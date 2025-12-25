Cấp cứu vì thói quen khó bỏ của nhiều người Việt khi đau

Bé gái 14 tuổi được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi và đau tức hạ sườn phải sau khi uống gần hết một vỉ thuốc giảm đau paracetamol.

Lạm dụng Paracetamol dẫn đến nhiều rủi ro cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều và đau tức vùng hạ sườn phải do uống quá liều thuốc giảm đau paracetamol.

Theo người nhà, trước đó bệnh nhân bị đau đầu và tự uống 3 viên paracetamol loại 500 mg. Khi triệu chứng không thuyên giảm, em tiếp tục uống thêm 5 viên thuốc giảm đau cùng loại trong thời gian ngắn. Phát hiện con uống gần hết một vỉ thuốc, gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc paracetamol và tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến, được bán không cần kê đơn. Tuy nhiên, việc sử dụng dễ dãi khiến nguy cơ ngộ độc loại thuốc này có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, paracetamol tương đối an toàn nếu dùng đúng liều.

Ngộ độc paracetamol thường gặp ở các trường hợp dùng thuốc kéo dài, phối hợp nhiều chế phẩm chứa cùng hoạt chất, hoặc sử dụng thuốc không nhằm mục đích điều trị. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tổn thương gan cấp, rối loạn đông máu, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Những người có bệnh gan, suy dinh dưỡng, nghiện rượu hay đang sử dụng thuốc chống lao là nhóm dễ gặp nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc giảm đau, hạ sốt quá liều hoặc kéo dài. Người bệnh cần tuân thủ đúng liều lượng, khoảng cách giữa các lần uống và không phối hợp nhiều thuốc chứa paracetamol cùng lúc. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đối với trẻ em và lứa tuổi vị thành niên, phụ huynh cần hướng dẫn rõ ràng việc sử dụng thuốc, chỉ cho trẻ uống khi có sự đồng ý và theo dõi của người lớn, đồng thời bảo quản thuốc cẩn thận để tránh nhầm lẫn. Việc dùng thuốc đúng cách không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn bảo vệ sức khỏe và tính mạng.