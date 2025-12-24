Gánh hậu quả vì bỏ điều trị viêm gan B

Một bệnh nhân 39 tuổi rơi vào suy gan tối cấp, hôn mê sâu do tự ý ngừng điều trị viêm gan B mạn tính, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phải ghép gan cấp cứu xuyên đêm để giành giật sự sống.

Viêm gan virus B, gọi tắt là viêm gan B, là bệnh do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Đây là bệnh truyền nhiễm phổ biến trên toàn cầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao, chủ yếu do các biến chứng như xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan.

Nguy kịch vì bỏ điều trị viêm gan B

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 39 tuổi, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy gan tối cấp do tự ý ngừng thuốc điều trị viêm gan B. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ buộc phải tiến hành ghép gan cấp cứu xuyên đêm để giành giật sự sống cho người bệnh.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, kèm theo nhiều biến chứng nặng như rối loạn đông máu, nhiễm độc não, hôn mê sâu và phải thở máy. Các chỉ số sinh hóa cho thấy chức năng gan của bệnh nhân gần như sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một tuần khởi phát triệu chứng.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng chủ quan, không theo dõi và dùng thuốc đều đặn. Một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, sau đó diễn tiến rất nhanh. Dù đã được điều trị tại tuyến dưới và chuyển qua nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM, tình trạng vẫn không cải thiện.

Trước diễn biến nguy kịch, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt quy trình báo động đỏ. Chỉ trong hơn 48 giờ, toàn bộ các thủ tục từ đánh giá tương thích, hội chẩn chuyên môn đến pháp lý được hoàn tất khẩn trương. Ca ghép gan kéo dài hơn 10 giờ xuyên đêm được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau phẫu thuật, mảnh gan ghép hoạt động tốt, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định. Người hiến gan hiện có sức khỏe ổn định và đang được theo dõi theo đúng quy trình chuyên môn.

Không tự ý dừng thuốc khi điều trị viêm gan B mạn tính

Các chuyên gia cảnh báo, việc tự ý ngừng thuốc trong quá trình điều trị viêm gan B mạn tính có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Do đó, người bệnh cần nâng cao hiểu biết và tuân thủ nghiêm chỉ định của bác sĩ.

Không giống viêm gan B cấp tính, viêm gan B mạn tính thường có triệu chứng mơ hồ trong giai đoạn đầu và tiến triển âm thầm. Người bệnh thường chỉ cảm thấy mệt mỏi, dễ nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường, dẫn đến tâm lý chủ quan. Khoảng 2/3 trường hợp mắc viêm gan B mạn tính không có biểu hiện rõ ràng cho đến khi bệnh tiến triển thành xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan.

Khi bệnh trở nặng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, chán ăn, khó chịu vùng bụng trên, đau nhức toàn thân.

Ở giai đoạn tiến triển, khi có bằng chứng xơ gan, các dấu hiệu thường gặp gồm: lách to, xuất hiện các mạch máu hình mạng nhện trên da, lòng bàn tay đỏ, cổ trướng (tụ dịch ổ bụng), dễ xuất huyết do rối loạn đông máu, vàng da kèm ngứa. Ngoài ra, chức năng não cũng có thể bị ảnh hưởng (bệnh não gan) do gan không còn khả năng đào thải độc tố, khiến các chất độc tích tụ trong máu và tác động lên hệ thần kinh.

Khi bệnh chuyển sang giai đoạn mạn tính, việc điều trị trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Viêm gan B mạn tính hiện chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn mà chủ yếu nhằm kiểm soát bệnh, ngăn virus tiếp tục nhân lên và gây tổn thương gan. Người bệnh thường phải sử dụng thuốc ức chế sao chép virus trong thời gian dài, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt và phối hợp chặt chẽ với bác sĩ nhằm hạn chế nguy cơ kháng thuốc.

Một số thuốc điều trị có thể gây tác dụng phụ như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, dị ứng, rụng tóc, giảm số lượng bạch cầu… Vì vậy, để đánh giá chính xác tình trạng bệnh, mức độ tổn thương gan và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, người mắc viêm gan B cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, tư vấn và theo dõi lâu dài.