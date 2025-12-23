Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Ung thư giai đoạn cuối có 4 dấu hiệu lạ, đi khám càng sớm càng tốt

  • Thứ ba, 23/12/2025 09:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ung thư là căn bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong ngày càng tăng, nếu thấy cơ thể có 4 dấu hiệu dưới đây kéo dài có thể cảnh báo ung thư đã bước vào giai đoạn cuối.

Theo số liệu Globocan 2022 (Tổ chức Ung thư toàn cầu), toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm khoảng 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Tổng số ca ung thư hiện mắc trong 5 năm gần nhất ước tính hơn 409.000 trường hợp.

Ho kéo dài

Ho không chỉ là triệu chứng cảnh báo bệnh lý mà nó còn được xem là cách để đường hô hấp tự làm sạch.

Trong trường hợp bình thường, cơn ho sẽ thuyên giảm dần và khỏi hẳn khi sử dụng thuốc đặc trị.

ung thu anh 1

Bị ho kéo dài cần đi khám tầm soát ung thư phổi càng sớm càng tốt.

Nếu cơn ho kéo dài, ho khan kèm máu lẫn trong đờm kết hợp thêm một triệu chứng khác dù dùng thuốc vẫn không khỏi thì tuyệt đối không thể chủ quan, đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.

Đối với những người hút thuốc lâu năm, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất hoặc người mắc bệnh phổi mạn tính... khi ho kéo dài cần đi khám tầm soát ung thư phổi càng sớm càng tốt.

Mắt bị vàng và đục

Thông thường, lòng trắng của mắt người khỏe mạnh sẽ có màu trắng, theo thời gian, màng này có thể trở nên đục và có màu sẫm hơn.

Nếu đột ngột thấy mắt có biểu hiện vàng bất thường kèm theo da bắt đầu vàng dần thì đây là dấu hiệu của một số bệnh lý về gan như viêm gan siêu vi trùng, xơ gan...

Bên cạnh đó, mắt đổi màu còn có thể do chức năng ở túi mật, tuyến tụy bị suy giảm.

Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân ung thư tụy được chẩn đoán mắc bệnh sau khi xuất hiện triệu chứng vàng da.

Bụng to

Nếu chế độ ăn uống bình thường nhưng vòng bụng của bạn vẫn tăng lên bất thường, bụng to như trống thì có thể là dấu hiệu sắp bị tràn dịch ổ bụng.

Dưới góc độ lâm sàng, khi tế bào ung thư xâm lấn người bệnh sẽ gặp phải triệu chứng cổ trướng, đây là dấu hiệu của các bệnh ung thư giai đoạn cuối như ung thư gan, ung thư tụy và dạ dày.

Tuy nhiên, việc xuất hiện triệu chứng cổ trướng không hẳn là dấu hiệu của ung thư, nhiều bệnh lý khác cũng có biểu hiện này như suy gan thận, xơ gan.

Nổi u cục bất thường

Khi tế bào ung thư bắt đầu di căn theo hệ thống bạch huyết trong cơ thể sẽ sưng hình thành các u hạch.

Theo các chuyên gia, khi thấy hạch ở nách và cổ không đau thì đó là dấu hiệu cho thấy ung thư đã di căn hoặc ung thư hạch.

Khoảng trống y khoa về một hội chứng quen thuộc

Căng thẳng độc hại là một hội chứng nhiều người gặp phải. Có điều, các nghiên cứu y khoa về vấn đề này chưa toàn diện. Đây là khoảng trống gây khó khăn cho việc điều trị.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sách mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Tin mừng cho người dân TP.HCM khi khám từ xa bằng BHYT

Việc quyền lợi BHYT khi khám bệnh từ xa, khám tại nhà được quy định rõ hơn khiến nhiều người dân yên tâm hơn, bớt lo chi phí và công sức mỗi lần đi khám.

2 giờ trước

Một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất

Nghiên cứu cho thấy quá trình lão hóa không chỉ làm giảm khả năng điều trị mà còn có thể trực tiếp thúc đẩy ung thư tụy tiến triển "hung hãn" hơn sau tuổi 70.

3 giờ trước

3 thói quen giúp sao phim 'Sex and the City' giữ gìn sắc đẹp, trẻ lâu

Sau ba thập kỷ hoạt động, Kristin Davis vẫn xuất hiện với nhan sắc gần như không đổi. Ngôi sao sinh năm 1965 lý giải điều này bằng những thói quen rất đời thường.

4 giờ trước

https://vtcnews.vn/ung-thu-giai-doan-cuoi-se-co-4-dau-hieu-la-di-benh-vien-kham-cang-som-cang-tot-ar994403.html

V.Linh / VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

ung thư ung thư ho triệu chứng

    Đọc tiếp

    Nhung ca phat hien HIV khien bac si 'giat minh' hinh anh

    Những ca phát hiện HIV khiến bác sĩ 'giật mình'

    15 giờ trước 20:09 22/12/2025

    0

    Đến viện vì viêm da kéo dài, người đàn ông không ngờ kết quả test nhanh HIV lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Những ca "đi khám da, phát hiện HIV" không còn hiếm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý