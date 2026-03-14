Suy thận ở tuổi 28: Bác sĩ nêu 7 thói quen hại thận nhiều người mắc

Người đàn ông 28 tuổi đi khám vì chóng mặt và mờ mắt, kết quả kiểm tra cho thấy anh bị suy thận giai đoạn nặng.

Nhiều thói quen phổ biến có thể làm suy yếu sức khỏe thận. Ảnh: Hoài Bảo.

“Tôi mới 28 tuổi, sao lại bị suy thận?”, ngồi trong phòng khám, anh Lưu gần như không thể tin vào kết quả xét nghiệm trước mắt. Trước đó, anh chỉ nghĩ mình bị chóng mặt do làm việc quá sức và thiếu ngủ.

Là người sáng lập một công ty khởi nghiệp, anh Lưu thường xuyên làm việc với cường độ cao, chịu nhiều áp lực và hay thức khuya. Thỉnh thoảng anh cảm thấy chóng mặt, nhưng cho rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể khi quá mệt mỏi.

Chỉ đến một ngày, khi tầm nhìn đột ngột trở nên mờ nhòe, đầu óc choáng váng và không thể nhìn rõ, anh mới vội vàng đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm khiến người đàn ông bàng hoàng, nồng độ creatinine trong máu gần 500 µmol/L, cao gấp hơn 5 lần so với mức bình thường. Huyết áp cũng tăng vọt lên 210/140 mmHg, vượt xa ngưỡng an toàn.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị tổn thương thận do tăng huyết áp ác tính, dẫn đến suy thận. Ở tuổi 28, anh buộc phải đối mặt với một căn bệnh mạn tính có thể theo mình suốt phần đời còn lại.

Theo bác sĩ Chu Đồng Ngọc, Phó viện trưởng Trường Y Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), mỗi ngày, thận phải hoạt động liên tục, giúp loại bỏ các chất thải chuyển hóa, điều hòa huyết áp và duy trì sự cân bằng của nhiều hệ thống sinh lý.

Tuy nhiên, khác với nhiều cơ quan khác, thận thường không gây đau khi bị tổn thương. Chính vì vậy, ở giai đoạn đầu, bệnh thận gần như không có triệu chứng rõ ràng. Đến khi cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu khó chịu, chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể.

Bác sĩ Chu Đồng Ngọc cho biết khi thận bị tổn thương, cơ thể vẫn có thể phát ra một số tín hiệu cảnh báo. Chẳng hạn, nước tiểu có nhiều bọt và lâu tan, đi tiểu đêm nhiều lần, nước tiểu sẫm màu hoặc lẫn máu. Một số người có thể xuất hiện tình trạng phù nhẹ ở mí mắt vào buổi sáng hoặc phù ở chân và mắt cá chân vào cuối ngày.

Ngoài ra, cảm giác mệt mỏi kéo dài, đau lưng, giảm năng lượng hay huyết áp đột ngột tăng cao và khó kiểm soát cũng có thể liên quan đến sự suy giảm chức năng thận.

Bệnh thận thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Ảnh: Freepik.

Vị chuyên gia nhấn mạnh nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể âm thầm làm tổn thương thận nếu kéo dài trong nhiều năm. Một trong những thói quen phổ biến nhất là uống quá ít nước. Khi cơ thể thiếu nước, lượng nước tiểu giảm, khiến các chất thải chuyển hóa không được đào thải hiệu quả và dần tích tụ trong cơ thể, làm tăng gánh nặng cho thận.

Nhịn tiểu thường xuyên cũng là một thói quen có hại. Khi nước tiểu lưu lại quá lâu trong bàng quang, vi khuẩn có thể phát triển và gây nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí lan lên thận.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ kéo dài, chế độ ăn quá nhiều muối, đường hoặc protein, cũng như việc lạm dụng thuốc giảm đau, kháng sinh hay các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc đều có thể gây tổn thương thận.

Thói quen hút thuốc và uống nhiều rượu cũng làm gia tăng nguy cơ bệnh thận. Thuốc lá có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, trong khi rượu và các sản phẩm chuyển hóa của nó có thể gây độc cho cơ quan này.

Các chuyên gia nhấn mạnh khi thận đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhiều trường hợp không thể phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, mỗi người nên chủ động bảo vệ thận ngay từ sớm bằng cách duy trì lối sống lành mạnh.