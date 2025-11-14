Căn bệnh đang bùng phát khiến cả nhà cùng ốm, người trẻ cũng kiệt sức

Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, những ngày này các giường bệnh đều đã kín bệnh nhân. Nhiều người nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, khó thở do cúm A.

Các bác sĩ căng mình tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự đến khám và cấp cứu do các bệnh lý đường hô hấp bùng phát.

Hai ngày nằm điều trị tại khoa Bệnh nghề nghiệp, Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), gương mặt anh Tâm (32 tuổi, Gia Lâm) vẫn phờ phạc, giọng khàn đặc sau những cơn sốt kéo dài.

"Ban đầu chỉ thấy sốt cao, đau đầu, ho và mệt. Sang hôm sau, tôi tiêu chảy liên tục, người kiệt sức nên phải vào viện cấp cứu", anh Tâm kể với Tri Thức - Znews.

Cúm A tấn công cả gia đình

Anh Tâm làm việc tại một công ty có nhiều đồng nghiệp cùng mắc cúm, người nghỉ vài ngày, người nặng phải nhập viện. "Chắc là mình lây từ đó", anh nói. Sau khi được truyền dịch, dùng thuốc hạ sốt và cầm tiêu chảy, sức khỏe của anh có cải thiện nhưng vẫn yếu.

Điều đáng lo là vợ và con nhỏ của anh cũng dương tính với cúm A, đang điều trị tại nhà. "Cả nhà cùng ốm, con nghỉ học, vợ đau nhức, mệt mỏi, sinh hoạt gia đình tôi đảo lộn. Trước đây, tôi từng mắc Covid-19 nhưng cúm A lần này mệt hơn hẳn, vừa sốt, vừa ho, lại tiêu chảy đến không còn chút sức lực nào", người đàn ông 32 tuổi chia sẻ.

Nằm ở gường bên cạnh, ông Nguyễn Ngọc Thái (73 tuổi, Tân Mai, Hà Nội) không thể nằm xuống vì ngực tức nặng, hơi thở dồn dập, khuôn mặt hốc hác. Ông mắc cúm A trên nền hai bệnh mạn tính là tiểu đường và phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, khi tiếp nhận, ông Thái đã trong tình trạng nguy kịch, nồng độ CO₂ trong máu tăng cao, oxy giảm mạnh. "Chúng tôi phải dùng thuốc giãn phế quản, thuốc truyền tĩnh mạch và hỗ trợ thở máy không xâm nhập", bác sĩ Hưng nói.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải duy trì thuốc giãn phế quản, kháng virus và kháng sinh để kiểm soát bội nhiễm phổi.

Trường hợp của bà Lê Thị Sửu (89 tuổi, Mai Động, Hà Nội) là minh chứng cho sự chủ quan. Một tuần sau khi tự mua thuốc cảm uống mà không đỡ, bà được người nhà đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, bất tỉnh.

Bà Sửu (bên trái) ngất giữa đêm sau một tuần mắc cúm A, tự điều trị tại nhà.

Con gái bệnh nhân, bà Lan Anh, kể: "Mẹ tôi vốn bị viêm phế quản mạn tính, cứ tưởng lần này cũng thế. Đến 4 giờ sáng thì mẹ ngất, bố tôi gọi điện cho con cháu để đưa vào viện".

Kết quả xét nghiệm xác định bà Sửu dương tính cúm A, kèm viêm phổi, suy hô hấp. Bà phải thở oxy và khí dung liên tục suốt 5 ngày. "Hôm nay, mẹ tôi mới bỏ được máy thở, nhưng vẫn chưa thể về nhà", bà Lan Anh nói.

Mùa cúm đến sớm hơn

Theo bác sĩ Hưng, hiện Đơn nguyên Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 65 bệnh nhân nội trú, trong đó hơn một nửa mắc cúm A. Số ca mắc vẫn tiếp tục tăng, riêng 3 ngày đầu tuần đã có gần 30 ca mới.

Từ đầu năm 2025 đến nay (đầu tháng 11), Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân cúm. Trong đó, gần 40% ghi nhận chỉ trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Bác sĩ Hưng nhận định mùa cúm năm nay đến sớm hơn, số ca tăng nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái do thời tiết thất thường, nồm ẩm và mưa kéo dài - điều kiện lý tưởng cho virus cúm phát tán trong không khí.

Hầu hết bệnh nhân nhập viện vào ngày thứ 3-4 của bệnh, chủ yếu là người cao tuổi có COPD hoặc hen phế quản. Nhiều ca nhập viện trong tình trạng khó thở, viêm phổi nặng.

Trước số lượng bệnh nhân tăng nhanh, khoa đã đề xuất lãnh đạo bệnh viện mở rộng khu điều trị và tăng nhân lực hỗ trợ. "Chúng tôi luôn trong tình trạng kín giường. Nhân viên y tế phải làm việc liên tục để kịp thời xử lý ca nặng", bác sĩ Trọng Hưng chia sẻ.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo thời gian vàng để điều trị cúm là trong 48 giờ đầu từ khi khởi phát sốt. Khi xuất hiện triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, đau mỏi người, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Không ít người trẻ cũng nhập viện trong tình trạng mất nước, suy thận cấp do sốt cao kéo dài hoặc tự ý dùng thuốc không đúng. "Có bệnh nhân uống liền vài loại kháng sinh, thuốc dân gian chưa kiểm chứng, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, mất nước, thậm chí tổn thương gan, thận", bác sĩ Hưng cho biết.

Ông nhấn mạnh cúm là bệnh do virus, nên dùng kháng sinh là vô ích. Về thuốc kháng virus Tamiflu, bác sĩ cho biết chỉ định dùng cho nhóm nguy cơ cao gồm: trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền nặng hoặc suy giảm miễn dịch.

Hiện nay, biện pháp phòng bệnh hiệu quả vẫn là tiêm vaccine cúm hàng năm, đặc biệt nhóm nguy cơ cao. Thời điểm tốt nhất là trước mùa dịch 2-4 tuần, ở miền Bắc là khoảng tháng 9, giúp cơ thể kịp tạo miễn dịch trước mùa đông - xuân.

Ngay cả trong giai đoạn dịch đang tăng, người chưa mắc cúm, nhất là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, vẫn nên tiêm phòng để giảm nguy cơ mắc và biến chứng nặng.