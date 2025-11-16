6 dấu hiệu cảnh báo nhiễm HP dạ dày

HP là loại vi khuẩn lây nhiễm vào dạ dày, có thể gây ra các vấn đề như viêm, loét dạ dày, tá tràng, thậm chí cả ung thư nếu không được điều trị kịp thời.

Vi khuẩn HP có thể gây đau âm ỉ hoặc nóng rát ở bụng, đầy hơi. Ảnh: Shutterstock.

Helicobacter pylori (H. pylori hay HP) là loại vi khuẩn sống trong niêm mạc dạ dày. Vi khuẩn này sản xuất ra enzyme urê, có tác dụng trung hòa axit dạ dày. Theo thời gian, urê sẽ phá hủy niêm mạc dạ dày, gây viêm và loét dạ dày - những vết thương đau đớn, không lành trên niêm mạc dạ dày. Nếu không được điều trị, viêm dạ dày mạn tính có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Nhiễm H.pylori rất phổ biến, khoảng 2/3 dân số thế giới có vi khuẩn này trong cơ thể. Hầu hết đều không gặp triệu chứng bệnh nào. Nhưng đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây loét dạ dày, vết loét hở gây đau đớn trong đường tiêu hóa.

Triệu chứng cảnh báo

Theo tạp chí Health, nhiễm trùng H. pylori không gây ra triệu chứng, nhưng có thể dẫn đến loét dạ dày tá tràng; nếu bạn bị loét, đây là một số triệu chứng bạn có thể gặp phải.

- Đau hoặc nóng rát dạ dày

Dạ dày có lớp niêm mạc bảo vệ có thể bị xói mòn khi bạn bị nhiễm vi khuẩn H. pylori, khiến dạ dày dễ bị loét dạ dày tá tràng. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh loét là cơn đau âm ỉ hoặc nóng rát ở phần trên bụng. Triệu chứng này có thể dễ nhận thấy nhất khi dạ dày trống rỗng, mặc dù một số người cảm thấy khó chịu hơn khi ăn hoặc vừa ăn xong.

- Đầy hơi ở bụng trên

Khi vi khuẩn H. pylori xâm nhập vào niêm mạc dạ dày, chúng sẽ cản trở quá trình tiêu hóa bình thường và ảnh hưởng đến axit dạ dày. Sự kết hợp này có thể dẫn đến tình trạng sưng, đầy hơi khó chịu ở vùng bụng trên hoặc ợ hơi nhiều hơn. Đầy hơi có thể rõ rệt hơn sau khi ăn và gây chán ăn.

- Buồn nôn và nôn

Vì vi khuẩn gây kích ứng và viêm dạ dày, điều này cũng gây nôn mửa và buồn nôn. Đôi khi, chất nôn có thể có máu. Đây là dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy bạn có thể bị loét dạ dày, cần đi khám ngay.

- Khó tiêu dai dẳng

Nhiều người bị nhiễm H. pylori bị khó tiêu đáng kể, thường kèm theo ợ hơi thường xuyên. Một số người bị trào ngược axit hoặc ợ nóng do nhiễm trùng.

- Mất cảm giác thèm ăn

Không có gì ngạc nhiên khi dạ dày bị kích ứng và đau, cảm giác thèm ăn có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, bạn dễ bị giảm cảm giác thèm ăn hoặc chán ăn. Cảm thấy no ngay sau khi bắt đầu ăn cũng có thể xảy ra. Đôi khi, triệu chứng này kéo dài đến mức gây sụt cân ngoài ý muốn.

- Phân có máu

Nếu bị loét dạ dày do nhiễm H. pylori, bạn có thể thấy máu trong phân. Trong hầu hết trường hợp, máu trông rất sẫm màu - gần như đen. Phân có thể trông giống như hắc ín hoặc đặc quánh.

Nhiễm H.pylori rất phổ biến, khoảng 2/3 dân số thế giới có vi khuẩn này trong cơ thể. Ảnh: Freepik.

Khi nào cần đi khám?

Nếu không được điều trị, nhiễm trùng H. pylori có thể dẫn đến chảy máu trong, thủng dạ dày hoặc viêm phúc mạc, đây là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng ở niêm mạc khoang bụng. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy đi khám ngay:

Phân đen, có máu hoặc phân hắc ín

Nôn có chứa máu hoặc trông giống bã cà phê

Đau bụng dữ dội, không ngừng

Chóng mặt

Nhịp tim nhanh

Hiếm gặp hơn, nhiễm trùng H. pylori kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Các loại ung thư dạ dày liên quan đến H. pylori rất hiếm gặp, nhưng vi khuẩn này dường như là nguyên nhân hàng đầu gây ra các loại ung thư này.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của ung thư dạ dày hoặc thực quản - chẳng hạn chán ăn, đau bụng dai dẳng, nôn mửa, phân có máu, ho dai dẳng, khàn giọng hoặc khó nuốt - hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ chăm sóc sức khỏe càng sớm càng tốt.