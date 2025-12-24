Tin mừng cho người thích uống trà

Cho dù là để giảm cân, cải thiện tiêu hóa hay chỉ để thưởng thức hương vị đặc trưng, trà xanh cũng cần được uống điều độ và đúng thời điểm.

Trà xanh là một trong những thức uống phổ biến nhất trên toàn thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Trà xanh là một trong những thức uống tốt cho sức khỏe phổ biến nhất trên thế giới. Mọi người uống trà xanh để giảm cân, cải thiện tiêu hóa, giúp da sáng mịn và tăng cường sự tập trung. Nhưng một câu hỏi luôn được đặt ra: Thời điểm uống trà xanh vào buổi sáng hay buổi tối thì tốt hơn?

Các nhà khoa học đã nghiên cứu cách cơ thể phản ứng với trà xanh vào các thời điểm khác nhau trong ngày, và những phát hiện của họ có thể giúp bạn chọn thời điểm tốt nhất dựa trên mục tiêu sức khỏe của mình.

Thời điểm uống trà xanh ảnh hưởng cơ thể như thế nào?

Theo India Times, sự tương tác giữa trà xanh và cơ thể dường như bị ảnh hưởng bởi nhịp sinh học, thành phần bữa ăn và độ nhạy cảm của mỗi người với caffeine. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Food & Function đã xem xét tác động của chiết xuất trà xanh đến phản ứng glucose và insulin khi được tiêu thụ vào buổi sáng so với buổi tối.

Kết quả chỉ ra cơ thể có thể xử lý trà xanh khác nhau tùy thuộc vào thời gian trong ngày.

Buổi sáng: Tăng cường năng lượng và trao đổi chất

Khoa học cho thấy buổi sáng là thời điểm tốt nhất để mọi người uống trà xanh với các lợi ích bao gồm:

Hỗ trợ sự tỉnh táo và tập trung tinh thần nhờ sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine.

Làm giảm đáp ứng insulin tối đa khi dùng cùng bữa sáng.

Cung cấp nguồn năng lượng nhẹ nhàng nhờ hàm lượng caffeine thấp.

Giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân.

Thường dễ tiêu hóa hơn vì hệ tiêu hóa hoạt động tích cực hơn vào đầu ngày.

Tăng cường sự minh mẫn và hỗ trợ năng suất làm việc ban ngày.

Đặc biệt, uống sau bữa sáng sẽ tốt hơn cho những người bị chứng trào ngược axit.

Buổi chiều: Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác thèm ăn

Buổi chiều cũng là thời điểm uống trà xanh lý tưởng với những tác dụng:

Giúp tiêu hóa thức ăn sau bữa trưa.

Giúp kiểm soát cơn thèm ăn và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều.

Cải thiện sự tỉnh táo trong giai đoạn uể oải buổi chiều.

Đối với nhân viên văn phòng, một tách trà xanh vào lúc 15-16h chiều có thể là lựa chọn tốt cho sức khỏe hơn so với cà phê.

Buổi tối: Tốt cho hệ tiêu hóa nhưng gây rối loạn giấc ngủ

Một số người thích uống trà xanh vào buổi tối, nhưng trà xanh có chứa caffeine, mặc dù ít hơn cà phê. Uống quá muộn có thể:

Làm gián đoạn giấc ngủ.

Tăng tần suất đi tiểu đêm.

Gây bồn chồn ở những người nhạy cảm.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn trà xanh không caffeine, uống sau bữa tối có thể giúp tiêu hóa tốt hơn.

Uống trà xanh đúng thời điểm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Cleveland Clinic.

Vậy nên uống trà xanh khi nào?

Theo India Today, buổi sáng là thời điểm tốt nhất để uống trà xanh, đặc biệt nếu bạn muốn cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng cường sự tập trung và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên, không nên uống trà xanh khi bụng đói buổi sáng vì có thể gây hại gan, đồng thời caffeine có thể gây mất nước và kích thích tiết axit dạ dày, gây khó chịu hoặc thậm chí loét dạ dày.

Đầu giờ chiều cũng là lựa chọn tốt. Nhưng uống vào buổi tối (sau 18h) có thể làm rối loạn giấc ngủ, đặc biệt nếu bạn nhạy cảm với caffeine. Nếu uống vào buổi tối, tốt nhất nên chuyển sang trà thảo dược không chứa caffeine.

Nên uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày?

Uống khoảng 3-5 tách trà xanh mỗi ngày, mỗi tách khoảng 240 ml, sẽ mang lại tối đa lợi ích cho sức khỏe. Lượng khuyến nghị này đảm bảo cung cấp đủ chất chống oxy hóa có lợi, đặc biệt là catechin, đồng thời giữ lượng caffeine ở mức an toàn, thường dao động khoảng 22-40 miligam mỗi tách.

Cách pha trà xanh đúng giúp bạn cảm nhận trọn vẹn hương vị và lợi ích của nó mà không bị đắng:

Đun nước ở lửa nhỏ thay vì sôi sùng sục, lý tưởng nhất là khoảng 70-80 độ C

Cho một thìa cà phê lá trà xanh hoặc một túi trà vào cốc hoặc dụng cụ pha trà

Đổ nước nóng lên trà và ngâm trong 2-3 phút, điều chỉnh tùy theo độ đậm nhạt mà bạn thích.

Lọc bỏ bã trà hoặc lấy túi trà ra và uống khi còn ấm, không nên vắt túi trà, vì vắt túi trà sẽ làm trà có vị gắt hơn.