2 loại đồ uống là 'cặp đôi hoàn hảo' để thanh lọc, giải độc gan

Dưới góc độ y học thực chứng, hai loại đồ uống tốt nhất cho gan lại chính là những thứ gần gũi nhất là cà phê và nước lọc.

Một số loại nước có tác dụng hỗ trợ giải độc, làm mát và bảo vệ chức năng gan . Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Bên cạnh vai trò là "nhà máy hóa chất" lớn nhất cơ thể, gan còn là tuyến phòng thủ đầu tiên giúp loại bỏ độc tố. Để hỗ trợ gan vận hành trơn tru, việc lựa chọn thức uống hàng ngày đóng vai trò then chốt.

Uống cà phê đúng cách tốt cho gan

Nhiều người vẫn lầm tưởng cà phê là chất kích thích có hại, nhưng thực tế, các hiệp hội gan mật lớn trên thế giới như Hiệp hội Gan mật Mỹ (AASLD) và Tổ chức Gan Anh quốc (British Liver Trust), đều công nhận cà phê là thức uống có lợi nhất để ngăn ngừa bệnh gan.

Một nghiên cứu phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Alimentary Pharmacology & Therapeutics đã phân tích dữ liệu từ hơn 430.000 người. Kết quả cho thấy uống 2 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 44% nguy cơ mắc xơ gan.

Cơ chế tác động:

Khi cơ thể tiêu hóa caffeine, nó tạo ra một chất chuyển hóa gọi là paraxanthine. Chất này có khả năng làm chậm sự phát triển của các mô sẹo, từ đó ngăn chặn tiến trình xơ hóa gan. Ngoài ra, trong hạt cà phê chứa hai hợp chất đặc trưng thuộc họ tinh dầu cà phê là kahweol và cafestol, cùng các acid hữu cơ có khả năng chống viêm và ngăn chặn sự đột biến tế bào - nguyên nhân gốc rễ gây ra ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Điều quan trọng nhất là cà phê không chỉ bảo vệ gan khỏe mạnh mà còn có thể hỗ trợ người có bệnh lý. Nghiên cứu đăng trên Journal of Hepatology chỉ ra rằng ở bệnh nhân viêm gan C, việc uống cà phê thường xuyên đúng cách giúp giảm mức độ tổn thương gan và cải thiện phản ứng với các liệu pháp điều trị.

Hai loại đồ uống tốt nhất cho gan là cà phê và nước lọc. Ảnh minh họa AI.

Nước lọc đảm bảo môi trường vận hành cho gan

Gan là cơ quan lọc máu chính và nước lọc chính là dung môi để gan thực hiện chức năng này. Mặc dù nước lọc không chứa các hoạt chất sinh học mạnh như cà phê nhưng vai trò của nó được khẳng định qua các nghiên cứu về chuyển hóa lipid.

Một nghiên cứu trên tờ European Journal of Nutrition nhấn mạnh rằng tình trạng mất nước nhẹ kéo dài làm gia tăng gánh nặng cho gan, gây rối loạn chức năng bài tiết mật và giảm khả năng chuyển hóa độc tố.

Cơ chế tác động:

Gan cần nước để duy trì lưu lượng máu chảy qua các tiểu thùy gan. Khi cơ thể đủ nước, máu có độ nhớt thấp hơn, giúp gan dễ dàng lọc bỏ các sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, nước lọc là loại nước duy nhất hoàn toàn không gây áp lực lên gan.

Các loại nước ngọt hay nước ép trái cây quá ngọt chứa hàm lượng fructose cao - "thủ phạm" trực tiếp gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Bằng cách thay thế đồ uống có đường bằng nước lọc, chúng ta đã gián tiếp bảo vệ gan khỏi sự tích tụ mỡ thừa.

Cách sử dụng để đạt hiệu quả tối ưu

Để hai loại nước này thực sự tối ưu cho gan, người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc dựa trên khuyến nghị sau:

Với cà phê: Tốt nhất là cà phê đen truyền thống (có thể pha máy hoặc pha phin). Việc thêm quá nhiều đường, sữa đặc hay kem béo sẽ làm mất đi lợi ích của cà phê, bởi đường và chất béo bão hòa là "kẻ thù" gây viêm gan. Mức tiêu thụ được khuyến nghị là từ 2 đến 3 tách mỗi ngày. Người nhạy cảm với caffeine có thể dùng cà phê tách caffeine (decaf) vì các polyphenol bảo vệ gan vẫn tồn tại trong loại cà phê này.

Dù là "lá chắn" cho gan, không nên lạm dụng cà phê. Tiêu thụ quá mức có thể gây mất ngủ, nhịp tim nhanh hoặc kích ứng dạ dày. Đặc biệt, người có bệnh lý nền (tim mạch, huyết áp, dạ dày) hoặc đang điều trị bệnh gan mạn tính nhất thiết phải tham khảo ý kiến bác sĩ để có liều lượng phù hợp.

Với nước lọc: Không đợi đến khi khát mới uống. Quy tắc uống đủ 1,5-2 lít nước/ngày giúp duy trì nồng độ dịch mật ổn định, ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật và hỗ trợ gan thải độc qua đường nước tiểu trơn tru hơn.

Bảo vệ gan không cần đến những liệu pháp đắt đỏ hay các loại thực phẩm chức năng. Một chế độ dinh dưỡng khoa học bắt đầu từ việc hiểu đúng giá trị của những gì chúng ta uống. Cà phê cung cấp các hoạt chất sinh học để ngăn ngừa bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, ung thư gan; trong khi nước lọc đảm bảo môi trường vận hành lý tưởng nhất cho mọi tế bào gan. Kết hợp bộ đôi này cùng một lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia chính là phương pháp "thải độc gan" bền vững và có cơ sở khoa học,