẳng định quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân không bị gián đoạn.

Người dân được giữ nguyên quyền lợi bảo hiểm y tế khi sắp xếp lại trung tâm y tế. Ảnh: Việt Linh.

Từ ngày 1/1, TP.HCM chính thức sắp xếp lại hệ thống trung tâm y tế và trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh nhiều trung tâm y tế khu vực chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình, vấn đề được người dân quan tâm nhất là quyền lợi bảo hiểm y tế có bị ảnh hưởng hay gián đoạn hay không.

Theo khẳng định của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM, việc sắp xếp này không làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh Đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân.

Chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực, đang quản lý 168 trạm y tế, trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, toàn bộ hệ thống này sẽ được tổ chức lại thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp phường xã.

Cụ thể, 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/1. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất của các đơn vị này sẽ được chuyển giao về các trạm y tế cấp xã để tiếp tục phục vụ người dân tại địa bàn.

Đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, Sở Y tế sẽ chuyển giao một phần nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản và các nguồn tài chính hợp pháp còn lại cho các trạm y tế cấp xã theo phương án được phê duyệt. Đồng thời, Sở Y tế xây dựng lộ trình chuyển đổi các trung tâm này thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện, phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế TP.HCM.

Việc sắp xếp nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, thuận tiện hơn trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh, nhất là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Người dân có bảo hiểm y tế ở những trung tâm y tế có giường bệnh được chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu sang các bệnh viện ngang cấp hoặc chuyên sâu. Ảnh: Khương Nguyễn.

Liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế sau khi sắp xếp lại, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, khẳng định người dân không bị mất bất kỳ quyền lợi bảo hiểm y tế nào.

“Mọi hoạt động khám, chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường. Việc sắp xếp chỉ là thay đổi mô hình tổ chức, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế”, bà Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Hằng, đối với các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh được chuyển đổi thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện, đây chỉ là sự thay đổi về tên gọi và mô hình. Quyền lợi của người dân đăng ký bảo hiểm y tế tại các cơ sở này vẫn được hưởng như trước.

Với các trung tâm y tế không có giường bệnh, các điểm khám trực thuộc hiện vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, không có tình trạng gián đoạn trong tiếp nhận và điều trị cho người dân.

Hiện TP.HCM có 4 trung tâm y tế khu vực trước đây có giường bệnh, gồm Quận 3, Quận 5, Quận 10 và huyện Cần Giờ. Đối với người dân đang đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các đơn vị này, cơ quan chức năng sẽ chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sang các cơ sở phù hợp, có cùng cấp hoặc cao hơn.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo văn bản số 666/BHXH-CĐBHYT ngày 31/12/2025 của BHXH, nhằm bảo đảm tính liên tục của thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người dân. Cụ thể:

Người đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn sẽ được chuyển về Bệnh viện An Bình.

Trường hợp đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng chuyển về Bệnh viện Trưng Vương.

Người đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

Trường hợp tại Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2.

Theo bà Hằng, việc chuyển đổi được thực hiện trong khu vực gần nơi sinh sống của người dân, bảo đảm thuận tiện trong đi lại và tiếp cận dịch vụ y tế. Với Trung tâm Y tế Quận 3, việc chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 giúp người dân được tiếp cận cơ sở có năng lực chuyên môn cao hơn.

Người dân không cần làm thủ tục

Một điểm được ngành y tế và BHXH TP.HCM nhấn mạnh là người dân không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào khi thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

“Toàn bộ việc chuyển đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế sẽ do BHXH TP.HCM xử lý tự động trên hệ thống”, bà Hằng cho biết.

Người dân không cần làm thủ tục chuyển đổi nơi sử dụng bảo hiểm y tế. Ảnh: Việt Hà.

Trong trường hợp người dân đi khám bằng căn cước công dân, dù trên thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn ghi tên cơ sở cũ nhưng trên hệ thống đã cập nhật sang cơ sở mới. Người dân vẫn được khám, chữa bệnh và thanh toán đầy đủ quyền lợi. Ngành y tế đã có văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh để thống nhất thực hiện.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người tham gia bảo hiểm y tế có nhu cầu đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận sẽ được xem xét, giải quyết đến hết ngày 31/3/2026. Riêng các trường hợp đã đăng ký ban đầu tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực vẫn giữ nguyên như trước.

Trong thời gian chuyển tiếp, các trạm y tế tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời hoàn thiện thủ tục pháp lý, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế theo quy định.

Dữ liệu về nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu sẽ được cập nhật trên thẻ bảo hiểm y tế điện tử (VssID). Người dân có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy hoặc các hình thức điện tử như VssID, CCCD, VNeID khi đi khám để được giải quyết đầy đủ quyền lợi.

Theo bà Hằng, tinh thần xuyên suốt của việc sắp xếp là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế không bị gián đoạn hay ảnh hưởng khi hệ thống y tế cơ sở được tổ chức lại.