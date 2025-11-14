Cảnh khác lạ tại bệnh viện cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Sau hơn 7 tháng khánh thành từ 24/4, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày, nâng chất lượng khám chữa bệnh rõ rệt.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ 24/4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi bước vào cơ sở mới của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt so với cơ sở cũ. Không còn cảnh xếp hàng đông nghịt hay phòng chờ chật chội, các khu vực khám chữa bệnh rộng rãi, thoáng đãng, bố trí hợp lý giúp người bệnh dễ dàng tìm phòng.

Ông N.V.T., 68 tuổi, từng khám nhiều lần ở đây, cho biết được khám nhanh hơn, thủ tục đơn giản, cơ sở mát mẻ, dễ chịu. Ngày trước thường mất nhiều thời gian, giờ sắp xếp khám đã thuận tiện hơn.

Những thay đổi này phản ánh nỗ lực của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái và tiết kiệm thời gian hơn.

Tăng giờ làm để đáp ứng nhu cầu

Trao đổi bên lề Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2025 của bệnh viện ngày 14/11, TS.BS Cao Tấn Phước, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 3.000 lượt bệnh nhân nội và ngoại trú. Số lượng bệnh nhân nội trú tăng từ 600-700 lên hơn 800, có ngày đạt 850, khiến một số khoa phải tạm thời thiếu giường. Số ca phẫu thuật cũng tăng đều đặn, với hơn 50 ca mỗi ngày.

Những con số này không chỉ phản ánh nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao tại khu vực cửa ngõ phía Đông, mà còn cho thấy hiệu quả từ việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của ngành y tế.

"Chúng tôi khám bệnh theo số lượng bệnh nhân chứ không theo giờ. Nguyên tắc là làm hết việc chứ không phải hết giờ", bác sĩ Phước nhấn mạnh.

Hiện bệnh viện tiếp nhận hơn 50% bệnh nhân đăng ký BHYT tại Thủ Đức, nhưng lượng bệnh nhân từ các tỉnh lân cận cũng rất lớn do vị trí cửa ngõ và trung tâm kết nối liên vùng. Mặc dù bố trí thêm khu dịch vụ trả phí và cận lâm sàng phục vụ nhu cầu tiện ích cao hơn, bệnh viện vẫn đảm bảo bệnh nhân BHYT được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh, thuốc men và điều trị cơ bản.

Nhân viên y tế tăng giờ làm để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân tăng cao. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Một số dịch vụ đặc biệt được thực hiện riêng cho bệnh nhân trả phí, nhưng nguyên tắc lớn nhất là bệnh viện công phải phục vụ nhân dân.

Theo bác sĩ Phước một số trang thiết bị y tế vẫn thiếu do nhiều gói thầu chưa hoàn tất, nhưng bệnh viện bù bằng nhân lực, tăng giờ làm khi cần thiết để phục vụ người bệnh. Khi các thiết bị hoàn thiện, dự kiến số lượng bệnh nhân sẽ tăng cao hơn nữa.

Phát triển trung tâm chấn thương

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hồ Thanh Phong, Phòng Kế hoạch tổng hợp, giai đoạn 2025-2030, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đặt mục tiêu trở thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh, đồng thời xây dựng Trung tâm Chấn thương cấp I đầu tiên tại phía Đông TP.HCM. Đây là bước chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị ngày càng tăng tại khu vực có mật độ dân số và giao thông lớn.

Trung tâm Chấn thương cấp I sẽ có 14 giường cấp cứu, hệ thống báo động đỏ, 2 phòng mổ, 1 phòng CT, 1 phòng siêu âm, 2 phòng tiểu phẫu, 20 giường hồi sức ngoại, 35 giường chấn thương - bỏng và khoa phục hồi chức năng. Đội ngũ trung tâm sẽ triển khai phẫu thuật đa chấn thương thần kinh - ngực - bụng - chỉnh hình - hàm mặt, can thiệp nội mạch - thần kinh, ICU chấn thương, phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115.

Hiện khu vực phía Đông có 1-2 triệu dân, lưu lượng giao thông dày đặc, đồng thời là điểm nóng của nhiều loại chấn thương nặng. Nhờ vị trí kết nối liên vùng, bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong tiếp nhận các ca bệnh nặng chuyển tuyến từ các tỉnh lân cận.

Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại với định hướng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo định hướng phát triển y tế TP.HCM, Thủ Đức là một trong ba cụm y tế chuyên sâu của thành phố, bên cạnh cụm Trung tâm và Tân Kiên, với nhiều bệnh viện lớn và trung tâm cấp cứu. Trong tương lai, cụm này dự kiến bổ sung mô hình Bệnh viện Đại học và một bệnh viện 1.000 giường quy mô đầy đủ chuyên khoa.

Trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã triển khai nhiều bước quan trọng để đưa cơ sở mới vào vận hành. Từ ngày 11/4, bệnh viện áp dụng phần mềm khám bệnh ISOFH, sau đó tiến hành di dời và mở rộng khoa khám bệnh, nâng số bàn khám từ 79 lên 99.

Khu xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cũng được chuyển sang cơ sở mới, tiếp đến là khu nội trú được di dời trong giai đoạn từ 7/7 đến 20/8. Đồng thời, bệnh viện triển khai thanh toán không tiền mặt từ 1/8, trước khi chính thức vận hành hệ thống bệnh án điện tử từ 30/9.

Cơ sở mới rộng hơn 54.000 m², gồm 10 tầng và một tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 109.000 m², quy mô 1.000 giường, đi kèm hệ thống trang thiết bị đồng bộ được phê duyệt theo Quyết định 5102.

Số lượng nhân sự tăng đều qua các năm, từ 677 người năm 2021 lên 958 người năm 2025, trong đó số bác sĩ chuyên khoa II tăng từ 14 lên 29 người.

Giai đoạn 2025-2030, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức hướng đến trở thành bệnh viện hạng I và trung tâm y tế chuyên sâu khu Đông, đóng vai trò chủ lực trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân nặng liên vùng, góp phần vào đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN”.