Triệu chứng của thận yếu biểu hiện ở mắt

Bệnh thận có thể dẫn đến khô, đỏ, đau, và mắt sưng húp. Nhìn mờ, nhìn đôi, thậm chí mất thị lực cũng là biến chứng hiếm gặp cảnh báo chức năng thận đang suy giảm.

Mắt sưng, đỏ, ngứa có thể là triệu chứng cảnh báo thận có vấn đề. Ảnh: Freepik.

Mặc dù bệnh thận thường liên quan đến mệt mỏi, sưng tấy hoặc thay đổi nước tiểu, nó cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực. Vì cả thận và mắt đều phụ thuộc vào mạch máu khỏe mạnh và cân bằng dịch, các vấn đề ở thận có thể ảnh hưởng đến cả hai.

Những thay đổi này ban đầu thường khó phát hiện nhưng có thể tiến triển mà không có triệu chứng rõ ràng liên quan đến thận. Dưới đây là những triệu chứng phổ biến liên quan đến mắt có thể chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn về thận cần chú ý.

Mắt khô, ngứa hoặc kích ứng

Theo Money Control, mắt khô hoặc ngứa dai dẳng có thể gây khó chịu và mất tập trung, nhưng chúng cũng có thể báo hiệu vấn đề nghiêm trọng hơn. Ở những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo, khô mắt là triệu chứng phổ biến.

Tình trạng này có thể là do mất cân bằng các khoáng chất như canxi và phốt phát, hoặc do tích tụ các chất thải ảnh hưởng đến việc sản xuất nước mắt và bôi trơn mắt. Nếu thường xuyên có cảm giác cộm, đỏ hoặc đau ở mắt, đặc biệt là khi không có bất kỳ tác nhân kích thích nào từ môi trường, bạn nên kiểm tra sức khỏe thận.

Mắt đỏ hoặc xung huyết

Mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm dị ứng, mệt mỏi hoặc nhiễm trùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh bệnh thận, nó cũng có thể là dấu hiệu của việc kiểm soát kém huyết áp cao hoặc tiểu đường. Áp lực máu tăng cao trong các mạch máu dẫn đến các vết vỡ nhỏ trong mao mạch của mắt, khiến chúng xuất hiện xung huyết hoặc viêm.

Trong những trường hợp hiếm gặp hơn, các bệnh tự miễn như viêm thận lupus, ảnh hưởng đến cả thận và các cơ quan khác, cũng có thể gây viêm mắt.

Mắt sưng húp

Việc thức dậy với đôi mắt hơi sưng hoặc phù nề sau một đêm thức khuya hoặc ăn đồ mặn là bình thường. Tuy nhiên, nếu mắt vẫn sưng suốt cả ngày, đặc biệt là nếu sưng quanh mí mắt, đó có thể là dấu hiệu của chứng protein niệu - tình trạng protein rò rỉ vào nước tiểu do thận bị tổn thương. Sự mất protein này khiến dịch tích tụ trong các mô mềm, chẳng hạn quanh mắt.

Những bất thường ở mắt cần được chú ý vì có thể cảnh báo sức khỏe có vấn đề, đặc biệt là thận. Ảnh: DewiMagazine.

Bọng mắt, quầng thâm

Khi thận bị suy yếu, da cũng sạm, tối màu hơn bình thường, rõ ràng nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy. Ngoài da mặt, vùng môi và mắt sẽ tối đi do chức năng thận suy giảm khiến chất độc trong cơ thể tăng lên dễ biểu hiện trên mặt. Tình trạng này có thể xảy ra ở một hoặc hai mắt, thường giảm dần hoặc biến mất sau vài giờ hoạt động.

Nhìn mờ hoặc "nhìn đôi"

Theo India Times, những thay đổi thị lực đột ngột như mờ mắt, khó tập trung hoặc nhìn đôi (nhìn hai vật cùng một lúc) có thể do các vấn đề về mạch máu nhỏ trong mắt. Tình trạng này, được gọi là bệnh võng mạc, thường do nhiều vấn đề gây ra, bao gồm huyết áp cao hoặc tiểu đường.

Cả hai tình trạng này, nếu không được kiểm soát tốt, đều là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận mạn tính (CKD), có thể gây tổn thương các mạch máu trong võng mạc. Tổn thương này dẫn đến rò rỉ dịch, sưng võng mạc, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng gây mất thị lực.

Khó khăn trong việc nhận biết một số màu sắc

Một số người bị suy thận có thể gặp khó khăn trong việc nhận biết màu sắc, đặc biệt là màu xanh lam và vàng. Điều này do tổn thương dây thần kinh thị giác hoặc những thay đổi ở võng mạc - hậu quả của tình trạng huyết áp cao kéo dài, tiểu đường hoặc độc tố urê (chất thải tích tụ trong cơ thể do thận lọc kém).

Ngoài các vấn đề liên quan đến mắt, chức năng thận bị suy giảm có thể gây ra một số triệu chứng đáng chú ý bao gồm:

Đi tiểu thường xuyên

Giảm cân và chán ăn

Chuột rút cơ bắp

Buồn nôn và nôn

Mệt mỏi, đau đầu

Ngứa da

Máu trong nước tiểu.