Vì sao nên ăn thịt kho củ cải trắng?

Không chỉ "đưa cơm", thịt kho củ cải trắng còn là vị thuốc giúp tăng miễn dịch, nhuận phổi và ổn định huyết áp.

Thịt kho củ cải trắng là món ăn đưa cơm.

Thịt kho củ cải trắng là món ăn rất phổ biến trong bữa cơm gia đình vào mùa đông. Củ cải trắng được ví như "nhân sâm trắng", khi kết hợp với thịt lợn mang lại hương vị đậm đà và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt nhất.

Củ cải trắng và thịt lợn là sự kết hợp hoàn hảo

Nhiều người e ngại ăn thịt kho vì sợ béo hoặc khó tiêu. Tuy nhiên, sự hiện diện của củ cải trắng chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề này. Đây là ví dụ điển hình của nghệ thuật phối hợp thực phẩm.

Củ cải trắng chứa một loại enzyme tiêu hóa mạnh mẽ gọi là diastase (còn gọi là amylase), cùng với esterase và oxidase. Các enzyme này có khả năng phá vỡ cấu trúc tinh bột và chất béo. Khi kho chung với thịt, củ cải trắng giúp trung hòa độ béo ngậy, làm cho miếng thịt mềm hơn và quan trọng nhất là giúp dạ dày tiêu hóa protein và mỡ nhanh chóng, ngăn ngừa chứng đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn.

Thịt lợn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B1 (thiamine) giúp chuyển hóa năng lượng và kẽm. Tuy nhiên, thịt lợn thiếu chất xơ. Củ cải bổ sung chất xơ và các vi khoáng, tạo nên một món ăn cân bằng, có chất đạm, có chất xơ, có chất béo tốt và vitamin. Vị ngọt thanh của củ cải ngấm vào thịt, vị béo của thịt thấm vào củ cải tạo nên hương vị rất riêng.

Lợi ích sức khỏe của món thịt kho củ cải trắng

Tăng cường miễn dịch, phòng cảm lạnh: Sự kết hợp giữa protein (từ thịt) để xây dựng tế bào và vitamin C (từ củ cải) để chống oxy hóa là công thức vàng để nâng cao sức đề kháng. Món ăn nóng sốt cũng giúp làm ấm cơ thể từ bên trong.

Ổn định huyết áp: Củ cải chứa nhiều kali, giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Khi kho thịt, nếu gia giảm lượng mắm, muối vừa phải, món ăn này rất tốt cho người tăng huyết áp nhờ khả năng thư giãn mạch máu của kali.

Làm đẹp da trong mùa hanh khô: Mùa đông da dễ bị nứt nẻ, khô ráp. Vitamin C và nhóm vitamin B trong món ăn này hỗ trợ tái tạo collagen, trong khi hàm lượng nước cao trong củ cải trắng giúp cấp ẩm cho da từ bên trong.

Bí quyết nấu món thịt kho củ cải trắng giữ trọn dinh dưỡng

Để món củ cải trắng kho thịt trở thành "thuốc bổ", cách chế biến cũng rất quan trọng:

Chọn nguyên liệu: Chọn củ cải trắng thon dài, cầm chắc tay, vỏ trơn láng, còn nguyên cuống lá tươi xanh. Tránh những củ xốp, nhẹ vì ruột đã bị già, mất nước và dưỡng chất. Nên chọn thịt ba chỉ hoặc thịt nạc vai có chút mỡ để món ăn không bị khô.

Sơ chế đúng cách: Phần vỏ củ cải chứa rất nhiều canxi và vitamin C (gấp đôi phần ruột). Nếu củ cải sạch và non, chỉ cần rửa thật kỹ, cạo nhẹ lớp màng bẩn bên ngoài và giữ lại vỏ khi kho.

Thời gian nấu: Enzyme diastase trong củ cải rất tốt nhưng dễ bị phân hủy ở nhiệt độ quá cao trong thời gian quá dài. Bí quyết là hãy kho thịt chín mềm trước, sau đó mới thả củ cải vào và kho thêm khoảng 10 - 15 phút. Cách này giúp củ cải chín tới, giữ được độ giòn ngọt và bảo toàn tối đa lượng vitamin.

Gia vị đi kèm: Thêm vài lát gừng và hành tím vào nồi kho. Gừng có tính ấm, giúp tăng cường tác dụng làm ấm tỳ vị, chống lạnh bụng.

Những lưu ý quan trọng để ăn an toàn món thịt kho củ cải trắng

Dù bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng ăn thoải mái món này, ngoài ra cần tránh những kết hợp sai lầm sau:

Không ăn cùng lúc với các loại trái cây lê, táo, nho: Sau khi ăn món củ cải kho, không nên tráng miệng ngay bằng lê, táo hoặc nho. Phản ứng giữa cetone đồng trong các loại trái cây này và acid cianogen trong củ cải có thể gây suy giáp hoặc bướu cổ nếu lặp lại thường xuyên trong thời gian dài.

Tránh dùng chung với nhân sâm: Nếu đang uống nước sâm hoặc thuốc bổ có nhân sâm, không nên ăn củ cải sống và nấu chín. Củ cải có tính "hạ khí" (tiêu trừ), trong khi nhân sâm "bổ khí". Ăn cùng nhau sẽ làm mất tác dụng của nhân sâm.

Người hay tiểu đêm: Củ cải có tác dụng lợi tiểu. Vì vậy, người cao tuổi hoặc người mắc chứng tiểu đêm nên ăn món này vào bữa trưa, hạn chế ăn quá nhiều vào bữa tối để tránh ảnh hưởng giấc ngủ.