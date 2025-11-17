Loại nước uống buổi sáng giúp giải độc gan, ổn định huyết áp

Một ly nước ép củ dền mỗi ngày giúp tăng miễn dịch, giải độc gan và ổn định huyết áp. Loại nước này cũng rất tốt cho làn da và cải thiện các vấn đề tiêu hóa.

Một ly nước ép củ dền là đồ uống lý tưởng mỗi sáng rất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: The News-Press.

Nước ép củ dền, chứa đầy đủ các vitamin, khoáng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa mạnh mẽ như betalain, mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Từ việc cải thiện huyết áp và tăng cường hiệu suất thể thao đến hỗ trợ sức khỏe gan và có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, loại nước uống này thực sự là siêu thực phẩm, đặc biệt vào buổi sáng.

Ổn định huyết áp

Chia sẻ với Health Shots, Maitry Gala, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, Bệnh viện Fortis, Mulund, Mumbai (Ấn Độ), cho biết nếu bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp, bạn có thể bổ sung nước ép củ dền vào chế độ ăn uống.

Loại nước này chứa hàm lượng oxit nitric cao, phân tử có tác dụng giãn mạch máu và làm giảm huyết áp. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition cho thấy uống nước ép củ dền thường xuyên có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Tăng cường hiệu suất thể thao

Nước ép củ dền chứa nitrat và betalain, có thể giúp cải thiện hiệu suất thể thao. Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Applied Physiology cho thấy việc uống nước ép củ dền có tác dụng tích cực đến sức bền. Chuyên gia Gala giải thích nước ép củ dền giúp tăng cường sức bền bằng cách thúc đẩy hiệu suất tim mạch, từ đó cải thiện hiệu suất cho các vận động viên.

Hỗ trợ giải độc gan

Hoạt tính chống oxy hóa của nước ép củ dền giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan, hỗ trợ sức khỏe gan, theo Hindustan Times. Betalain hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể bằng cách thúc đẩy sản xuất các enzyme phân hủy độc tố.

Bằng cách hỗ trợ các tế bào gan phân hủy chất béo hiệu quả hơn, betalain không chỉ tăng cường chức năng gan nói chung mà còn giúp giảm viêm, góp phần giúp gan khỏe mạnh hơn về lâu dài.

Tăng cường khả năng miễn dịch, chống viêm

Khi nói đến nước ép tăng cường miễn dịch, củ dền chính là sự lựa chọn vì rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C.

Củ dền chứa chất tạo màu tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Điều này giúp giảm cả các triệu chứng và dấu hiệu sinh học trong cơ thể có thể dẫn đến viêm. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra tác dụng tích cực của việc uống nước ép củ dền đối với tình trạng viêm.

Tốt cho làn da

Đặc tính kháng độc của củ dền giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Hàm lượng sắt cao cũng giúp phục hồi nhanh chóng các tế bào bị tổn thương - đảm bảo sức khỏe làn da và mái tóc. Hàm lượng vitamin C trong củ dền cũng giúp ngăn ngừa hoặc thậm chí điều trị tình trạng tăng sắc tố da.

Cải thiện chức năng nhận thức

Nitrat trong củ dền có thể cải thiện chức năng não bằng cách thúc đẩy sự giãn nở của mạch máu, từ đó tăng lưu lượng máu đến não. Củ dền giàu folate, giúp tăng trưởng và hoạt động của tế bào, từ đó kiểm soát tổn thương mạch máu, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ.

Củ dền cũng giàu đồng, khoáng chất quan trọng cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng và tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh.

Thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa

Củ dền chứa chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón và hội chứng ruột kích thích (IBS). Thực phẩm này cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư đại tràng, bệnh tim và tiểu đường. Vì vậy, những người có vấn đề về tiêu hóa có thể bổ sung nước ép củ dền vào chế độ ăn uống của mình.

Một số nguyên tắc uống nước ép củ dền đúng cách:

Thời điểm uống tốt nhất: Buổi sáng khi bụng đói

Lượng khuyến nghị: 100-150 ml mỗi ngày

Tránh: Trộn với sữa hoặc uống quá nhiều quá nhanh

Tăng cường hương vị với: Chanh, táo, cà rốt hoặc gừng

Khi nào nên tránh nước ép củ dền:

Sỏi thận: Củ cải đường chứa nhiều oxalat, có thể làm tình trạng sỏi thận trở nên trầm trọng hơn.

Huyết áp thấp: Nếu bạn đã bị hạ huyết áp, củ cải đường có thể giúp hạ huyết áp xuống mức thấp hơn nữa.

Mang thai (lượng dư thừa): Nồng độ nitrat cao với số lượng lớn có thể gây nguy hiểm. Luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.