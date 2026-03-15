Ăn thịt gà có nên bỏ da? Điều không phải ai cũng biết

Thịt gà là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ giàu protein và dễ chế biến. Tuy nhiên, phần da gà lại khiến nhiều người băn khoăn vì chứa nhiều chất béo và năng lượng.

Da gà là phần chứa nhiều chất béo nhất nên cũng có lượng calo cao hơn so với thịt nạc.

Da gà chứa bao nhiêu calo?

Trung bình, 100g da gà cung cấp khoảng 349-450 kcal, chủ yếu từ chất béo. Khi giữ lại da, tổng năng lượng của khẩu phần thịt gà có thể tăng thêm khoảng 80-100 kcal. Vì vậy, những người đang kiểm soát cân nặng, mỡ máu hoặc bệnh tim mạch nên bỏ da gà trước khi chế biến để giảm lượng calo và chất béo nạp vào cơ thể.

Ăn thịt gà có nên bỏ da không?

Da gà chứa nhiều chất béo, gồm cả axit béo không bão hòa và một phần chất béo bão hòa. Nếu ăn ở mức hợp lý, loại chất béo này không nhất thiết làm tăng nguy cơ tim mạch ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, chất béo có mật độ năng lượng cao nên việc ăn cả da gà có thể làm tăng đáng kể lượng calo trong khẩu phần. Ngoài ra, cách chế biến cũng ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng: các món chiên rán thường nhiều dầu mỡ, trong khi luộc, hấp hoặc nướng sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Lượng calo ở các phần thịt gà

Thịt gà là nguồn protein chất lượng cao, giàu axit amin thiết yếu và hầu như không chứa carbohydrate. Tuy nhiên, lượng calo và thành phần dinh dưỡng ở từng bộ phận của con gà có sự khác biệt.

Ức gà

Ức gà là phần thịt nạc nhất và có hàm lượng protein cao. Trung bình, 100 g ức gà chín (không da, không xương) cung cấp khoảng 165 kcal, 31 g protein và 3,6 g chất béo.

Việc bỏ da gà có thể giúp giảm lượng calo và chất béo, đặc biệt phù hợp với người đang ăn kiêng hoặc cần kiểm soát cholesterol.

Với khẩu phần khoảng 172 g ức gà, năng lượng có thể đạt khoảng 284 kcal và hơn 53 g protein. Phần lớn năng lượng của ức gà đến từ protein (khoảng 75-80%), vì vậy đây là lựa chọn phổ biến trong chế độ ăn giảm cân, tăng cơ hoặc kiểm soát mỡ máu.

Đùi gà

Đùi gà có màu thịt sẫm hơn và chứa nhiều chất béo hơn so với ức gà. Trung bình, 100 g đùi gà chín không da cung cấp khoảng 209 kcal, 26 g protein và gần 11 g chất béo.

Nhờ hàm lượng mỡ cao hơn, đùi gà thường mềm và đậm vị hơn. Tuy nhiên, mật độ năng lượng cũng cao hơn, do đó nên ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ như luộc, hấp hoặc nướng.

Cánh gà

Cánh gà thường được chế biến dưới dạng chiên hoặc tẩm bột nên dễ bị xem là thực phẩm nhiều calo. Thực tế, nếu bỏ da và không chiên rán, cánh gà vẫn là nguồn protein đáng kể.

Trung bình, 100g cánh gà chín cung cấp khoảng 200-203 kcal, 30 g protein và khoảng 8 g chất béo. Với khẩu phần nhỏ khoảng 21g cánh gà không da, năng lượng chỉ khoảng 42-43 kcal.

Nhìn chung, sự khác biệt về lượng calo giữa các bộ phận của thịt gà phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng mỡ và phương pháp chế biến.

Những ai nên hạn chế ăn thịt gà?

Thịt gà là nguồn dinh dưỡng tốt, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất. Tuy nhiên, một số đối tượng cần lưu ý khi sử dụng:

Người mắc bệnh xơ gan, đặc biệt có tiền sử bệnh não gan, cần kiểm soát lượng protein theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người có rối loạn tiêu hóa như viêm đại tràng, táo bón mạn tính hoặc hệ tiêu hóa yếu nên ăn với lượng vừa phải và ưu tiên phần thịt nạc, chế biến mềm.

Người mắc bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu nên hạn chế ăn da gà và tránh các món chiên rán nhiều dầu mỡ.