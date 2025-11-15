7 dấu hiệu âm thầm cảnh báo thận 'xuống cấp'

Một số tổn thương kéo dài, bao gồm sưng tấy, nước tiểu sủi bọt, ngứa, mệt mỏi, chuột rút cơ, có thể là dấu hiệu âm thầm cảnh báo thận đang hoạt động kém.

Thận hoạt động kém có thể biểu hiện với nhiều triệu chứng bất thường nhưng nhiều người không để ý. Ảnh: Parade.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể con người, đồng thời thực hiện các chức năng khác như loại bỏ axit, duy trì sự cân bằng nước, muối và khoáng chất, và sản xuất hormone. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy, mọi người lại không chăm sóc thận đúng cách.

Thực tế là Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ước tính có khoảng 35,5 triệu người trưởng thành ở Mỹ mắc bệnh thận, với các dấu hiệu thường âm thầm.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh thận

Theo India Times, các triệu chứng ít được biết đến của tổn thương thận có thể rất khó phát hiện và dễ bị bỏ qua. Nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo này có thể giúp phát hiện và điều trị kịp thời.

- Nước tiểu sủi bọt: Một trong những dấu hiệu đơn giản nhất của tổn thương thận là những thay đổi trong quá trình đi tiểu. Nước tiểu có thể sủi bọt, tần suất, màu sắc và lượng nước tiểu thay đổi, hoặc xuất hiện ít máu.

- Sưng tấy: Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, những người bị tổn thương thận có thể bị sưng quanh mắt do thận thải ra một lượng lớn protein qua nước tiểu. Ngoài ra, chức năng thận bị tổn thương dẫn đến tình trạng giữ natri, gây sưng ở bàn chân và mắt cá chân.

- Mệt mỏi: Suy giảm chức năng thận dẫn đến sự tích tụ độc tố và tạp chất trong máu. Nó cũng gây thiếu máu, khiến số lượng hồng cầu giảm. Cả hai tình trạng này đều có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt và kiệt sức.

- Ngứa liên tục: Bệnh thận giai đoạn cuối thường đi kèm với các vấn đề về khoáng chất và xương, biểu hiện dưới dạng da khô và ngứa. Trong khi bệnh thận giai đoạn đầu là do tuyến mồ hôi co lại, bệnh thận giai đoạn sau là do cơ thể tự tấn công chính mình, gây viêm và ngứa.

- Hôi miệng: Do chức năng thận suy giảm, máu không được lọc và chất thải bị tích tụ trong máu. Điều này có thể khiến thức ăn có vị khác lạ và dẫn đến các vấn đề như hôi miệng.

- Hụt hơi: Khi bị tổn thương, thận không thể xử lý và đào thải lượng dịch dư thừa, dẫn đến tích tụ dịch trong phổi. Tình trạng này, kết hợp với thiếu máu, có thể gây khó thở.

- Chuột rút cơ: Suy giảm chức năng thận dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể. Do đó, các tình trạng như nồng độ canxi thấp và kiểm soát phốt pho kém dẫn đến chuột rút ở cơ.

Tình trạng da bị viêm, ngứa không rõ nguyên nhân là một trong những triệu chứng điển hình cảnh báo thận có vấn đề. Ảnh: Shutterstock.

Làm gì khi gặp phải những dấu hiệu này?

Nếu gặp một hoặc nhiều triệu chứng này, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ như tiểu đường, huyết áp cao hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa thận ngay lập tức. Bác sĩ có thể đề nghị xét nghiệm máu và nước tiểu (như creatinine, GFR và ACR) và cả các xét nghiệm hình ảnh (như siêu âm hoặc chụp CT) để đánh giá chức năng thận.

Chế độ ăn uống tốt cho thận tập trung vào việc cân bằng các chất dinh dưỡng như kali, phốt pho và natri, đồng thời đảm bảo bổ sung đủ protein, vitamin và chất chống oxy hóa. Các thực phẩm chính bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, một số loại trái cây và rau quả, protein nạc và chất béo lành mạnh. Ngay cả các bài tập vừa phải - đi bộ, tập cardio nhẹ, yoga - cũng có thể giúp duy trì chức năng thận.

Nếu bạn có vấn đề về thận, hãy:

Hạn chế thực phẩm giàu natri, kali và phốt pho

Tránh thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt mặn và súp đóng hộp để giảm natri

Hạn chế chuối, cam, khoai tây, cà chua và rau bina để kiểm soát kali

Giảm lượng sữa, các loại hạt, đậu và cola đen do hàm lượng phốt pho cao

Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, chẳng hạn xúc xích, thịt xông khói, vì chúng có thể gây gánh nặng cho thận

Tránh các loại gia vị có hàm lượng natri cao như nước tương và dưa chua.