Khung cảnh bên trong bệnh viện khi cúm A bùng phát

Một người đàn ông được người nhà dìu vội vào khoa, khuôn mặt nhợt nhạt, sốt cao. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và phát hiện ông khởi phát cơn nhịp nhanh trên thất, đồng thời dương tính với cúm A. Những ngày qua, các bác sĩ tại Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), căng mình tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự đến khám và cấp cứu do các bệnh lý đường hô hấp bùng phát.
Kết quả thăm khám cũng cho thấy bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và bệnh lý tim mạch nhưng chưa tầm soát. "Bệnh nhân đã được dùng thuốc kiểm soát nhịp tim, điều trị cúm, chúng tôi sẽ hội chẩn với chuyên khoa tim mạch để đưa ra hướng điều trị tốt nhất", thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, nói với Tri Thức - Znews chiều 12/11.
ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng cho biết hiện đơn nguyên điều trị khoảng 65 bệnh nhân nội trú, hơn một nửa mắc cúm A. Số ca mắc tiếp tục tăng nhanh, chỉ từ đầu tuần đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận thêm khoảng 30 ca mới. Tính từ đầu năm 2025, có khoảng 500 bệnh nhân cúm nhập viện, riêng tháng 10 đến đầu tháng 11 ghi nhận 184 ca.
Theo bác sĩ, thời tiết nồm ẩm, mưa kéo dài khiến virus cúm lây lan nhanh, dự báo ca bệnh còn tăng trong thời gian tới. Hầu hết bệnh nhân nhập viện vào ngày thứ 3-4 của bệnh, chủ yếu là người cao tuổi có COPD hoặc hen phế quản. Nhiều ca nhập viện trong tình trạng khó thở, viêm phổi nặng. Các giường bệnh tại đơn vị này đều kín, nhân viên y tế phải làm việc liên tục trong tình trạng quá tải.
Không thể nằm xuống vì ngực tức nặng, hơi thở dồn dập, ông Nguyễn Ngọc Thái (73 tuổi, Hà Nội) ngồi tựa lưng trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi. Đến nay, ông đã điều trị tại viện 4 ngày, mang theo hai bệnh nền nguy hiểm là tiểu đường và phổi tắc nghẽn mạn tính.
"Tôi đi mưa về thì người bắt đầu mệt, sốt cao, tưởng cảm cúm thông thường. Không ngờ, vài ngày sau khó thở dữ dội, người rã rời, gia đình phải đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ bảo tôi bị cúm A, viêm phổi, suy hô hấp. Chưa bao giờ bị cúm mà thấy kiệt sức đến vậy", ông Thái nói, giọng run run, ngắt quãng vì khó thở.
Ở giường bên, anh Tâm (32 tuổi, Hà Nội) gương mặt phờ phạc sau hai ngày chiến đấu với cúm A. "Ban đầu, tôi chỉ sốt, ho, đau đầu, nhưng đến hôm sau thì tiêu chảy liên tục, mệt lả người, phải nhập viện cấp cứu", anh kể. Làm việc trong công ty nhiều đồng nghiệp cũng mắc cúm, anh Tâm nghi mình bị lây từ đây. Hiện bác sĩ truyền dịch, cầm tiêu chảy, hạ sốt nhưng anh vẫn kiệt sức, không muốn ăn uống.
Ở nhà, vợ và con anh Tâm cũng bị cúm A, song nhẹ hơn nên đang tự điều trị. "Trước đây, tôi từng mắc Covid-19, nhưng lần này cảm giác mệt mỏi khác hẳn. Covid-19 thì tôi chỉ đau đầu, sốt nhẹ, vài ngày là khỏi. Còn cúm A này khiến mình mệt rã rời, vừa ho, vừa đau đầu lại thêm tiêu chảy, mất nước", anh Tâm thở dài.
Theo bác sĩ Hưng, một trong những lý do khiến bệnh nhân nhập viện muộn là chủ quan và tự điều trị sai cách. Nhiều người nghĩ mình chỉ bị viêm họng hay cảm cúm nhẹ nên tự ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. "Tuy nhiên, kháng sinh không có tác dụng với virus cúm, dẫn đến bệnh nặng dần, gây biến chứng ở phổi hoặc kích hoạt đợt cấp bệnh nền", bác sĩ Hưng lý giải.
Vị chuyên gia khuyến cáo thời gian "vàng" để điều trị cúm A là trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát sốt. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, khó thở, đau mỏi người, đặc biệt ở người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán sớm.
Không chỉ người lớn tuổi, bác sĩ Hưng cho biết một số bệnh nhân trẻ cũng nhập viện trong tình trạng nặng. "Nhiều bạn chủ quan, không uống đủ nước, không nghỉ ngơi, tự dùng thuốc kháng sinh hoặc các bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng. Một số trường hợp bị mất nước, suy thận cấp do sốt cao kéo dài", ông chia sẻ.
Trước số lượng bệnh nhân tăng nhanh, đơn nguyên Truyền nhiễm của Bệnh viện Thanh Nhàn đang gặp khó khăn về giường bệnh và nhân lực. Bác sĩ Hưng cho hay đã đề xuất lãnh đạo bệnh viện mở rộng khu thu dung và tăng cường nhân sự hỗ trợ điều trị cúm.
