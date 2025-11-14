Dạ dày loét nặng vì thói quen phổ biến của người Việt khi đau

Nhiều người phải nhập viện vì xuất huyết tiêu hoá và biến chứng Cushing sau khi tự ý dùng thuốc giảm đau, chống viêm trong thời gian dài.

Nhiều người nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa do lạm dụng thuốc giảm đau. Ảnh: BVCC.

Thời gian gần đây, các bác sĩ khoa Nội Tiêu hoá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hoá hoặc xuất hiện hội chứng Cushing sau khi tự ý dùng thuốc giảm đau và thuốc chống viêm.

Các bác sĩ cho biết nhiều trường hợp rơi vào tình trạng rất nặng, điển hình như xuất huyết tiêu hoá do loét dạ dày - tá tràng khiến người bệnh nôn ra máu, đi ngoài phân đen và nhanh chóng trụy mạch nếu không được cấp cứu kịp thời. Một số ca còn tiến triển đến thủng tạng rỗng, phải phẫu thuật cấp cứu.

Không ít bệnh nhân nhập viện với hội chứng Cushing do lạm dụng corticoid, biểu hiện bằng khuôn mặt tròn như mặt trăng, thân hình tích mỡ vùng bụng - ngực, rạn da, tăng huyết áp và tăng đường huyết. Một số khác bị suy tuyến thượng thận, luôn mệt mỏi, buồn nôn, tụt huyết áp và có thể nguy hiểm tính mạng nếu ngừng thuốc đột ngột.

Bác sĩ Lê Thị Hồng Hương, khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cảnh báo rằng thuốc giảm đau và chống viêm, bao gồm nhóm NSAIDs và corticoid, vốn được dùng khá phổ biến để giảm đau nhức xương khớp, viêm xoang, sưng đau răng hay cảm cúm, nhưng không hề phải là “thần dược”.

Việc tự mua và tự uống, đặc biệt là sử dụng các loại thuốc bột, thuốc hoàn tán không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nhiều bệnh nhân thừa nhận họ không biết thuốc mình dùng có chứa NSAIDs hay corticoid; phần lớn chỉ nghe theo lời mách hoặc được bán không kê đơn tại hiệu thuốc.

Khi có triệu chứng đau nhức xương khớp, người dân nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán đúng bệnh. Ảnh: BVCC.

Corticoid mang lại cảm giác giảm đau nhanh nên dễ tạo sự chủ quan, trong khi các tác dụng phụ lại âm thầm và nguy hiểm. Việc ngưng thuốc đột ngột sau thời gian sử dụng kéo dài có thể khiến người bệnh rơi vào suy thượng thận cấp, một tình trạng có thể đe doạ tính mạng.

Theo bác sĩ Hương, nhiều loại “thuốc gia truyền”, “thuốc đông y” được quảng cáo là giảm đau nhanh thực chất có trộn corticoid liều cao. Người dùng lâu dài có thể bị tổn thương gan, thận, dạ dày và phải nhập viện trong tình trạng nặng.

Vì vậy, khi có triệu chứng đau nhức xương khớp, người dân nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán đúng bệnh thay vì tự mua thuốc. Việc dùng thuốc giảm đau, chống viêm cũng không nên kéo dài quá vài ngày nếu không có chỉ định của bác sĩ, đồng thời cần đọc kỹ thành phần thuốc và tránh dùng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Người bệnh cũng được khuyến cáo không tự chia sẻ loại thuốc mình từng uống cho người khác và tái khám định kỳ nếu phải điều trị bệnh lý xương khớp kéo dài.

Bác sĩ Hương nhấn mạnh thuốc giảm đau hay chống viêm chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời, không điều trị được nguyên nhân gốc của bệnh. Lạm dụng thuốc có thể khiến bệnh nặng thêm và dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Cách an toàn nhất vẫn là đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và tư vấn phù hợp.