3 thói quen giúp sao phim 'Sex and the City' giữ gìn sắc đẹp, trẻ lâu

Sau ba thập kỷ hoạt động, Kristin Davis vẫn xuất hiện với nhan sắc gần như không đổi. Ngôi sao sinh năm 1965 lý giải điều này bằng những thói quen rất đời thường.

Dù đang bước dần về ngưỡng lục tuần, Kristin Davis vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, diện mạo rạng rỡ và nguồn năng lượng ổn định hiếm thấy ở một ngôi sao hoạt động bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Điều này một lần nữa chứng minh danh hiệu "mỹ nhân vượt thời gian" của cô là không phải bàn cãi.

Trong những lần phỏng vấn, nữ diễn viên Sex and the City từng tiết lộ bí giúp cô gìn giữ tuổi xuân xuất phát từ những thói quen lành mạnh, ai cũng có thể thực hiện.

Sắc vóc nữ diễn viên ở ngưỡng lục tuần. Ảnh: Craig Blankenhorn.

Tập yoga thường xuyên

Ít ai biết rằng, trước khi gắn liền với hình ảnh Charlotte York trên màn ảnh, Kristin Davis từng coi yoga như một con đường nghiêm túc để theo đuổi lâu dài. Nữ diễn viên sở hữu chứng chỉ giảng dạy và thậm chí đã mở studio riêng.

Nhiều năm sau, khi đã là ngôi sao quen mặt của Hollywood, cô vẫn duy trì đều đặn thói quen tập yoga, đặc biệt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Biểu tượng truyền hình Mỹ từng chia sẻ cô thường rủ bạn bè cùng tập, biến những buổi yoga thành khoảng thời gian vừa chăm sóc sức khỏe, vừa kết nối tinh thần.

Tập yoga thường xuyên là một trong những bí quyết giúp Kristin Davis giữ nguồn năng lượng tươi trẻ. Ảnh: Red Magazine.

Việc duy trì yoga thường xuyên mang lại nhiều lợi ích vượt xa hình dung phổ biến rằng đây chỉ là những động tác kéo giãn nhẹ nhàng, theo Healthline. Tùy theo cường độ, yoga có thể giúp người tập cải thiện sức mạnh cơ bắp ở cả chi trên lẫn chi dưới. Điều này lý giải vì sao nhiều người tập yoga lâu năm vẫn giữ được thể lực ổn định mà không cần các bài tập tạ nặng.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ nhấn mạnh yoga cũng tác động đến hệ miễn dịch thông qua việc giảm căng thẳng kéo dài - yếu tố được chứng minh làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể. Các nghiên cứu ghi nhận người duy trì yoga đều đặn có phản ứng viêm thấp hơn và chức năng miễn dịch tốt hơn, nhờ sự kết hợp giữa vận động nhẹ, điều hòa hơi thở và thư giãn tâm trí.

Không chỉ dừng ở thể chất, yoga còn có lợi cho não bộ, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Phân tích năm 2019 của tiến sĩ Neha Gothe cho thấy yoga có tiềm năng làm chậm các thay đổi liên quan đến lão hóa và thoái hóa thần kinh.

Yoga giúp tăng lưu lượng máu và oxy lên não thông qua điều hòa hơi thở và cải thiện độ linh hoạt của hệ mạch, từ đó nuôi dưỡng tốt hơn các vùng đảm nhiệm trí nhớ, tư duy và vận động.

Song song đó, việc tập trung vào tư thế, nhịp thở và cảm nhận cơ thể cũng giúp tăng cường sự kết nối giữa não và cơ thể, kích hoạt các vùng não liên quan đến chú ý, trí nhớ làm việc và điều hòa cảm xúc.

Ngủ đủ giấc

Kristin Davis từng thừa nhận, sau nhiều năm chạy theo lịch quay dày đặc và những chuẩn mực khắt khe của Hollywood, điều cô ưu tiên nhất lúc này chỉ là ngủ đủ. Thay vì chạy theo những bí quyết cầu kỳ hay các trào lưu chăm sóc sức khỏe nhất thời, nữ diễn viên tập trung lắng nghe cơ thể và duy trì thói quen nghỉ ngơi đều đặn mỗi tối, coi đó là cách thiết thực để lấy lại sự cân bằng sau một ngày làm việc.

Theo WebMD, giấc ngủ đóng vai trò then chốt trong hoạt động của não bộ. Trong khi ngủ, não tiến hành củng cố trí nhớ, sắp xếp và xử lý thông tin đã tiếp nhận trong ngày, từ đó cải thiện khả năng tập trung, học tập và ra quyết định. Người ngủ đủ giấc thường duy trì được trạng thái tỉnh táo, phản xạ nhanh và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Ngủ đủ giấc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Ở phương diện thể chất, giấc ngủ là giai đoạn cơ thể sửa chữa các mô bị tổn thương, tái tạo cơ bắp và điều hòa hệ miễn dịch. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm suy giảm khả năng chống nhiễm trùng, tăng cảm giác mệt mỏi và khiến cơ thể chậm hồi phục trước các tác động của stress hay bệnh tật.

Giấc ngủ cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình và hình thể. Trong giấc ngủ sâu, cơ thể tăng tiết hormone tăng trưởng, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và collagen, góp phần duy trì làn da khỏe và độ đàn hồi.

Đồng thời, ngủ đủ giúp cân bằng các hormone điều hòa cảm giác đói - no, từ đó hạn chế thèm ăn và nguy cơ tích mỡ. Ngược lại, thiếu ngủ thường đi kèm gương mặt kém sắc, quầng thâm rõ hơn và xu hướng tăng mỡ, đặc biệt ở vùng bụng.

Ngâm nước nóng

Kristin Davis thừa nhận cơ thể cô không phải lúc nào cũng “nhẹ tênh” như hình ảnh chỉn chu trên màn ảnh. Việc thường xuyên bế con nhỏ và chăm sóc thú cưng đã già khiến nữ diễn viên hay bị đau lưng. Mỗi tối, để cơ thể được thả lỏng sau một ngày dài, cô hay chọn ngâm mình trong bồn nước nóng.

Trên thực tế, ngâm nước nóng từ lâu đã được xem là một biện pháp giảm đau tự nhiên. Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc ngâm mình trong nước ấm có thể giúp cải thiện tình trạng đau cơ xương khớp, kể cả ở những người mắc các bệnh mạn tính như viêm khớp dạng thấp.

Theo bác sĩ Adolph Hutter, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard, nhiệt độ cao của nước nóng còn khiến các mạch máu giãn nở, từ đó giúp hạ huyết áp. Đồng thời, lượng máu tim bơm ra tăng lên. Riêng với bồn tắm nước nóng, áp lực của nước tác động lên cơ thể khiến tim phải làm việc nhiều hơn, tạo ra hiệu ứng gần giống một hình thức “tập luyện thụ động” cho hệ tim mạch.

Không chỉ dừng lại ở tác động thể chất, tắm nước nóng còn mang lại lợi ích rõ rệt cho tinh thần. Theo bác sĩ Bobby Buka, bác sĩ da liễu tại New York, khi tiếp xúc với nước ấm, làn da có thể kích thích cơ thể giải phóng endorphin - hormone tạo cảm giác dễ chịu, tương tự cảm giác thư thái khi phơi nắng nhẹ. Việc tăng lưu lượng máu đến da cũng giúp cơ thể vừa được thư giãn sâu, vừa lấy lại sự tỉnh táo sau trạng thái mệt mỏi kéo dài.