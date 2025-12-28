Thói quen buổi sáng giúp thải độc, cơ thể nhẹ nhõm cả ngày

Thường xuyên uống nước ấm buổi sáng, thậm chí ngay sau khi thức dậy, không chỉ giúp bù nước sau một đêm dài, mà còn thúc đẩy tiêu hóa, thanh lọc và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy là cách khởi đầu ngày mới hiệu quả, cải thiện tiêu hóa, thúc đẩy giải độc cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Bắt đầu ngày mới đúng cách có thể tác động đáng kể đến sức khỏe và năng suất làm việc của mỗi người. Trong khi nhiều người thường chọn một tách cà phê hoặc một ly nước lạnh sảng khoái, có một thói quen lâu đời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - đó là uống nước ấm buổi sáng.

Lợi ích khi uống nước ấm vào buổi sáng

Mặc dù nước lạnh thường được ưa chuộng hơn, bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm không chỉ giúp giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, theo Hindustan Times.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Uống nước ấm buổi sáng sớm có lợi cho những người thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu hoặc các vấn đề khó chịu khác về tiêu hóa. Nước ấm cũng giúp giảm táo bón bằng cách tăng cường nhu động ruột, kích thích thức ăn di chuyển dễ dàng từ miệng qua thực quản, dạ dày, ruột non và ruột già ra khỏi cơ thể.

Giúp điều chỉnh thân nhiệt

Nước ấm giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể vì nó là chất giãn mạch, có nghĩa là làm mở rộng các mạch máu và cải thiện lưu lượng máu. Nó giúp cơ thể duy trì thân nhiệt lý tưởng ở mức khoảng 37 độ C.

Thúc đẩy quá trình thải độc

Bằng cách tăng cường nhu động ruột, nước ấm giúp loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh hơn và sức khỏe tổng thể tốt hơn. Hơi nóng có thể làm tăng thân nhiệt, gây đổ mồ hôi - một trong những cách cơ thể loại bỏ chất thải và tạp chất. Ngoài ra, nước ấm có thể cải thiện lưu thông máu và dẫn lưu bạch huyết, hỗ trợ thêm quá trình giải độc của cơ thể.

Bù nước sau một đêm

Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm giúp bổ sung lượng chất lỏng cơ thể bị mất trong khi ngủ. Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể, và uống nước ấm là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Việc giữ cho cơ thể đủ nước hỗ trợ các chức năng quan trọng như hấp thụ chất dinh dưỡng, điều hòa thân nhiệt và sự minh mẫn.

Giảm nghẹt mũi

Nếu bạn thường xuyên thức dậy với triệu chứng nghẹt mũi hoặc viêm xoang, nước ấm có thể giúp bạn giảm bớt khó chịu. Hơi nước nóng có thể giúp làm loãng dịch nhầy và giảm viêm trong đường mũi, giúp dễ thở hơn.

Kiểm soát cân nặng

Uống nước ấm có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách tăng cường trao đổi chất và tạo cảm giác no. Thói quen đơn giản này giúp điều chỉnh sự thèm ăn và hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Giúp thư giãn và giảm căng thẳng

Việc nhấp từng ngụm nước ấm vào buổi sáng có thể là nghi thức giúp thư giãn, mang lại tâm trạng tích cực cho cả ngày. Nước ấm có tác dụng làm dịu cơ thể và giúp thư giãn các cơ bắp căng thẳng. Hơn nữa, bắt đầu ngày mới với một khoảnh khắc tĩnh lặng có thể giảm căng thẳng và lo lắng, cải thiện sự tập trung và sức khỏe tinh thần suốt cả ngày.

Có thể pha thêm mật ong, gừng, quế, chanh vào cốc nước ấm để tăng thêm hương vị. Ảnh: Telegrafi.

Gia vị làm tăng lợi ích cho cốc nước ấm

Theo India Times, nếu không quen uống nước lọc, bạn có thể thêm một số gia vị để làm tăng thêm hương vị, dễ uống hơn, đồng thời cũng tăng cường sức khỏe:

- Mật ong có đặc tính giải độc tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể khỏi độc tố và đào thải các cơ quan nội tạng.

- Chanh giúp loại bỏ độc tố, tăng cường tiêu hóa, tăng tốc độ trao đổi chất và giải độc gan. Vắt nửa quả chanh vào nước ấm, thêm một chút muối đen hoặc mật ong để có thêm lợi ích.

- Gừng cải thiện tiêu hóa, cung cấp năng lượng. Bạn chỉ cần ngâm vài lát gừng tươi trong nước nóng trong vài phút, có thể thêm chút mật ong và chanh để tăng hương vị.

- Quế ổn định lượng đường trong máu, ức chế cơn đói và ngăn chặn sự tích tụ mỡ. Ngâm một thanh quế nhỏ hoặc ½ thìa cà phê bột quế trong nước nóng khoảng 10 phút và thưởng thức.

- Bạc hà cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ phân hủy chất béo, rất tốt cho người muốn giảm cân. Thêm một nắm lá bạc hà tươi vào cốc nước ấm, để nguội bớt rồi uống.

- Nghệ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và giảm nguy cơ mắc cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng. Khuấy ¼ thìa cà phê bột nghệ vào nước ấm. Thêm một nhúm tiêu đen (giúp tăng cường hấp thụ curcumin).