TP.HCM ghi nhận 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Sự cố liên quan đến một tiệm bánh mì trên địa bàn phường Phú Mỹ đang được cơ quan chức năng làm rõ, trong bối cảnh nhiều người dân phải đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe sau bữa ăn.

Bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN.

Cập nhật từ Sở Y tế TP.HCM đến 10h ngày 23/12, ngành y tế ghi nhận 102 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì được mua tại tiệm bánh mì N.H., địa chỉ 964 đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Có 6 cơ sở y tế đã báo cáo tiếp nhận và điều trị các trường hợp này, gồm: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (49 ca, trong đó có một số trường hợp được chuyển đến từ các phòng khám), Phòng khám Đa khoa Đại Tòng Lâm (21 ca), Trung tâm Y tế Phú Mỹ (12 ca), Phòng khám Đa khoa Asia (9 ca), Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (19 ca) và Phòng khám Tâm An - Tân Thành (1 ca). Tất cả người bệnh đều khai báo đã ăn bánh mì mua tại cùng một địa chỉ nêu trên.

Trong số 102 trường hợp, có 61 người phải nhập viện để theo dõi và điều trị, gồm 49 ca tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và 12 ca tại Trung tâm Y tế Phú Mỹ. Các bệnh nhân chủ yếu xuất hiện triệu chứng đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ…, phù hợp với biểu hiện ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa.

Sở Y tế cho biết tình trạng sức khỏe của các ca bệnh hiện diễn tiến ổn định, chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng. Các cơ sở y tế đang tiếp tục theo dõi sát, điều trị theo đúng quy định và phác đồ chuyên môn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo và phối hợp với Sở An toàn thực phẩm để tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm công tác thu dung, phân loại, xử trí người bệnh theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành, cũng như thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn.

Mọi diễn biến liên quan đến số ca nặng hoặc phát sinh biến chứng (nếu có) được yêu cầu báo cáo khẩn về Sở Y tế để kịp thời có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu, điều trị tích cực, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng người bệnh; đồng thời tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung nguyên liệu nghi ngờ, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ điều kiện bảo đảm an toàn, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Người dân cũng được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm và cơ sở ăn uống an toàn, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ bữa ăn đông người.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống thực phẩm giả; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể, cũng như báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục theo đúng quy định.

Trước đó, vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì cóc Cô Bích tại TP.HCM được ghi nhận từ ngày 7/11, khi hàng loạt người dân xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Tổng cộng 316 trường hợp nghi ngộ độc đã được tiếp nhận, khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Sau khoảng 6 ngày điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đến cuối tháng 11 chính thức công bố kết luận vụ việc do vi khuẩn Salmonella nhiễm trong thực phẩm, gây ngộ độc hàng loạt.