Căn bệnh để lại di chứng suốt đời ngay cả khi được cứu sống kịp thời

Bệnh não mô cầu xâm lấn không chỉ đe dọa tính mạng trong thời gian ngắn mà còn để lại di chứng vĩnh viễn, ngay cả khi người bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh não mô cầu xâm lấn là bệnh nhiễm trùng cấp tính, đặc biệt nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Ảnh: Sở Sở Y tế Tây Ninh.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết bệnh não mô cầu xâm lấn (IMD) là bệnh nhiễm trùng cấp tính, đặc biệt nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Không chỉ có nguy cơ không qua khỏi cao, căn bệnh này còn để lại nhiều hậu quả nặng nề, kéo dài suốt đời đối với người sống sót.

Theo HCDC, IMD có diễn tiến rất nhanh, trong khi các triệu chứng khởi phát thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với cúm thông thường như sốt, mệt mỏi, đau đầu. Chính sự chủ quan hoặc chậm trễ trong chẩn đoán khiến bệnh có thể chuyển nặng nhanh chóng, đe dọa tính mạng người bệnh chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

Ngay cả khi được điều trị kịp thời và qua khỏi giai đoạn nguy kịch, người mắc bệnh não mô cầu xâm lấn vẫn phải đối mặt với nguy cơ cao về di chứng vĩnh viễn. Các di chứng thường gặp bao gồm tổn thương não và hệ thần kinh trung ương, gây suy giảm nhận thức, ảnh hưởng khả năng học tập, hành vi, thậm chí dẫn đến động kinh. Nhiều trường hợp ghi nhận mất thính lực vĩnh viễn ở một hoặc cả hai tai.

Đáng chú ý, trong những ca nhiễm khuẩn huyết nặng, vi khuẩn não mô cầu có thể gây hoại tử mô nghiêm trọng. Khi đó, để bảo toàn tính mạng, người bệnh buộc phải cắt cụt chi, để lại hậu quả nặng nề cả về sức khỏe thể chất lẫn chất lượng sống lâu dài.

Vi khuẩn não mô cầu được phân loại thành nhiều nhóm huyết thanh, trong đó A, B, C, Y và W là các chủng phổ biến nhất gây bệnh xâm lấn trên thế giới. Trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi là nhóm nguy cơ cao nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Bên cạnh đó, thanh thiếu niên thường là người mang vi khuẩn không triệu chứng, dễ lây lan bệnh trong môi trường tập thể như trường học, ký túc xá.

Trước mức độ nguy hiểm và nguy cơ để lại di chứng nặng nề, ngành y tế khuyến cáo dự phòng chủ động bằng vaccine. Đây là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay. Do sự đa dạng của các chủng vi khuẩn, hiện có nhiều loại vaccine giúp bảo vệ chống lại một hoặc nhiều nhóm huyết thanh não mô cầu.

Việc tiêm chủng được khuyến cáo cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế những hậu quả không thể phục hồi.