Điều gì xảy ra khi ăn chay trường?

Ăn chay trường không chỉ dành riêng cho Phật tử mà ngày càng được nhiều người bình thường lựa chọn như cách để bảo vệ sức khỏe, chống lại nhiều bệnh tật.

Thủy Tiên tiết lộ đã ăn chay trường một năm qua. Ảnh: FBNV.

Mới đây, sau thời gian ở ẩn, Thủy Tiên - vợ cầu thủ Công Vinh - hoạt động mạng xã hội trở lại và gây chú ý với chia sẻ đang ăn chay trường một năm. Cô cũng cho biết cơ thể có nhiều thay đổi nhất định sau thời gian ăn chay.

Thủy Tiên cũng tiết lộ lý do cô lựa chọn ăn chay trường: "Em cũng không cho rằng mình ăn chay là tốt lành hơn ai cả, chỉ đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn cho cơ thể mình thôi".

Không chỉ Thủy Tiên, nhiều nghệ sĩ như Angela Phương Trinh, MC Đại Nghĩa, Ngô Thanh Vân... chọn chế độ ăn chay trường để giữ gìn sức khỏe hoặc nhiều mục đích khác.

Chế độ ăn chay trường có nhiều lợi ích thực sự khi bạn tập trung vào các thực phẩm nguyên chất, giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, chẳng hạn rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Tất nhiên, lựa chọn lối sống này hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người. Nhưng nếu bạn đang nghĩ đến việc chuyển sang chế độ ăn chay hoàn toàn, dưới đây là một số điều xảy ra mà chế độ ăn chay có thể thay đổi cơ thể.

Tâm trạng có thể tốt hơn

Chia sẻ với Bustle, chuyên gia dinh dưỡng Bess Berger, từ trang Nutrition by Bess ở New Jersey (Mỹ), cho biết nghiên cứu trên tạp chí Nutrition phát hiện chế độ ăn chay có thể cải thiện tâm trạng. "Các chất hóa học được sản xuất từ ​​nguồn gốc động vật, đặc biệt là axit arachidonic, có liên quan đến rối loạn tâm trạng", Berger nói. "Loại bỏ động vật khỏi chế độ ăn uống có thể giúp giảm bớt những tác dụng phụ này".

Vị giác có thể thay đổi

Khi chuyển sang ăn chay, bạn có thể nhận thấy khẩu vị của mình bắt đầu thay đổi. Berger cho rằng điều này có thể do thiếu kẽm, khoáng chất cần thiết cho việc cảm nhận vị giác, và thường bị thiếu hụt ở người ăn chay. Nếu bạn nhận thấy sự khác biệt trong vị giác sau một thời gian ăn chay, hãy thử tăng cường ăn các thực phẩm giàu kẽm như ngũ cốc nguyên hạt, rau bina, đậu xanh.

Chế độ ăn chay trường đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Shutterstock.

Có nhiều năng lượng hơn

Theo The Independent, người ăn chay trường có thể nhận thấy mức năng lượng của bản thân tăng lên sau một vài tuần ăn chay. "Có một số thay đổi tích cực mà bạn có thể nhận thấy sau khi chuyển sang chế độ ăn chay, bao gồm tăng cường năng lượng nhờ lượng vitamin và chất chống oxy hóa tăng lên, và cải thiện hệ tiêu hóa, chủ yếu là do lượng chất xơ tăng lên", Jessica Waller, chuyên gia dinh dưỡng toàn diện đến từ Maryland, chia sẻ.

Dễ bị đầy hơi hơn bình thường

Nếu mới bắt đầu chuyển sang lối sống giàu thực vật, giai đoạn đầu có thể cảm thấy hơi khó chịu, dễ bị đầy hơi. "Thực vật chứa nhiều chất xơ và vi khuẩn có lợi. Điều này rất tốt cho đường ruột và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, trong thời gian cơ thể thích nghi với lượng chất xơ cao hơn, bạn có thể bị đầy hơi", Berger nói.

Điều này chỉ là tạm thời. Nếu cảm thấy quá khó chịu, uống nhiều nước hơn có thể giúp giảm đầy hơi, cũng như tránh một số thực phẩm gây đầy hơi như bông cải xanh.

Nếu được chuẩn bị đúng cách, chế độ ăn dựa trên thực vật có thể tốt cho sức khỏe con người. Ảnh: Shutterstock.

Ngủ ngon hơn

Nhiều chuyên gia cho rằng người ăn chay trường thường dễ ngủ hơn. "Quá trình tiêu hóa/trao đổi chất thường bị chậm lại do thịt và các sản phẩm từ động vật. Vì vậy, người ăn chay có thể ngủ ngon hơn, nhờ vào quá trình phân giải thức ăn nhanh hơn trong ruột và lượng khoáng chất hấp thụ tăng lên", Waller nói.

Thêm vào đó, lối sống lành mạnh thường thấy ở người ăn chay - uống ít rượu hơn, hút thuốc ít hơn và tập thể dục nhiều hơn - tất cả đều góp phần tạo nên một giấc ngủ ngon.

Cảm thấy no lâu hơn

Chế độ ăn chay trường cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn và ngăn ngừa tình trạng tụt đường huyết khó chịu suốt cả ngày. Điều này liên quan đến tất cả loại thực phẩm giàu chất xơ.

"Chất xơ cần nhiều thời gian hơn để phân giải trong quá trình tiêu hóa. Điều này giúp phân đặc hơn và giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, nhờ đó việc bài tiết diễn ra đều đặn," tiến sĩ Melainie Rogers, người sáng lập và Giám đốc điều hành của trung tâm điều trị rối loạn ăn uống BALANC và Melainie Rogers Nutrition, chia sẻ với Bustle.

Làn da rạng rỡ hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Skovran cho biết chế độ ăn chay thường giàu trái cây và rau quả hơn chế độ ăn của người ăn tạp. Trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao và chứa nhiều chất chống oxy hóa, cả hai đều giúp giảm nguy cơ nổi mụn. Chất chống oxy hóa cũng bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại.

Dễ bị mệt mỏi hơn

Sau 6 tháng đến gần một năm ăn chay, lượng vitamin B12 dự trữ trong cơ thể có thể bị cạn kiệt. Vitamin B12 là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho hoạt động khỏe mạnh của tế bào máu và thần kinh, và chỉ có thể tìm thấy trong các sản phẩm động vật. Các triệu chứng thiếu vitamin B12 bao gồm khó thở, mệt mỏi, trí nhớ kém và tê bì ở tay và chân.