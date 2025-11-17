Một người ở Mỹ nhiễm chủng cúm chưa từng thấy ở người

Các viên chức y tế tiểu bang Washington xác nhận một người dân đã nhiễm phải H5N5 - chủng cúm virus gia cầm chưa từng thấy ở người trước đây.

Trường hợp đầu tiên ở Mỹ nhiễm chủng cúm H5N5 - loại virus chưa từng xuất hiện ở người trước đây. Ảnh: Newsweek.

Theo Sở y tế tiểu bang Washington, đây là trường hợp cúm gia cầm đầu tiên ở người kể từ tháng 2. Bệnh nhân sinh sống ở quận Grays Harbor, có bệnh nền, nhập viện vì cúm gia cầm H5N5 từ đầu tháng 11 với các triệu chứng sốt cao, lú lẫn và khó thở. Người này vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Theo AP, người bệnh, chưa được xác định danh tính, có một đàn gia cầm nuôi ở sân sau đã tiếp xúc với chim hoang dã. Tiến sĩ Beth Lipton, bác sĩ thú y y tế công cộng của tiểu bang Washington, cho biết hai con gia cầm đã chết vì bệnh cách đây vài tuần, nhưng số còn lại vẫn khỏe mạnh. Họ cho rằng gia cầm nuôi hoặc chim hoang dã là nguồn lây nhiễm có khả năng cao nhất, nhưng cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân.

Các quan chức y tế tiểu bang và liên bang cho biết đây dường như là trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N5 đầu tiên được biết đến ở người.

Tuy nhiên, chủng cúm này không được cho là mối đe dọa lớn hơn đối với sức khỏe con người so với virus H5N1 - đang gây ra đợt dịch 70 ca nhiễm ở người tại Mỹ. Mặc dù có một số ít ca bị nặng, hầu hết người bị nhiễm bệnh đều bị bệnh nhẹ, với các triệu chứng như mắt đỏ và sốt. Người mắc bệnh đều là công nhân tại các trang trại chăn nuôi bò sữa và gia cầm.

"Những loại virus này hoạt động tương tự nhau", Richard Webby, nhà nghiên cứu cúm nổi tiếng tại Bệnh viện Nghiên cứu Nhi khoa St. Jude ở Memphis, Tennessee, cho biết. "Tôi nghĩ nó cũng giống như H5N1 xét về mặt sức khỏe con người".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng tuyên bố không có thông tin nào cho thấy "nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng đã tăng lên do trường hợp này". Cơ quan này đang chờ mẫu vật từ Washington để tiến hành thử nghiệm bổ sung.

Sự khác biệt giữa H5N5 và H5N1 nằm ở một loại protein có liên quan đến việc giải phóng virus khỏi tế bào bị nhiễm bệnh và thúc đẩy sự lây lan sang các tế bào xung quanh.

Cúm gia cầm đã được phát hiện ở nhiều quần thể chim khác nhau kể từ tháng 1/2022 và vào tháng 3 năm ngoái, lần đầu tiên nó được phát hiện ở bò sữa. Cúm gia cầm có thể lây nhiễm cho cả chim và động vật có vú, bao gồm lợn, gia súc và mèo. Con người cũng có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc gần với động vật bị nhiễm bệnh, đó là lý do công nhân nông trại có nguy cơ nhiễm bệnh cao.