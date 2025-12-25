Viêm nha chu và yếu sinh lý: Mối liên hệ 'chết người' ít ai ngờ

Ít ai ngờ rằng, tình trạng viêm nha chu lại có thể là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ rối loạn cương dương.

Rối loạn cương dương và các bệnh răng miệng có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Nhiều nam giới bất ngờ khi biết rằng tình trạng viêm nướu răng (viêm nha chu) lại có liên quan mật thiết đến khả năng sinh lý. Các nghiên cứu y khoa hiện đại đã chứng minh viêm nướu mạn tính là một yếu tố nguy cơ độc lập gây rối loạn cương dương, thông qua cơ chế gây tổn thương mạch máu toàn thân.

Viêm nha chu có thể góp phần gây rối loạn cương dương

Có bằng chứng vững chắc về mối liên hệ giữa viêm nha chu và rối loạn cương dương, và một số bằng chứng cho thấy mối quan hệ này là nguyên nhân. Hơn nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều trị nha chu có thể có tác động tích cực đến việc giảm mức độ nghiêm trọng của rối loạn cương dương, mặc dù cần nhiều nghiên cứu sâu hơn.

Giáo sư James Deschner - Giám đốc Khoa Nha chu và Nha khoa phẫu thuật tại Đại học Mainz (Đức), Chủ tịch Ủy ban khoa học của Liên đoàn Nha chu châu Âu (EFP) và Lisa Hezel (thành viên Ủy ban truyền thông và tương tác của EFP) cân nhắc các bằng chứng và nêu bật các khía cạnh khác về sức khỏe nướu liên quan đến nam giới.

Một số phân tích tổng hợp được công bố trong 10 năm qua đã chỉ ra rằng thực sự có mối liên hệ giữa viêm nha chu và rối loạn cương dương. Trung bình, các phân tích này cho thấy bệnh nhân nam mắc bệnh viêm nha chu có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp 2 - 3 lần. Có thể kết luận rằng có mối liên hệ giữa viêm nha chu và rối loạn cương dương.

Rối loạn cương dương và viêm nha chu có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chúng thường cùng xuất hiện trên nền tảng sức khỏe kém, bao gồm các vấn đề như béo phì, đái tháo đường, tim mạch và thói quen hút thuốc lá.

Cơ chế khoa học đằng sau mối liên hệ nguy hiểm này

Trong bệnh viêm nha chu, vi sinh vật, các thành phần và sản phẩm của chúng, cùng các phân tử gây viêm xâm nhập vào hệ tuần hoàn. Từ đó, chúng có thể gây ra tổn thương trực tiếp và gián tiếp, bao gồm cả tổn thương mạch máu ở các bộ phận khác của cơ thể.

Viêm nha chu được biết là có liên quan đến sự trầm trọng thêm của các dấu hiệu sớm của xơ vữa động mạch, chẳng hạn như chức năng nội mô, độ dày lớp nội mạc - trung mạc và vận tốc sóng mạch. Ngược lại, điều trị viêm nha chu có thể dẫn đến sự cải thiện các dấu hiệu này.

Do đó, có lý do để đưa ra giả thuyết rằng viêm nha chu cũng có thể làm suy giảm chức năng mạch máu dương vật. Rối loạn cương dương được đặc trưng bởi sự giảm giãn nở của các mạch máu dương vật. Nitric oxide cần thiết cho sự giãn nở và cho lưu lượng máu trong các mạch máu dương vật; tuy nhiên, nồng độ nitric oxide giảm khi có stress oxy hóa.

Nam giới nên chú ý chăm sóc răng miệng tốt để bảo vệ chức năng tình dục cũng như sức khỏe tổng thể.

Những thay đổi xơ vữa động mạch được thúc đẩy bởi các cytokine gây viêm cũng dẫn đến giảm sự giãn nở và lưu lượng máu trong các mạch máu dương vật. Do đó, thông qua các phân tử gây viêm và stress oxy hóa, viêm nha chu có thể góp phần gây ra rối loạn cương dương do mạch máu.

Một số nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa viêm nha chu và số lượng cũng như chất lượng tinh trùng, cho thấy nồng độ tinh trùng có thể thấp hơn ở nam giới bị viêm nha chu. Cũng có một số bằng chứng cho thấy viêm nha chu có thể làm thay đổi hình thái tinh trùng và giảm khả năng vận động. Các yếu tố nguy cơ phổ biến chắc chắn cũng đóng vai trò trong những mối liên hệ này. Sẽ rất đáng mừng nếu các nghiên cứu can thiệp có thể chứng minh rằng điều trị viêm nha chu cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng. Điều này có thể thúc đẩy một số bệnh nhân nam thực hiện vệ sinh răng miệng đầy đủ và tìm cách điều trị viêm nha chu.

Điều trị nha chu có tác động tích cực đối với rối loạn cương dương không?

Có ít nhất hai nghiên cứu can thiệp đã được thực hiện, trong đó viêm nha chu được điều trị và rối loạn cương dương được ghi nhận vào đầu và cuối nghiên cứu. Cả hai nghiên cứu đều cho thấy điều trị nha chu dẫn đến sự cải thiện rối loạn cương dương, được đo bằng bảng câu hỏi.

Cũng chưa rõ liệu tác dụng tích cực của điều trị nha chu đối với rối loạn cương dương có kéo dài hay không. Tuy nhiên, việc thực hiện các nghiên cứu can thiệp như vậy là đáng khích lệ. Cần nghiên cứu thêm để xác nhận những kết quả này và đưa ra kết luận dứt khoát về mối quan hệ nhân quả.

Dựa trên các bằng chứng khoa học này, việc điều trị rối loạn cương dương cần được nhìn nhận một cách toàn diện. Nếu nguyên nhân xuất phát từ tình trạng viêm nhiễm tại nướu, việc sử dụng thuốc hỗ trợ cương dương chỉ là giải pháp tạm thời.

Để cải thiện và phòng ngừa tình trạng này, nam giới cần chăm sóc răng miệng đúng cách. Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày và sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ mảng bám - nơi trú ngụ của vi khuẩn. Thăm khám nha khoa 6 tháng một lần để loại bỏ vôi răng và điều trị dứt điểm tình trạng viêm nướu nếu có. Nếu thấy chảy máu khi đánh răng, hơi thở có mùi dai dẳng hoặc nướu sưng đỏ, cần đi khám ngay lập tức.